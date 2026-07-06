เดอะมอลล์ กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 2 ทศวรรษ “สายโลหิต สายใจ” ถวายเป็นพระกุศล

ฉลอง 20 ปี “เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ” องค์กรอันดับ 1 ที่ส่งมอบโลหิตสูงสุดของประเทศไทย แก่สภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง 20 ปี ผนึกกำลัง 47 องค์กรภาครัฐ-เอกชน รณรงค์รับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ส่งมอบโลหิตจากโครงการ “สายโลหิต สายใจ” รวมกว่า 646,995,600 ซีซี หรือ 1,617,489 ยูนิต สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้กว่า 4,852,467 คน ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงสถิติ หากแต่เป็นภาพสะท้อนของพลังแห่งการแบ่งปันที่ร่วมส่งต่อโอกาสในการรักษา ความหวัง และการมีชีวิตให้แก่ผู้คนจำนวนมาก พร้อมทั้งร่วมสร้าง “วัฒนธรรมแห่งการให้” ที่หยั่งรากและเติบโตอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย ผลจากความร่วมมืออันยาวนานดังกล่าว ทำให้เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้รับการรับรองจากสภากาชาดไทย ให้เป็นองค์กรที่ส่งมอบโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มากที่สุดของประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างความพร้อมให้กับสังคมไทยก่อนเกิดวิกฤต ด้วยการริเริ่มจัดตั้ง “หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่” (Fixed Station) ภายในศูนย์การค้า เพื่อยกระดับการบริจาคโลหิตให้เป็นเรื่องที่สะดวก และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนปัจจุบันเปิดให้บริการ จำนวนถึง 6 สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ งามวงศ์วาน บางกะปิ บางแค ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม และส่วนภูมิภาคที่ เดอะมอลล์ โคราช ตลอด 356 วัน ตั้งแต่เวลา 12.00–18.00 น. ตลอดจน การจัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง
ในวาระฉลองครบรอบ 20 ปี บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชนรวมกว่า 47 องค์กร จึงจัดงาน “20 ปี เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ” รณรงค์รับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย สายสม วงศาสุลักษณ์ , เศรณี ชาญวีรกูล, ม.ล.รังษิธร ภาณุพันธุ์, และ สันติมาน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นต้น พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เซเลบริตี้ นักแสดง ศิลปิน มาร่วมกันบริจาคโลหิต ในโอกาสสำคัญนี้
คุณกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “20 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดเจนที่สุดคือ ความดีที่ทำอย่างต่อเนื่องย่อมส่งมอบเป็นพลัง ตัวเลข 646 ล้านซีซี ที่เราส่งมอบมาด้วยกัน ไม่ใช่ผลงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่คือพลังของผู้มีจิตศรัทธา พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทุกท่านที่เชื่อว่าการบริจาคโลหิตครั้งหนึ่ง อาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้ และในโอกาส 20 ปี ของโครงการฯ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้เรียนเชิญเซเลบริตี้ เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการร่วมรณรงค์บริจาคโลหิตต่อเนื่องให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ”
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นเพียงช่วยขยายโอกาสการเข้าถึงการบริจาคโลหิต แต่ยังเป็นพลังสำคัญของ ‘การสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้อย่างยั่งยืน’ ในสังคมไทย ปัจจุบันประเทศไทย ยังต้องการโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก กำหนดให้แต่ละประเทศควรมีผู้บริจาคโลหิต ร้อยละ 3 ของประชากร ในประเทศไทย จึงควรมีผู้บริจาคโลหิต 1.98 ล้านคน การที่เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยืนหยัดร่วมภารกิจนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา จึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและวางรากฐานระบบสาธารณสุขของประเทศในด้านการบริการโลหิต ให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
ต้นกล้า-นิปุณ แก้วเรือน นายแบบ อินฟลูฯ และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ตัวแทนคนรุ่นใหม่ กล่าวว่า “เป็นอีกหนึ่งคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีกับการบริจาคโลหิต โดยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำความดี เป็นการให้ที่ไม่ต้องใช้เงิน ใช้แรง แค่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพให้ดี ส่วนตัวจะออกกำลังกาย รับประทานอาหารดีๆ ไม่ดื่มแอลกอฮอล ผักผ่อนให้เต็มที่ก่อนที่จะมาบริจาค ยิ่งเตรียมตัวดีเท่าไหร่โลหิตก็จะมีคุณภาพ และทำให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วย”
ม.ล.รังษิธร ภาณุพันธุ์ นักการตลาด และที่ปรึกษาแบรนด์ Suit Select กล่าวว่า “ปกติบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี เพราะเป็นเหมือนการให้ชีวิต เป็นบุญที่ดีที่แทบไม่ต้องสูญเสียอะไร เพราะในคนที่มีสุขภาพที่ดี หลังบริจาคโลหิตเพียงไม่กี่วัน ร่างกายก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม แต่โลหิตที่ถูกบริจาคไปให้คนที่ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วย ถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตให้คนเหล่านั้นได้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ เป็นการรักษาชีวิต ต่อชีวิต ให้ชีวิตคน ดังนั้นหากตรวจสุขภาพแล้วแข็งแรงสมบูรณ์ อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำด้วย”
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม และเดอะมอลล์ โคราช โดยเปิดให้บริการตลอด 356 วัน ตั้งแต่เวลา 12.00–18.00 น.