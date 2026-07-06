“เจมส์จิ-ปอนด์-ภูวินทร์” ร่วมยกระดับ จักรวาลหน้ายุง

DERMATIGE AESTHETICS (เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์) เดินหน้าประกาศก้าวสำคัญสู่ DERMATIGE New Era 2026 เนรมิตแลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพฯ จัดงาน “DERMATIGE THE BEAUTY EVOLUTION Your Design. Defined Value” อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้าน Personalized Aesthetics ที่ให้ความสำคัญกับ “ความงามที่ดีที่สุด คือความงามที่ออกแบบให้เหมาะกับแต่ละบุคคล” พร้อมยกระดับประสบการณ์ความงามยุคใหม่ที่ได้มาตรฐานการดูแลระดับสากล โดดเด่นด้วยนวัตกรรมด้านการยกกระชับ และ Signature Program อย่าง “จักรวาลหน้ายุง” สู่ Premium Signature Program โปรแกรมความงามที่ออกแบบใบหน้าเฉพาะบุคคล ตอบโจทย์ทั้งโครงสร้างใบหน้า ไลฟ์สไตล์ และเป้าหมายของแต่ละคนมอบผลลัพธ์อย่างเป็นธรรมชาติ มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริง
โดยในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารและทีมแพทย์ เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ ร่วมพูดคุยครั้งสำคัญ ถ่ายทอดนิยาม “ยุคใหม่ของความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ…โดยเฉพาะ” ภายใต้บรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และเปี่ยมด้วยพลังของการก้าวล้ำสู่นิยามความงามยุคใหม่ พร้อมการปรากฏตัวของนักแสดง ศิลปิน และเซเลบริตี้ชื่อดังที่สะท้อนความมั่นใจ ความเป็นตัวของตัวเอง และไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจการดูแลตัวเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ DERMATIGE นำโดย “เจมส์” จิรายุ ตั้งศรีสุข มาแชร์การดูแลผิวให้สุขภาพดี ก่อนเข้าสู่ช่วงไฮไลต์คู่จิ้นสุดฮอต “ปอนด์” ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ และ “ภูวินทร์” ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน เสิร์ฟโมเมนต์ผ่านโชว์ร้องเพลงสุดประทับใจ พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดัง อาทิ ซอนญ่า สิงหะ, “พิมฐา” ฐานิดา มานะเลิศเรืองกุล, “ปรางค์” อภินรา ศรีกาญจนา, ภิรญา สิงหะ, จินนี่ เขริกา, “หมิว” ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์, พลอยพยัพ ศรีกาญจนา ฯลฯ ถ่ายทอดเคล็ดลับความสวยและความมั่นใจในแบบของตัวเอง ท่ามกลางผู้ร่วมงานและแขกคนสำคัญที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างเนืองแน่น ณ ชั้น 1 Central Court @CentralWorld
“คุณยาย่า” เขมณัฏฐ์ ชุลีเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดอร์มาเวย์ จำกัด DERMATIGE AESTHETICS กล่าวว่า “DERMATIGE New Era 2026 คือการก้าวสู่บทใหม่ของแบรนด์ในฐานะ Premium Aesthetic Brand ที่นิยามความงามในแบบ Modern Luxury เราเชื่อว่าความงามคือการทำให้ทุกคนมั่นใจในตัวตนของตัวเองมากขึ้น โดยในช่วงปี 2026–2028 เราตั้งเป้ายกระดับ Dermatige ให้เป็นแบรนด์ความงามระดับพรีเมียมที่ลูกค้าไว้วางใจมากที่สุด ผ่านการดูแลแบบ Personalized การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกมาใช้ควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าในทุก Touchpoint เพราะ Luxury ในวันนี้ ไม่ใช่การเปลี่ยนว่าเราเป็นใคร แต่คือการทำให้เรามั่นใจในแบบที่เราเป็นมากที่สุด”
“Turning Point สำคัญของ Dermatige คือปัจจุบันนี้ผู้บริโภคต้องการความงามที่เป็นธรรมชาติ เหมาะกับตัวเอง และสร้างความมั่นใจมากกว่าเดิม นั่นคือเหตุผลที่เราเข้าสู่ New Era 2026 ด้วยแนวคิด Personalized Beauty และ Emotional Luxury โดยมี "หน้ายุง" เป็น Signature Program หลังจากนี้ทิศทางการตลาดจะมุ่งสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง ปัจจุบัน Dermatige มีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ สยาม, คริสตัล, รังสิต, ปิ่นเกล้า, พระราม 2 และบางนา และเรายังคงมุ่งขยายการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงมาตรฐานการรักษาและประสบการณ์ระดับพรีเมียมได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”
“หมอต่อ” นายแพทย์ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี ผู้บริหาร DERMATIGE AESTHETICS กล่าวว่า “เทรนด์ความงามในอนาคต จะเปลี่ยนจากการแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีและเครื่องมือไปสู่การแข่งขันด้านประสบการณ์และการดูแลที่ออกแบบเฉพาะบุคคล ในอดีตผู้บริโภคอาจเลือกคลินิกจากว่าใครมีเครื่องใหม่หรือเครื่องเยอะที่สุด แต่วันนี้สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ใครเข้าใจโครงสร้างใบหน้า ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของแต่ละคนได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นอนาคตของวงการ Aesthetic จะวัดกันด้วยความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ ประสบการณ์ที่ดี และความมั่นใจที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นจุดแข็งของ Dermatige ทำให้เรามุ่งขับเคลื่อนตลาดจากการแข่งขันด้าน Device ไปสู่การแข่งขันด้าน Experience และ Personalization และสิ่งที่อยากส่งต่อมุมมองให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ คือ ความงามไม่ใช่การเปลี่ยนให้เหมือนคนอื่น แต่คือการมั่นใจในตัวตนของตัวเอง”
“หมอกลาง” นายแพทย์ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค ผู้บริหาร DERMATIGE AESTHETICS กล่าวว่า “จักรวาลหน้ายุงเป็นการยกระดับจากโปรแกรมรักษาไปสู่ "Personalized Facial Architecture System" ความแตกต่างสำคัญคือ เราออกแบบการรักษาให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัยและแต่ละโครงสร้างใบหน้า ผ่าน Facial Evolution System ที่แบ่งเป็น First, Prime, หน้ายุง X, Prestige และ Gevity เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลที่เหมาะกับตัวเองในแต่ละช่วงของชีวิต
สำหรับวงการความงาม "จักรวาลหน้ายุง" คือการยกระดับจาก Treatment Program ไปสู่ Thailand's First Premium Facial Architecture Ecosystem ที่เชื่อมโยงการวางแผนการรักษา การติดตามผล และการดูแลระยะยาวไว้ในระบบเดียว สำหรับผู้บริโภคโปรแกรมนี้ทำให้การดูแลความงามไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะจุด แต่เป็นการมี Personalized Lifting Roadmap ที่ออกแบบตามช่วงวัย โครงสร้างใบหน้า และเป้าหมายของแต่ละคน เพื่อให้ผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติและคงความมั่นใจในระยะยาว เราไม่ได้สร้างโปรแกรมใหม่ แต่กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ของ Premium Personalized Aesthetics ในประเทศไทย ขณะเดียวกัน "จักรวาลหน้ายุง" ยังเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการขาย Treatment หรือโปรโมชั่น ไปสู่การสร้าง Facial Evolution Journey ที่ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และมีแผนการรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคล”
ทั้งหมดนี้สะท้อนหัวใจสำคัญของ DERMATIGE New Era 2026 ที่ Innovation ไม่ใช่เพียงการมีเครื่องมือใหม่ แต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดในการดูแลความงาม จากการรักษาแบบเดียวสำหรับทุกคน สู่การออกแบบผลลัพธ์เฉพาะบุคคล เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติและยั่งยืน ด้วยมาตรฐานและความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
อัปเดตทุกเทรนด์และนวัตกรรมความงามพร้อมเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ DERMATIGE AESTHETICS ทุกสาขา และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์: https://www.dermatigeaesthetics.com, Facebook: Dermatige Aesthetics, Instagram: Dermatige_Aesthetics, TikTok: Dermatige_official, LINE: @Dermatigeclinic