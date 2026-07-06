โรบินสันไลฟ์สไตล์ หนุนสินค้า GI เปิดประตูค้าขายกับผู้บริโภคโดยตรง

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งเป็นสินค้าที่สะท้อนคุณภาพ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น โดยเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ทั้ง 26 สาขาทั่วประเทศ ให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐแต่ละจังหวัด ได้มีช่องทางการ จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำแนวคิด “แพลตฟอร์มแห่งการ เติบโต” ของโรบินสันไลฟ์สไตล์ ที่มุ่งลดช่องว่างทางการตลาด เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้ครัวเรือน และขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
การสนับสนุนสินค้า GI ครั้งนี้ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ได้เปิดพื้นที่เชื่อมโยง ‘ของดีประจำท้องถิ่น’ กับ ‘ผู้บริโภค’ โดยตรงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสรับฟังความต้องการ ของตลาด เพื่อนำไปต่อยอดสินค้าคุณภาพให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ นักท่องเที่ยว ได้กว้างมากยิ่งขึ้น อาทิ
- งาน “มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์ โครงการหลวง” ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด ซึ่งนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวง โดยเฉพาะสตรอว์เบอร์รี่คัดสดใหม่ พร้อมสินค้าเกษตรและของดีจากยอดดอยมาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ
- งาน “ลองกองยะลา” ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ ร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัด ในการส่งเสริมเกษตรกรและชาวสวน เพิ่มช่องทางการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนผ่านการบริโภคและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- งาน “มนต์เสน่ห์ทุเรียนทองผาภูมิ ราชาผลไม้แห่งลุ่มน้ำแคว” ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี เทศกาลทุเรียนจากสวนในอำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค
- งาน “มหกรรมทุเรียนเมืองเพชร” ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี รวบรวมทุเรียนคุณภาพ โดยเฉพาะทุเรียนหมอนทอง พร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนมาจำหน่าย โดยเจ้าของสวนชื่อดังในจังหวัด
- งาน "GI TRANG" ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง โครงการยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ผู้ประกอบการจังหวัดตรังสู่สากล กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มช่องทางการตลาด
- งาน “เทศกาลเฉลิมฉลอง GI เนื้อสุรินทร์ 2026” ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์ งานที่รวมของดีเมืองสุรินทร์ไว้ครบในที่เดียว อาทิ เนื้อ GI คุณภาพระดับประเทศ การออกร้าน กิจกรรม และฟรีคอนเสิร์ตตลอดทั้งงาน
- งาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ตากการันตีปีที่ 7” งานที่รวบรวมสินค้าเกษตรปลอดภัย สด ใหม่ จากมือเกษตรกรคุณภาพ
- งาน “สุรินทร์ เมืองเกษตรมูลค่า” ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์ เทศกาลรวมของดีเมืองสุรินทร์ อาทิ ผ้าไหมทอมือ อาหารพื้นถิ่น และงานจักสาน เป็นต้น
โรบินสันไลฟ์สไตล์ พร้อมขับเคลื่อน ‘แพลตฟอร์มแห่งการเติบโต’ เคียงข้างชุมชน โดยใช้ศักยภาพของศูนย์การค้าเป็นแกน กลางเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและชุมชน เตรียมเดินหน้าจัดงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และยกระดับ สินค้าอัตลักษณ์ไทย ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
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