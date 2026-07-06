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สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง แบม จณิสตา เป็นผู้นำโครงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีของประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย (IHAT) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ตามคำสั่งสมาคมเลขที่ 6/2569 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2569 แต่งตั้ง นางสาวจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์(จรูญสมิทธิ์) ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าโครงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีของประเทศไทย

ในบทบาทใหม่นี้ นางสาวจณิสตาจะดูแลการพัฒนานักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนไทยที่เกิดระหว่างปี 2010 ถึง 2012 โดยเป็นผู้นำในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ ตามแนวทางการพัฒนาและมาตรฐานที่กำหนดโดย สหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF)

การแต่งตั้งครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ IHAT ในการสร้างระบบพัฒนานักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนที่มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงในประเทศไทย โดยโครงการครอบคลุมตั้งแต่การค้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพ การประเมินนักกีฬา การฝึกซ้อมระดับสูง การแข่งขันระดับนานาชาติ และการพัฒนานักกีฬาในระยะยาว เพื่อสร้างเส้นทางที่ชัดเจนให้เยาวชนก้าวสู่ทีมชาติในอนาคต


การแต่งตั้งนี้ยังเป็นการยอมรับถึงความเป็นผู้นำของ นางสาวจณิสตา ในวงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนระดับนานาชาติ โดยในช่วงปลายปี 2025 เธอได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทีม Amazing Thailand Ice Hockey Team นำทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน One Tournament 2025 – Peewee Division ณ เมือง นิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งภายใต้การนำของเธอ ทีมไทยสามารถคว้า เหรียญทอง ได้สำเร็จ นับเป็น แชมป์รายการแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในการแข่งขันนี้ ความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้ถือเป็นก้าวสำคัญของฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนไทย และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของนักกีฬาไทยในเวทีนานาชาติ

ต่อยอดจากความสำเร็จดังกล่าว ภารกิจสำคัญแรกของโครงการ U16 ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คือการคัดเลือกทีม ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีของประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Pan Pacific Series 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมือง ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2569 โดยการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเวทีนานาชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโครงการพัฒนา U16 ของประเทศไทย และเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมนักกีฬารุ่นใหม่สู่การแข่งขันระดับสูงในอนาคต


นอกเหนือจากการเป็นผู้นำโครงการพัฒนาเยาวชน U16 แล้ว นางสาวจณิสตาตายังได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อน ทีม Amazing Thailand Ice Hockey Team ภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยวเชิงกีฬาสำหรับเยาวชน (Youth Sport Tourism) ซึ่งเป็นโครงการนวัตกรรมที่ผสานกีฬาเยาวชนเข้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายในการใช้ฮอกกี้น้ำแข็งระดับนานาชาติเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก พร้อมทั้งสร้างโอกาสที่มีคุณค่าให้กับเยาวชนผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มิตรภาพระหว่างประเทศ และประสบการณ์กีฬาระดับโลก

โครงการ Youth Sport Tourism ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังตระหนักว่าทุกการแข่งขันระดับนานาชาติคือโอกาสในการพัฒนาเยาวชนให้มีภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความอดทน ความมีวินัย ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นพลเมืองโลก พร้อมทั้งเป็นตัวแทนประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจบนเวทีโลก


ในอนาคต โครงการนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือกับสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว เพื่อขยายโอกาสในระดับนานาชาติให้กับนักกีฬาไทย และสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนสำหรับการพัฒนาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชน

โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศไทยในการยกระดับประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนระดับนานาชาติ โดยหนึ่งในเป้าหมายเชิงกลยุทธ์คือการเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Pan Pacific Series ภายในปี 2028 เพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนในภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้กับอุตสาหกรรมกีฬา ภาคการท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศ ผ่านกลยุทธ์ Youth Sport Tourism


ในการกล่าวถึงการได้รับแต่งตั้งครั้งนี้ นางสาวจณิสตา กล่าวว่า:

“แบมไม่ได้ก้าวเข้าสู่บทบาทนี้เพราะต้องการตำแหน่งในวงการกีฬา แต่แบมก้าวเข้ามาในฐานะแม่คนหนึ่งที่เชื่อว่าประสบการณ์มากกว่าสิบปีในวงการกีฬาเยาวชนสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนอีกมากมายได้

เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงการสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จ แต่คือการสร้างระบบพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ระดับนานาชาติ เติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและในฐานะบุคคล และใช้กีฬาเป็นสะพานเชื่อมประเทศไทยกับโลกผ่านแนวคิด Youth Sport Tourism

แบมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ปกครอง และพันธมิตรนานาชาติ เราจะสามารถสร้างโอกาสที่ยั่งยืนให้กับเยาวชนไทยในการแข่งขันบนเวทีโลกได้ ในอนาคต ประเทศไทยจะไม่เพียงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังจะก้าวขึ้นเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอีกด้วย”


การแต่งตั้งครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการเป็นผู้นำโครงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีของประเทศไทย แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของวิสัยทัศน์ระดับชาติที่เชื่อมโยงการพัฒนาเยาวชน กีฬา การท่องเที่ยว และความร่วมมือระดับโลก เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง แบม จณิสตา เป็นผู้นำโครงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีของประเทศไทย
สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง แบม จณิสตา เป็นผู้นำโครงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีของประเทศไทย
สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง แบม จณิสตา เป็นผู้นำโครงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีของประเทศไทย
สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง แบม จณิสตา เป็นผู้นำโครงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีของประเทศไทย
สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง แบม จณิสตา เป็นผู้นำโครงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีของประเทศไทย
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