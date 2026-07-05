ซีพีเอสถ่ายทอด DNA แห่งสตรีทแฟชั่น ผ่าน Skate Culture

ซีพีเอส (C P S) จัดกิจกรรม “C P S SKATE JAM” เป็นครั้งแรก โดยถ่ายทอด DNA แห่งสตรีทแฟชั่นผ่านวัฒนธรรมสเก็ต พร้อมร่วมฉลอง Go Skateboarding Day เทศกาลสำคัญของคนรักสเก็ตบอร์ดทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี ด้วยกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟสร้างสรรค์ลวดลายด้วยสีสเปรย์ลงบนเสื้อยืด C P S Symbolic ไอคอนรูปปิ๊กกีตาร์
ซีพีเอสเนรมิตโกดังเก่า NIC FACTORY ย่านเจริญกรุง ให้กลายเป็นสเก็ตสปอตสุดคูล พร้อมแรมพ์ดีไซน์พิเศษด้วยตัวอักษร C P S สำหรับเหล่านักสเก็ตและคนรัก Skate Culture โดยเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนได้มาเจอกัน และปลดปล่อยพลังความสร้างสรรค์ผ่านลีลาบนบอร์ด ท่ามกลางบรรยากาศของคอมมูนิตีสตรีทแฟชั่นที่เต็มไปด้วยดนตรี อาหาร ศิลปิน ดีเจ และเหล่าสเก็ตบอร์ดเดอร์ ที่มาร่วมโชว์สเต็ปและแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจไปด้วยกัน
นอกจากนี้ ยังมีเหล่าคนดังคาแรกเตอร์ชัด ผู้เชื่อมโยงกับโลกแฟชั่นและสตรีทคัลเจอร์ อย่าง แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช แฟชั่นไอคอนผู้หลงใหลใน Skate Culture และกันสมาย-ชนกันต์ อาพรสุทธินันธ์ นักแสดงและศิลปิน มาร่วมเติมสีสัน พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์จากศิลปินแนวสตรีทอาร์ต Glico Pocky หรือ ยุทธจักร ทั่งกลาง ที่มาร่วม Customize C P S Symbolic Tee เสื้อยืดไอคอนิกรูปปิ๊กกีตาร์ด้วยสีสเปรย์ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ถ่ายทอดตัวตนผ่านงานดีไซน์แบบไร้กรอบ