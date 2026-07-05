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ซีพีเอสถ่ายทอด DNA แห่งสตรีทแฟชั่น ผ่าน Skate Culture

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซีพีเอส (C P S) จัดกิจกรรม “C P S SKATE JAM” เป็นครั้งแรก โดยถ่ายทอด DNA แห่งสตรีทแฟชั่นผ่านวัฒนธรรมสเก็ต พร้อมร่วมฉลอง Go Skateboarding Day เทศกาลสำคัญของคนรักสเก็ตบอร์ดทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี ด้วยกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟสร้างสรรค์ลวดลายด้วยสีสเปรย์ลงบนเสื้อยืด C P S Symbolic ไอคอนรูปปิ๊กกีตาร์


ซีพีเอสเนรมิตโกดังเก่า NIC FACTORY ย่านเจริญกรุง ให้กลายเป็นสเก็ตสปอตสุดคูล พร้อมแรมพ์ดีไซน์พิเศษด้วยตัวอักษร C P S สำหรับเหล่านักสเก็ตและคนรัก Skate Culture โดยเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนได้มาเจอกัน และปลดปล่อยพลังความสร้างสรรค์ผ่านลีลาบนบอร์ด ท่ามกลางบรรยากาศของคอมมูนิตีสตรีทแฟชั่นที่เต็มไปด้วยดนตรี อาหาร ศิลปิน ดีเจ และเหล่าสเก็ตบอร์ดเดอร์ ที่มาร่วมโชว์สเต็ปและแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจไปด้วยกัน


นอกจากนี้ ยังมีเหล่าคนดังคาแรกเตอร์ชัด ผู้เชื่อมโยงกับโลกแฟชั่นและสตรีทคัลเจอร์ อย่าง แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช แฟชั่นไอคอนผู้หลงใหลใน Skate Culture และกันสมาย-ชนกันต์ อาพรสุทธินันธ์ นักแสดงและศิลปิน มาร่วมเติมสีสัน พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์จากศิลปินแนวสตรีทอาร์ต Glico Pocky หรือ ยุทธจักร ทั่งกลาง ที่มาร่วม Customize C P S Symbolic Tee เสื้อยืดไอคอนิกรูปปิ๊กกีตาร์ด้วยสีสเปรย์ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ถ่ายทอดตัวตนผ่านงานดีไซน์แบบไร้กรอบ































ซีพีเอสถ่ายทอด DNA แห่งสตรีทแฟชั่น ผ่าน Skate Culture
ซีพีเอสถ่ายทอด DNA แห่งสตรีทแฟชั่น ผ่าน Skate Culture
ซีพีเอสถ่ายทอด DNA แห่งสตรีทแฟชั่น ผ่าน Skate Culture
ซีพีเอสถ่ายทอด DNA แห่งสตรีทแฟชั่น ผ่าน Skate Culture
ซีพีเอสถ่ายทอด DNA แห่งสตรีทแฟชั่น ผ่าน Skate Culture
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