CINDY CHAO The Art Jewel เนรมิตเมซงเซี่ยงไฮ้สู่สวนคลาสสิก

CINDY CHAO The Art Jewel ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้แปรเปลี่ยนเป็นสวนสุดคลาสสิก เปรียบดั่งโอเอซิสอันเงียบสงบท่ามกลางความคึกคักของมหานคร ซึ่งเปิดให้เข้าชมเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้า เป็นโชว์รูมถาวรเพียงแห่งเดียวของแบรนด์ในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งสามแห่ง ตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์ อย่าง The Bund อันเปรียบดั่งประตูสู่ประเทศจีน ตัวเมซงได้รับการออกแบบจากความร่วมมือระหว่างศิลปิน และสถาปนิกจากโลกตะวันออกและตะวันตก สะท้อนการหลอมรวมของสองวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญ
สวนจีนคลาสสิกแห่งนี้ เปี่ยมด้วยความสงบ ผสานรายละเอียดของสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์แบบจีนดั้งเดิม เพื่อถ่ายทอดสุนทรียะแห่งโลกตะวันออก และปรัชญาการสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังผลงาน Art Jewels ดอกซากุระ ต้นสน แสง เงา และผลงาน Art Jewels หลอมรวมกันอย่างกลมกลืน ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสมุมมองที่เปลี่ยนไปตลอดการเดินชม ทุกครั้งที่ก้าวเดินหรือเลี้ยวไปยังอีกมุมหนึ่ง จะได้พบกับองค์ประกอบและทัศนียภาพที่แตกต่างออกไป ราวกับกำลังค้นพบความงดงามบทใหม่อยู่เสมอ
พร้อมจัดแสดงคอลเลกชันล่าสุดของ Cindy Chao มากกว่า 20 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น Maple leaf brooches, Branch brooches, Floral earrings และ Dragonfly brooches ซึ่งจัดวางในตู้ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ ให้ได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ คอลเลกชัน Ribbon ซึ่งโดดเด่นด้วยเส้นสายที่พลิ้วไหว สง่างาม และมีมิติราวกับงานประติมากรรม ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักสะสม และผู้หลงใหลในเครื่องประดับชั้นสูง ทั้งยังมี Maple Leaf Brooch และ Architectural Ring ผลงานที่ Meryl Streep สวมใส่ในงานเปิดตัวภาพยนตร์ The Devil Wears Prada 2 ที่เซี่ยงไฮ้