คนดังที่ครั้งหนึ่งเคยติดปีก ทำงานต้อนรับบนเครื่องบิน

อาชีพแอร์โฮสเตสและสจ๊วต นับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ช่วยหล่อหลอมทักษะสำคัญ ทั้งความมั่นใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการดูแลผู้คน ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่ง ซึ่งหลายคนที่เราเคยคุ้นแต่อาจลืมไปแล้วว่า คนดังเหล่านั้นเคยติดปีกทำงานบนเครื่องบินมาก่อน จนทุกวันนี้ ต่อยอดประสบการณ์จากการทำงานบนท้องฟ้า สู่บทบาทนักธุรกิจ นักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ที่ประสบความสำเร็จ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เห็นว่าประสบการณ์บนท้องฟ้า สามารถเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ได้อย่างไม่สิ้นสุด
เริ่มต้นจาก อดีตแอร์โฮสเตสการบินไทย ที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางการบิน “ดาว–ณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์” แต่ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของร้านอาหารและเบเกอรี่ระดับพรีเมียม “คอฟฟี่บีนส์ บาย ดาว” (Coffee Beans by Dao) จากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 (ต้มยำกุ้ง) ดึงความรู้การทำขนมจากสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ มาเปิดร้านเล็กๆ ที่ซอยเอกมัย 12 และต่อยอดประสบการณ์ด้านการบริการ และการดูแลลูกค้าระดับพรีเมียม สู่บทบาทนักธุรกิจหญิงเต็มตัว ก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจ และตอนนี้ยังเป็นคุณยายของน้องหมีเนยที่ทุกคนรู้จักกันดี
เช่นเดียวกับ “ปลา–อัจฉรา บุรารักษ์” ที่ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นนักธุรกิจหญิงคนสำคัญแห่งวงการอาหาร เคยเป็นแอร์โฮสเตส ซึ่งได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งการบริการและการดูแลผู้คนอย่างใกล้ชิด ประกอบกับ ความชอบด้านอาหาร และความครีเอท ทำให้เธอออกมาสร้างแบรนด์ไอศกรีมแบรนด์แรกในชื่อ “iberry” ก่อนที่จะมีแบรนด์อื่นๆ ตามมา จนกลายเป็นอาณาจักรร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จของไทย และยังสร้างแบรนด์ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง
อีกหนึ่งสาวสังคม “ปูเป้-ณหทัย ณ นคร” ที่มักปรากฏตัวตามงานซูเปอร์แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย ควงคู่กับลูกชายสุดหล่อ "น้องเปรม-เปรม โรจน์สุระสกุล" อยู่เสมอ ปูเป้เคยเป็นแอร์โฮสเตจเดินทางไปยังที่ต่างๆ พบเห็นโลกมากมาย จนเริ่มมีความสนใจงานด้านแฟชั่นจิวเวลรี่ และอยากจะทำแบรนด์ของตัวเอง ประกอบกับต้องดูแลลูกชาย จึงอำลางานนางฟ้าบนเครื่องบิน
มาถึงผู้ประกาศข่าวชื่อดัง "ไก่-ภาษิต อภิญญาวาท" ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเฉลยว่า เคยทำงานด้านภาษาและการบริการมาหลายอย่าง ทั้งเคยเป็นล่ามภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ก่อนจะก้าวขึ้นสู่การเป็นลูกเรือของการบินไทย และต่อยอดสู่ผู้ประกาศข่าวที่หลายคนคุ้นเคย
ด้าน “ตูน-ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ” ผู้ประกาศข่าวที่ทำงานคู่กันในตอนนี้ เธอเคยติดปีกทำงานเป็นแอร์โฮสเตส ที่สายการบินไทยประมาณ 2 ปีครึ่ง ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นผู้ประกาศข่าว นำความรู้ความสามารถจากการเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ โทโฆษณาและวาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาต่อยอดในหน้าที่การงาน
ส่วนคนนี้เราอาจลืมไปแล้วว่า เขาเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน “ตูน บอดี้สแลม” หลังจากที่เรียนจบจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ก็เคยมีโมเมนต์ใส่สูทผูกไทดูแลผู้โดยสารมาก่อน โดยเป็นสจ๊วตอยู่แปดเดือน ก่อนจะถอดปีกแล้วตามล่าหาฝันบนเส้นทางดนตรี จนกลายเป็นตำนานเพลงร็อก และร็อกเกอร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทย
สำหรับคนดังที่ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิต จากแสงสีบนหน้าจอสู่การทำงานบริการบนฟากฟ้า หรือเคยผ่านชีวิตนางฟ้าบนเครื่องบินมาก็มีอีกหลายคน อาทิ นิ้ง–นิชชยาณัฐ ศิริพงศ์ปรีดา, มด–ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ, เมี่ยง–อติมา วานิชพงษ์, แคท–ตฤณญา มอร์สัน, ฟิล์ม-ธนภัทร กาวิละ, มิ้งค์-ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต, มะเหมี่ยว-พรชดา วราพชระ, ตวง-สาวิกา กาญจนมาศ และจุ๊-จุฑามาศ ปลั่งสุชน พิสูจน์ให้เห็นว่า ความสำเร็จไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในวงการบันเทิง แต่ยังก้าวไปสู่เส้นทางอาชีพใหม่ๆ ที่รักได้เช่นกัน