10 อันดับเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดัน แต่เหล่าเศรษฐีก็ยังคงเพิ่มขึ้น ความมั่งคั่งเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ ในเมืองใหญ่ คนรวยกระจุกตัวอยู่ในเมืองเพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ และนี่คือ 10 เมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ซึ่งบริษัทที่ปรึกษา Henley & Partners ได้ทำการสำรวจโดยวัดจากจำนวนเศรษฐีที่อาศัยอยู่
อันดับ 1 มหานครนิวยอร์ก
มีเศรษฐีมากถึง 384,500 คน ครองตำแหน่งเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังมีมหาเศรษฐี 818 คน และอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านอีก 66 คนอาศัยอยู่ ช่วงสิบปีที่ผ่านมามีคนรวยเพิ่มขึ้น45% ตอกย้ำถึงเสน่ห์ที่ดึงดูดใจอย่างต่อเนื่อง ของศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกแห่งนี้
อันดับ 2 อ่าวซานฟรานซิสโก
ภูมิภาคโดยรอบมีเศรษฐีถึง 342,400 คน มหาเศรษฐี 756 คน และอภิมหาเศรษฐีอีก 82 คน ด้วยอัตราการเติบโต 98% ภายในหนึ่งทศวรรษ แสดงให้เห็นถึงบทบาทอันทรงพลังของเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนความมั่งคั่ง
อันดับ 3 โตเกียว
เมืองหลวงของญี่ปุ่นเป็นที่มีเศรษฐีถึง 292,300 คน มหาเศรษฐี 262 คน และอภิมหาเศรษฐี 18 คน ด้วยประชากรราว 37 ล้านคน โตเกียวไม่เพียงแต่เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในการจัดอันดับนี้ แต่ยังมีประชากรมากที่สุดในโลกอีกด้วย เมื่อเทียบกับสองเมืองที่ได้อันดับหนึ่งและสอง ที่มีประชากรน้อยกว่า ยิ่งเน้นย้ำถึงการกระจุกตัวของความมั่งคั่ง
อันดับ 4 สิงคโปร์
ด้วยจำนวนเศรษฐี 242,400 คน สิงคโปร์จึงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางความมั่งคั่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก ไม่เพียงมีมหาเศรษฐีถึง 333 คน และอภิมหาเศรษฐี 30 คน แต่จำนวนเศรษฐียังเพิ่มขึ้นราว 62% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม และความน่าดึงดูดใจอย่างสูงสำหรับนักลงทุนต่างชาติ
อันดับ 5 ลอสแองเจลิส
นอกจากจะมีเศรษฐี 220,600 คน มหาเศรษฐี 516 คน และอภิมหาเศรษฐี 45 คนแล้ว ยังรวมความมั่งคั่งจากหลากหลายภาคส่วน ขณะที่ อัตราการเติบโต 35% เน้นย้ำถึงพลวัตทางเศรษฐกิจของเมือง
อันดับ 6 ลอนดอน
มีเศรษฐีถึง 215,700 คน มหาเศรษฐี 352 คน และอภิมหาเศรษฐี 33 คน เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก แม้ช่วงหลังจะลดลงก็ตาม ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาคนรวยในลอนดอนลดลง 12% จากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อันดับ 7 ปารีส
หนึ่งในสองเมืองของยุโรปที่ติดอันดับท็อปเท็น โดยมีเศรษฐี 160,100 คน มหาเศรษฐี 227 คน และอภิมหาเศรษฐี 22 คน จำนวนเศรษฐีเติบโตราว 5% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ทำให้กลายเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสองของยุโรป รองจากลอนดอน
อันดับ 8 ฮ่องกง
มีเศรษฐี 154,900 คน มหาเศรษฐี 346 คน และอภิมหาเศรษฐี 40 คน ทั้งยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก แม้สถานการณ์ทางการเมืองจะไม่แน่นอน แถมเศรษฐีในฮ่องกงเพิ่มขึ้นเพียง 3% ช่วงสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดเป็นอันดับสองของการจัดอันดับนี้
อันดับ 9 ซิดนีย์
มีเศรษฐี 152,900 คน มหาเศรษฐี 224 คน และอภิมหาเศรษฐี 22 คน ซึ่งได้รับประโยชน์หลักๆ จากคุณภาพชีวิตที่ดี และตลาดอสังหาฯ ที่มั่นคง ทำให้ดึงดูดความมั่งคั่งจากต่างประเทศได้มากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2014-2024 ซิดนีย์มีเศรษฐีเพิ่มขึ้นราว 28%
อันดับ 10 ชิคาโก
ด้วยจำนวนเศรษฐี 127,100 คน ชิคาโกจึงติดอันดับท็อป 10 เป็นครั้งแรก ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินและอุตสาหกรรม มีฐานความมั่งคั่งที่กว้างขวาง และยังมีมหาเศรษฐี 295 คน และอภิมหาเศรษฐีอีก 25 คน จำนวนเศรษฐีเติบโตที่ 24% ในช่วงสิบปี