ชาล็อต ออสติน ถ่ายทอดนิยามความงาม เสน่ห์ในแบบคุณ ที่ไม่มีใครแทนได้

สิเนหา (SINEHA) แบรนด์เครื่องสำอางภายใต้บริษัท ออล อะเบ้าท์ ยู จำกัด (All About You) ประกาศเดินหน้าผลักดัน T-Beauty พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความงามครั้งใหม่ “The Moment of Charm with Charlotte” คว้าศิลปินสาวผู้ทรงอิทธิพล “ชาล็อต ออสติน” มาร่วมถ่ายทอดนิยามความงามภายใต้คอนเซปต์ “The Charm is You: เสน่ห์ในแบบคุณ...ที่ไม่มีใครแทนได้” ผ่านกิจกรรม Lucky Fans สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ก่อนเตรียมขยายความร่วมมือกับช่องทาง Modern Trade ชั้นนำอื่นๆ ตลอดปีนี้
ณฤดี เมฆภาณุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล อะเบ้าท์ ยู จำกัด กล่าวว่า “SINEHA (สิเนหา) เกิดขึ้นจากความเชื่อว่า 'ความงามที่แท้จริงคือความมั่นใจจากภายใน' โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เมคอัพในรูปแบบ Clean Beauty ที่ปลอดภัยต่อผิว ตอบโจทย์ผิวคนไทย และสภาพอากาศเมืองร้อนโดยเฉพาะ เพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเสน่ห์ที่ยั่งยืน การบุกตลาดในปีนี้จึงเน้นการนำผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงไปวางจำหน่ายในจุดที่ใกล้ชิดผู้บริโภคมากที่สุด ผ่านช่องทาง Modern Trade หลากหลายรูปแบบ”
ภายใต้นิยาม “The Moment of Charm with Charlotte” แบรนด์ได้เลือกคุณชาล็อต ออสติน มาเป็นตัวแทนในการสื่อสาร เพราะคุณชาล็อตคือไอคอนของคนรุ่นใหม่ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว มีความมั่นใจ และกล้าที่จะเผยตัวตนในแบบที่ไม่มีใครแทนได้ เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ SINEHA ต้องการสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนเปล่งประกายในแบบของตัวเอง โดยแคมเปญ Lucky Fans นี้มุ่งหวังที่จะสร้างช่วงเวลาสุดพิเศษ (The Moment) ให้กับผู้บริโภคและเหล่าแฟนคลับผ่านกิจกรรม #SinehaxCharlotte ที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศ
สำหรับทิศทางธุรกิจในปีนี้ SINEHA ตั้งเป้าเติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่านการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ร้านค้า Modern Trade ชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย โดยแคมเปญ Lucky Fans ที่จัดร่วมกับ CJ More และ All About You ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ (First Milestone) ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์บนชั้นวางเครื่องสำอางระดับประเทศ โดยแบรนด์มีแผนที่จะจับมือกับพันธมิตรค้าปลีกรายใหญ่อีกมากมายในอนาคตอันใกล้ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นแบรนด์เมคอัพ Clean Beauty อันดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคไว้วางใจและเข้าถึงได้ง่ายในทุกช่องทาง
“The Moment of Charm with Charlotte เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปีนี้เท่านั้น เรามีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ SINEHA เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคผ่านเครือข่าย Modern Trade ที่แข็งแกร่ง และเราพร้อมที่จะเปิดรับโอกาสในการสร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตรในทุกเซกเมนต์ เพื่อส่งต่อความงามที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ให้กับทุกคน” คุณณฤดี กล่าวทิ้งท้าย
Sineha Tourmaline Matte Foundation Powder SPF30 PA+++ (5 กรัม) ราคา 79 บาท
แป้งทัวร์มาลีน สูตรพิเศษช่วยคุมมันยาวนาน 24 ชั่วโมง ให้ฟินิชผิวเนียนสวย เล่นแสง เบลอรูขุมขน และกันเหงื่อ
มีส่วนผสมจากสารสกัด
• Pink Tourmaline บำรุงผิวนวลเนียน เปล่งประกาย อิ่มโกลว์
• Organic Rose Water กุหลาบบัลแกเรีย ปลอบประโลมผิว บำรุงผิวชุ่มชื่น
• Black Rose กุหลาบดำตุรกี ต้านริ้วรอย ปรับผิวกระจ่างใส
5 เทคโนโลยี
• Perfect Oil Clear Technology คุมมันตลอดวัน
• Perfect Film Stay Technology ปกปิดเนียน ติดทนนาน
• Skin Balance Technology ปรับเข้าทุกสีผิว ไม่วอก ไม่ลอย
• Skin Brightening Powder ผิวไบรท์ ไม่มีดร็อป
• Blur Perfect Technology เบลอรูขุมขน
มี 3 เฉดสี
01 Light ผิวขาว
02 Beige ผิวขาวเหลือง-ผิวสองสี
03 Honey Beige ผิวสีน้ำผึ้ง
Sineha Tourmaline Glossy Tint Lip Oil (2.5 ml) ราคา 109 บาท
ลิปออยล์ทัวร์มาลีน แบบ 3 in 1 ให้สีสวยติดทนแบบทินท์ ฉ่ำวาวแบบกลอส และเนื้อสัมผัสเบาสบาย ชุ่มชื่นแบบออยล์ มาพร้อมเทคโนโลยี Glass Jelly Lock Color ให้เม็ดสีแน่นชัดติดทนนาน ยิ่งเติมยิ่งทน
มีส่วนผสมจากสารสกัด
• Pink Tourmaline บำรุงผิวนวลเนียน เปล่งประกาย อิ่มโกลว์
• Organic Rose Water กุหลาบบัลแกเรีย ปลอบประโลมผิว บำรุงผิวชุ่มชื่น
• Black Rose กุหลาบดำตุรกี ต้านริ้วรอย ปรับผิวกระจ่างใส
• Vitamin E บำรุงริมฝีปากนุ่ม ลดร่องริมฝีปาก
• Shea Butter เติมเต็มความชุ่มชื่น ให้ริมฝีปากดูมีชีวิตชีวา
มี 4 เฉดสี
01 Coral Pink
02 Red Wine
03 Brownie Nude
04 Dusty Orange
สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สิเนหา Sineha และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของแบรนด์ สามารถเลือกซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ ร้าน All About You และร้าน Beauty Store ชั้นนำ
• ช่องทางออนไลน์: Facebook: สิเนหา Sineha, Instagram: sineha_official, TikTok: @sineha_official และ X: @sineha_official
• ร้าน All About You และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น CJ More, Nine Beauty