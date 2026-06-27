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ชาล็อต ออสติน ถ่ายทอดนิยามความงาม เสน่ห์ในแบบคุณ ที่ไม่มีใครแทนได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สิเนหา (SINEHA) แบรนด์เครื่องสำอางภายใต้บริษัท ออล อะเบ้าท์ ยู จำกัด (All About You) ประกาศเดินหน้าผลักดัน T-Beauty พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความงามครั้งใหม่ “The Moment of Charm with Charlotte” คว้าศิลปินสาวผู้ทรงอิทธิพล “ชาล็อต ออสติน” มาร่วมถ่ายทอดนิยามความงามภายใต้คอนเซปต์ “The Charm is You: เสน่ห์ในแบบคุณ...ที่ไม่มีใครแทนได้” ผ่านกิจกรรม Lucky Fans สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ก่อนเตรียมขยายความร่วมมือกับช่องทาง Modern Trade ชั้นนำอื่นๆ ตลอดปีนี้


ณฤดี เมฆภาณุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล อะเบ้าท์ ยู จำกัด กล่าวว่า “SINEHA (สิเนหา) เกิดขึ้นจากความเชื่อว่า 'ความงามที่แท้จริงคือความมั่นใจจากภายใน' โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เมคอัพในรูปแบบ Clean Beauty ที่ปลอดภัยต่อผิว ตอบโจทย์ผิวคนไทย และสภาพอากาศเมืองร้อนโดยเฉพาะ เพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเสน่ห์ที่ยั่งยืน การบุกตลาดในปีนี้จึงเน้นการนำผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงไปวางจำหน่ายในจุดที่ใกล้ชิดผู้บริโภคมากที่สุด ผ่านช่องทาง Modern Trade หลากหลายรูปแบบ”


ภายใต้นิยาม “The Moment of Charm with Charlotte” แบรนด์ได้เลือกคุณชาล็อต ออสติน มาเป็นตัวแทนในการสื่อสาร เพราะคุณชาล็อตคือไอคอนของคนรุ่นใหม่ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว มีความมั่นใจ และกล้าที่จะเผยตัวตนในแบบที่ไม่มีใครแทนได้ เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ SINEHA ต้องการสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนเปล่งประกายในแบบของตัวเอง โดยแคมเปญ Lucky Fans นี้มุ่งหวังที่จะสร้างช่วงเวลาสุดพิเศษ (The Moment) ให้กับผู้บริโภคและเหล่าแฟนคลับผ่านกิจกรรม #SinehaxCharlotte ที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศ


สำหรับทิศทางธุรกิจในปีนี้ SINEHA ตั้งเป้าเติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่านการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ร้านค้า Modern Trade ชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย โดยแคมเปญ Lucky Fans ที่จัดร่วมกับ CJ More และ All About You ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ (First Milestone) ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์บนชั้นวางเครื่องสำอางระดับประเทศ โดยแบรนด์มีแผนที่จะจับมือกับพันธมิตรค้าปลีกรายใหญ่อีกมากมายในอนาคตอันใกล้ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นแบรนด์เมคอัพ Clean Beauty อันดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคไว้วางใจและเข้าถึงได้ง่ายในทุกช่องทาง


“The Moment of Charm with Charlotte เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปีนี้เท่านั้น เรามีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ SINEHA เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคผ่านเครือข่าย Modern Trade ที่แข็งแกร่ง และเราพร้อมที่จะเปิดรับโอกาสในการสร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตรในทุกเซกเมนต์ เพื่อส่งต่อความงามที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ให้กับทุกคน” คุณณฤดี กล่าวทิ้งท้าย


Sineha Tourmaline Matte Foundation Powder SPF30 PA+++ (5 กรัม) ราคา 79 บาท
แป้งทัวร์มาลีน สูตรพิเศษช่วยคุมมันยาวนาน 24 ชั่วโมง ให้ฟินิชผิวเนียนสวย เล่นแสง เบลอรูขุมขน และกันเหงื่อ


มีส่วนผสมจากสารสกัด
• Pink Tourmaline บำรุงผิวนวลเนียน เปล่งประกาย อิ่มโกลว์
• Organic Rose Water กุหลาบบัลแกเรีย ปลอบประโลมผิว บำรุงผิวชุ่มชื่น
• Black Rose กุหลาบดำตุรกี ต้านริ้วรอย ปรับผิวกระจ่างใส


5 เทคโนโลยี
• Perfect Oil Clear Technology คุมมันตลอดวัน
• Perfect Film Stay Technology ปกปิดเนียน ติดทนนาน
• Skin Balance Technology ปรับเข้าทุกสีผิว ไม่วอก ไม่ลอย
• Skin Brightening Powder ผิวไบรท์ ไม่มีดร็อป
• Blur Perfect Technology เบลอรูขุมขน


มี 3 เฉดสี
01 Light ผิวขาว
02 Beige ผิวขาวเหลือง-ผิวสองสี
03 Honey Beige ผิวสีน้ำผึ้ง


Sineha Tourmaline Glossy Tint Lip Oil (2.5 ml) ราคา 109 บาท
ลิปออยล์ทัวร์มาลีน แบบ 3 in 1 ให้สีสวยติดทนแบบทินท์ ฉ่ำวาวแบบกลอส และเนื้อสัมผัสเบาสบาย ชุ่มชื่นแบบออยล์ มาพร้อมเทคโนโลยี Glass Jelly Lock Color ให้เม็ดสีแน่นชัดติดทนนาน ยิ่งเติมยิ่งทน


มีส่วนผสมจากสารสกัด
• Pink Tourmaline บำรุงผิวนวลเนียน เปล่งประกาย อิ่มโกลว์
• Organic Rose Water กุหลาบบัลแกเรีย ปลอบประโลมผิว บำรุงผิวชุ่มชื่น
• Black Rose กุหลาบดำตุรกี ต้านริ้วรอย ปรับผิวกระจ่างใส
• Vitamin E บำรุงริมฝีปากนุ่ม ลดร่องริมฝีปาก
• Shea Butter เติมเต็มความชุ่มชื่น ให้ริมฝีปากดูมีชีวิตชีวา


มี 4 เฉดสี
01 Coral Pink
02 Red Wine
03 Brownie Nude
04 Dusty Orange


สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สิเนหา Sineha และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของแบรนด์ สามารถเลือกซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ ร้าน All About You และร้าน Beauty Store ชั้นนำ
• ช่องทางออนไลน์: Facebook: สิเนหา Sineha, Instagram: sineha_official, TikTok: @sineha_official และ X: @sineha_official
• ร้าน All About You และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น CJ More, Nine Beauty

ชาล็อต ออสติน ถ่ายทอดนิยามความงาม เสน่ห์ในแบบคุณ ที่ไม่มีใครแทนได้
ชาล็อต ออสติน ถ่ายทอดนิยามความงาม เสน่ห์ในแบบคุณ ที่ไม่มีใครแทนได้
ชาล็อต ออสติน ถ่ายทอดนิยามความงาม เสน่ห์ในแบบคุณ ที่ไม่มีใครแทนได้
ชาล็อต ออสติน ถ่ายทอดนิยามความงาม เสน่ห์ในแบบคุณ ที่ไม่มีใครแทนได้
ชาล็อต ออสติน ถ่ายทอดนิยามความงาม เสน่ห์ในแบบคุณ ที่ไม่มีใครแทนได้
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