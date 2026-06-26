Food Truck Carnival 2026 ชวนเช็กอิน 5 วัน 5 ความอร่อย ร้านใหม่ไม่ซ้ำทุกวันที่ เดอะ สตรีท รัชดา

เปลี่ยนช่วงเวลาเลิกงานธรรมดาให้กลายเป็นค่ำคืนแห่งความอร่อยและความสนุก กับคาราวาน Food Truck ที่ยกทัพมาเสิร์ฟความฟินกลางย่านรัชดา
ใครกำลังมองหาที่แฮงเอาต์หลังเลิกงาน หรืออยากใช้ช่วงเย็นไปกับอาหารอร่อยและบรรยากาศสบาย ๆ เตรียมปักหมุดงาน “Food Truck Carnival 2026 Bloom into the Sky” ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2569 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ Food Truck ได้พบผู้บริโภค พร้อมสร้างสีสันให้ย่านรัชดาตลอด 5 วันเต็ม ตั้งแต่เวลา 16.00-23.00 น.
ความพิเศษของงานอยู่ที่การหมุนเวียนร้านค้าใหม่ในแต่ละวัน รวมกว่า 150 ร้าน พร้อมเลือกอิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายจากผู้ประกอบการ Food Truck ทั้งอาหารคาว ของหวาน และเครื่องดื่ม ในคอนเซ็ปต์ East Meet West Fusion ที่ผสมผสานรสชาติและไอเดียสร้างสรรค์ไว้ในคันเดียว พบเมนูเด็ดจากร้านฟู้ดทรัคชื่อดังที่แท็กทีมกันมาแจกความอร่อยแบบจัดเต็ม
ภายในงาน พบกับมุมถ่ายรูปชิค ๆ เอาใจสายแชะแชร์เพียบ พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดแบบ Chill Out และเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า บรรยากาศภายในงานจะยิ่งคึกคักขึ้นกับ “Mini Balloon Show” ที่พร้อมสร้างสีสันให้ค่ำคืนย่านรัชดา โดยจัดแสดงวันละ 3 รอบ เวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น. ให้ผู้ร่วมงานได้เดินเล่น ถ่ายภาพ และเก็บโมเมนต์สวย ๆ ตลอดทั้งงาน
ไม่ว่าจะชวนเพื่อนมาแฮงเอาต์หลังเลิกงาน นัดมื้อเย็นกับคนรู้ใจ หรือพาครอบครัวออกมาใช้เวลาร่วมกันในช่วงค่ำ Food Truck Carnival 2026 คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าแวะเช็กอินในเดือนมิถุนายนนี้ โดยเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วย MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตูทางออก 4 หรือรถยนต์ส่วนตัวที่มีพื้นที่จอดรถรองรับภายในศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง www.thestreetratchada.com หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/TheStreetRatchada สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-232-1999