เปิดประตูสู่จักรวาลแห่งสุคนธศิลป์จาก MAISON GUERLAIN ใจกลางกรุงเทพฯ ณ ONE BANGKOK

เรียกว่าเป็นหนึ่งในงานที่น่าไปลองชมสำหรับ GUERLAIN, PERFUMER VISIONARY SINCE 1828 หนึ่งในนิทรรศการ Haute Parfumerie ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2569 โดย Maison Guerlain แบรนด์ระดับตำนานจากฝรั่งเศส ขอเชิญผู้หลงใหลในศาสตร์แห่งน้ำหอมร่วมออกเดินทางผ่านประวัติศาสตร์เกือบสองศตวรรษของหนึ่งในเมซงน้ำหอมที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกผ่านนิทรรศการ “GUERLAIN, PERFUMER VISIONARY SINCE 1828” ณ One Bangkok ชั้น 48
นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นิทรรศการ Haute Parfumerie Exhibition ระดับโลกได้รับการนำเสนออย่างเต็มรูปแบบ ถ่ายทอดมรดกแห่ง Maison Guerlain ผ่านเรื่องราวของ Heritage, Craftsmanship, Art of Perfumery และ Living Beauty โดยผสานภาพ เสียง กลิ่น และงานศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อเชื้อเชิญทุกท่านได้ร่วมค้นพบจิตวิญญาณแห่ง Guerlain ผ่านประสบการณ์อันเปี่ยมด้วยอารมณ์และความงดงามในทุกมิติ
ในฐานะ Maison ที่สร้างสรรค์ผลงานความหอมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1828 Guerlain ได้คัดสรรเรื่องราว ผลงานมรดกของแบรนด์ วัตถุล้ำค่า และผลงานร่วมสมัยอันสะท้อนจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการครั้งสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสความงดงามของโลก Haute Parfumerie อย่างใกล้ชิด
ตลอดเกือบสองศตวรรษที่ผ่านมา Maison Guerlain ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกความงามแห่งฝรั่งเศส ถ่ายทอดจาก Master Perfumers ทั้งห้ารุ่นสู่รุ่น ผ่านวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นเลิศด้านสุคนธศิลป์ที่ยังคงได้รับการตีความใหม่อยู่เสมอ โดยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ได้สะท้อนผ่านความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี “ผึ้ง” สัญลักษณ์ประจำ Maison เป็นตัวแทนแห่งการสืบทอด ความรับผิดชอบ และความผูกพันระหว่าง Guerlain กับโลกธรรมชาติจากรุ่นสู่รุ่น
นิทรรศการครั้งนี้จึงเชื้อเชิญผู้เข้าชมให้ร่วมสำรวจเส้นทางประวัติศาสตร์ของ Maison ผ่านผลงานจากคลังมรดกองค์กร เอกสารจดหมายเหตุ และเรื่องราวเบื้องหลังการสร้างสรรค์น้ำหอมระดับตำนาน ซึ่งร่วมกันถ่ายทอดวิวัฒนาการของ Guerlain จากอดีตสู่ปัจจุบัน
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการถ่ายทอดเรื่องราวของ Dames de Table ช่างฝีมือผู้เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญ ณ โรงงานผลิตของ Guerlain ในประเทศฝรั่งเศส ผู้สืบทอดทักษะอันละเอียดอ่อนซึ่งสะท้อนความเป็นเลิศด้าน Craftsmanship อันเป็นหัวใจของ Maison มาตลอดเกือบสองศตวรรษ
“Guerlinade” อัตลักษณ์ทางกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของ Maison Guerlain คือหัวใจของพื้นที่จัดแสดงส่วนนี้ ซึ่งถ่ายทอดศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ Accord (โครงสร้างกลิ่น) ที่อยู่เบื้องหลังน้ำหอมระดับตำนานของแบรนด์ นอกจากการเรียนรู้เบื้องหลังการปรุงน้ำหอม ในงานทุกท่านยังสามารถร่วมทดลองสร้างสรรค์ Accord ในแบบของตนเอง ผ่านประสบการณ์ที่เชื้อเชิญให้ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างกลิ่น ความทรงจำ และจินตนาการ ราวกับนักประพันธ์ที่เรียบเรียงตัวโน้ตต่าง ๆ ให้กลายเป็นบทเพลง .. เพราะในโลกของ Guerlain ทุกกลิ่นล้วนมีเรื่องราว และทุกเรื่องราวล้วนมีท่วงทำนองของตัวเอง
และเพื่อถ่ายทอดโลกของ Guerlinade ให้มีชีวิตขึ้นอย่างงดงาม พื้นที่นี้ยังนำเสนอ Immersive & Interactive Experience ภายใต้แนวคิด “Have You Ever Listened to a Perfume?” ผ่านการผสานภาพ เสียง และกลิ่นเข้าด้วยกัน โดยใช้เทคนิค Projection Mapping และ Fan Kinetic Scenography เพื่อสร้างประสบการณ์การรับรู้หลายมิติที่น่าประทับใจ .. เพราะในโลกของ Guerlain ทุกกลิ่นล้วนมีเรื่องราว และทุกเรื่องราวล้วนมีท่วงทำนองของตัวเอง
สำหรับ Guerlain ความงามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในโลกของน้ำหอม หากยังแทรกซึมอยู่ในทุกแง่มุมของการใช้ชีวิต พื้นที่ Art de Vivre ภายในงานจึงถ่ายทอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวผ่าน Les Eaux de Toilette, บริการ Personalization, Fragrance Layering & Customization รวมถึง Premium Home & Gift Display ที่สะท้อนศิลปะแห่งการใช้ชีวิตในแบบฉบับของ Maison
อีกหนึ่งไฮไลท์คือ Silpin Café by Guerlain พื้นที่ซึ่งรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการพักผ่อน พบปะ และดื่มด่ำกับแนวคิด Art de Vivre ผ่านอาหาร เครื่องดื่ม และบรรยากาศที่เชื่อมโยงมรดกของ Maison เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย พร้อมเชื้อเชิญทุกท่านให้ใช้เวลาท่ามกลางโลกแห่งความงามในแบบฉบับ Guerlain
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ Guerlain ยังได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานพิเศษกับ คุณโอ-ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ ศิลปินร่วมสมัยชาวไทยผู้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยการนำเสนอผลงาน Guerlinade Queens ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “Bee Bottle” ขวดน้ำหอมระดับไอคอนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Maison Guerlain มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดยถูกนำมาตีความในรูปแบบประติมากรรมร่วมสมัยที่ผสานความงดงามของสถาปัตยกรรม ศิลปะ และหัตถศิลป์เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน
ขอเชิญร่วมค้นพบเรื่องราว วิสัยทัศน์ และศิลปะแห่งการปรุงน้ำหอมที่สืบทอดมายาวนานเกือบ 200 ปี ผ่านนิทรรศการซึ่งรวบรวมมรดก ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณของ Maison Guerlain ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้-28 มิถุนายน 2569 ณ One Bangkok กรุงเทพฯ ชั้น 48
ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมงาน : แอดไลน์ @guerlainth เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย