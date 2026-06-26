“เชอรีล่อน” ส่ง “Invisible Collection” สลัดรอยกดทับเรียบเนียนแบบมั่นใจ

เชอรีล่อน (Cherilon) เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ “Invisible Collection” ตอบโจทย์ Active Lifestyle ของผู้หญิงยุคใหม่ ที่มีความคล่องตัวและมั่นใจ รองรับทุกบทบาทและกิจกรรมที่หลากหลาย โดย พิภพ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บมจ.นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) เผยว่า Invisible Collection พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “เพราะทุกภารกิจของวัน…ควรจบแบบเป๊ะ โดยไม่มีร่องรอยให้ใครสังเกตเห็น” ทั้งยังสวยงาม เบาสบาย เพื่อให้ผู้หญิงสวมใส่เสื้อผ้าได้อย่างมั่นใจ
คอลเลกชันนี้มาพร้อมเทคโนโลยี Bra Bonding นวัตกรรมการรีดแทนการเย็บตะเข็บแบบดั้งเดิม ช่วยลดรอยกดทับและความหนาของขอบชุดชั้นใน ลดโอกาสการเกิดรอยเส้นใต้เสื้อผ้า มอบลุคที่เรียบเนียน ดูเป็นธรรมชาติ ออกแบบมา 4 รุ่นไฮไลต์ ได้แก่
Cherilon Silky Curve Bra: บราไร้ขอบ มอบความเรียบเนียนและกระชับ ด้วย Silky Curve Line ลายนูนพิเศษบริเวณด้านข้างลำตัว ช่วยเก็บสรีระได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมฟองเต้าดีไซน์รูระบายอากาศที่ช่วยลดความอับชื้น และสายบ่าที่ปรับระดับได้เพื่อความสบายตลอดวัน
Cherilon Silky Active Fit: กางเกงในดีไซน์เรียบเนียน ด้วยเนื้อผ้านุ่มลื่นผสานเส้นใย Spandex เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและกระชับ พร้อมเทคนิค Bonding บริเวณขอบวงขา ช่วยลดปัญหาขอบม้วนและรอยกดทับใต้เสื้อผ้า
Cherilon Silky Sculpt Bra: บราที่ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงพลัสไซซ์และผู้ที่ต้องการการเก็บกระชับยิ่งขึ้น ช่วยโอบรับสรีระอย่างนุ่มนวล ด้วยลายนูนพิเศษบริเวณใต้เต้าและด้านข้างลำตัว พร้อม Air-Hole Padding ฟองเต้าระบายอากาศ และสายบ่ากว้างที่ช่วยกระจายน้ำหนัก ลดการกดทับบริเวณไหล่
Cherilon Silky Boost Up: กางเกงในดีไซน์ Free Cut ที่แนบสนิทไปกับผิว พร้อมเทคนิค Curvy Molding ช่วยยกกระชับและเสริมรูปทรงสะโพกให้ดูสวยเป็นธรรมชาติ มอบความกระชับสบาย และความเรียบเนียนไร้รอยใต้เสื้อผ้า เหมาะสำหรับผู้หญิงพลัสไซซ์
นอกจากนี้ Cherilon ยังมีโครงการ “LEG OF HOPE” รับบริจาคถุงน่องใช้แล้ว เพื่อนำไปสนับสนุนการผลิตขาเทียม โดยรับบริจาคที่ Cherilon Care Box ณ จุดจำหน่ายเชอรีล่อนทั่วประเทศ