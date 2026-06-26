G-SHOCK ใหม่โปร่งแสงสีสดใส

จี ช็อค (G-SHOCK) เปิดตัวนาฬิการุ่น GA-V01SKE ซีรีส์ใหม่ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ตัวเรือนและสายแบบโปร่งแสงสีสันสดใส ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากแฟชั่นยุค Y2K ที่ถูกนำมาตีความใหม่อย่างทันสมัย ฉีกกรอบดีไซน์เดิม ผสานเข้ากับเอกลักษณ์ด้านความแข็งแกร่งในแบบ G-SHOCK
การออกแบบที่ผสานความโค้งมนกับโครงสร้างเหลี่ยมคม มาพร้อมหน้าปัดแบบ Analog-Digital จอ LCD ขนาดใหญ่ การแสดงเวลาโลก 48 เมือง ระบบปลุก 5 เวลา ฟังก์ชันจับเวลาและจับเวลาถอยหลัง ไฟ LED และแบตเตอรี่อายุงานถึง 10 ปี ไฮไลต์สำคัญคือ ระบบ Shock Release Hand ซึ่งใช้แรงแม่เหล็กในการยึดเข็มนาทีเข้ากับแกนกลาง ช่วยดูดซับและกระจายแรงกระแทกได้ดี ตัวบอกเวลาขนาดใหญ่วางซ้อนบนกระจก ทำหน้าที่เสมือนกันชนเพื่อรองรับแรงกระแทก และโทนสียอดนิยมยุค 2000 ถึง 4 สี ได้แก่ ดำ ม่วง ส้ม และเขียว