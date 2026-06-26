สีสันใหม่ของกำไลข้อมือรุ่นไอคอนิก

กำไลข้อมือ “เลิฟ” (LOVE) จาก คาร์เทียร์ (CARTIER) นำดีไซน์ระดับตํานาน กลับมาตีความใหม่ เพิ่มสีสันลงในผลงานรุ่นพิเศษของคอลเลกชันใหม่ประจำปีนี้ พร้อม 6 ดีไซน์ใหม่ มีทั้งโทนสีเดียวและหลากสีสัน แบบที่ประดับอัญมณีเต็มเรือน และประดับอัญมณีบางจุด เหมาะกับการมิกซ์แอนด์แมตช์ลุคใหม่ๆ เพิ่มประกายความหรูหราให้มีสไตล์ยิ่งขึ้น
สามแบบแรก จะประดับอัญมณีแบบเต็มเรือนด้วย พิงค์แซฟไฟร์, บลูแซฟไฟร์ หรือซาโวไรต์ ล้อมรอบตัวเรือนทรงวงรีของกำไลเลิฟ ตกแต่งด้วยเพชร 10 เม็ด แทนตำแหน่งสกรูของดีไซน์ดั้งเดิม
ส่วนอีกสามแบบ จะเปลี่ยนจากสกรูมาเป็นอัญมณี 10 เม็ด ไล่เฉดสีทั้งในโทนอุ่นและโทนเย็น ตัวเรือนเยลโลโกลด์และโรสโกลด์จะประดับด้วย พิงค์แซฟไฟร์ เยลโลแซฟไฟร์ โกเมนสเปสซาร์ไทต์สีส้ม ซาโวไรต์สีเขียว และอเมทิสต์ ขณะที่ ตัวเรือนไวท์โกลด์ประดับด้วย อะความารีน พิงค์แซฟไฟร์ บลูแซฟไฟร์ แทนซาไนต์ และอเมทิสต์