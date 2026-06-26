แฟชั่นที่ยังคงไม่ละทิ้งความเป็น Made in Italy

ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงาม ณ Villa Necchi Campiglio “ทอดส์” (Tod’s) เผยโฉมคอลเลกชัน The Italian Wardrobe เพื่อเชิดชูไลฟ์สไตล์แบบอิตาลีอย่างแท้จริง อันเป็นคุณค่าที่แบรนด์ยึดมั่นตลอดมา
หัวใจสำคัญของคอลเลกชันเสื้อผ้านี้คือ โปรเจกต์ Pashmy รังสรรค์ขึ้นจากหนังกลับคุณภาพพิเศษ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าพัชมีนา (Pashmina) เพื่อสื่อถึงสัมผัสอันนุ่มนวลและน้ำหนักเบาพิเศษ นำมาเป็นรังสรรค์เป็นไอเทมคลาสสิก อาทิ เสื้อแจ็กเกตบอมเบอร์ Brera โทนสีอบอุ่นและสุขุม เสื้อแจ็กเกต Castello ตีความเสื้อเบลเซอร์อย่างสง่างามด้วยกระเป๋าสูท และเสื้อเชิ้ต Solferino โครงสร้างพลิ้วไหวโอบรับสรีระและสัมผัสเบาสบาย พร้อมถ่ายทอดนิยามของความหรูหราอันประณีตและเรียบง่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ส่วนโทนสีของคอลเลกชันโดดเด่นด้วยสีเอิร์ธโทนอันอบอุ่น ไม่ว่าจะเป็นสีเบจ สีโกโก้ และสีเหลืองอมน้ำตาล ไปจนถึงเฉดสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาทิ สีฟ้า Riviera Blue และสีเทา Pearl Grey
สำหรับครีเอทีฟไดเรกเตอร์ อย่าง “มัตเตโอ แทมบูรินี” ได้รังสรรค์คอลเลกชันเสื้อผ้าบุรุษของทอดส์ ภายใต้แนวคิดของความหรูหราที่ชัดเจนและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ สะท้อนวิถีชีวิตแบบอิตาลีที่ให้คุณค่ากับความสง่างามและความสุขจากสิ่งเรียบง่ายรอบตัว
วิสัยทัศน์นี้ได้รับการถ่ายทอดผ่านไอคอนใหม่ของทอดส์ อย่าง Red Dot รองเท้าสนีกเกอร์สไตล์คนเมือง ที่ผสานวัสดุคุณภาพชั้นเลิศและงานฝีมืออิตาลีเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับความนุ่มนวลและน้ำหนักเบา โดดเด่นด้วยปุ่มสีแดงบริเวณส้นรองเท้า ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับสุภาพบุรุษ ตอบโจทย์ทุกการเคลื่อนไหว ทั้งช่วงเวลาทำงานและการพักผ่อน
รองเท้า Gommino เป็นผลงานที่เย็บด้วยมือทั้งหมด ฤดูกาลนี้นำเสนอดีเทลหนังใหม่บนรองเท้า โดยได้รับแรงบันดาลใจจากดีไซน์ตัวล็อกแบบอินเตอร์ล็อก อันเป็นเอกลักษณ์ของเข็มขัด Greca สุดไอคอนิก ทั้งยังถูกนำไปประดับรองเท้าโลฟเฟอร์น้ำหนักเบาพิเศษ ซึ่งโดดเด่นด้วยโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและการเลือกใช้หนังเนื้อนุ่มที่ให้สัมผัสเรียบลื่นราวกับผ้าไหม