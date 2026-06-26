ทายาทคนดังลูกครึ่งเจน Z สวยหล่อจาก DNA

ตามติดความโดดเด่นของเหล่าทายาทคนดังเจนเนอเรชัน Z ไม่ได้มีเพียงชื่อเสียงของครอบครัวที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่ยังมาพร้อมความสวยหล่อสะดุดตาที่ถ่ายทอดผ่าน DNA ลูกครึ่งจากคุณพ่อคุณแม่คนดังอย่างลงตัว ทั้งใบหน้าคมคายดวงตาโดดเด่น และบุคลิกที่เปล่งประกาย จนกลายเป็นขวัญใจบนโลกโซเชียลหลายคนเริ่มก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง แฟชั่น และธุรกิจ สร้างตัวตนในแบบของตนเองจนถูกจับตามองในฐานะดาวรุ่งรุ่นใหม่ ที่พร้อมสืบทอดทั้งความสามารถและเสน่ห์จากรุ่นสู่รุ่น
เริ่มที่สาวสวยยิ้มโลกสดใสไม่แพ้คุณแม่ “น้องไลลา เจน บัทเทอรี” สาวน้อยวัย 15 ปี เชื้อสายอังกฤษ-ฮ่องกง-ไทย ลูกสาวคนโตของนักแสดงสาว “พอลล่า เทเลอร์” ที่เติบโตขึ้นอย่างมีเสน่ห์ และฉายแววความสวยไม่แพ้คุณแม่ ซึ่งพอลล่ามักแบ่งปันโมเมนต์น่ารักๆ ของการใช้เวลาร่วมกับลูกๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือช่วงเวลาธรรมดาในชีวิตประจำวัน ขณะที่ น้องไลลาก็เริ่มได้รับความสนใจจากแฟนๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยบุคลิกสดใส ความมั่นใจ และหน้าตาที่ถอดแบบคุณแม่มาแทบทุกมุม จนหลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้น
ต่อด้วยอีกหนึ่งสาวลูกครึ่งที่มีความน่ารักสดใสไม่แพ้กันกับ “น้องโรซี่” ลูกสาวคนเล็กที่กำลังอยู่ในวัยทีนของ “น้อย วงพรู” หรือ “กฤษดา สุโกศล แคลปป์” กับภริยา “เมลานี ไจลส์” ที่เป็นชาวฮ่องกงเชื้อสายอังกฤษ ทำให้ลูกๆ ทั้งสองคนของน้อยมีใบหน้าออกไปทางลูกครึ่งอย่างชัดเจน กิจกรรมที่ครอบครัวนี้โปรดปรานและมักจะทำร่วมกันเสมอคือ การท่องเที่ยว โดยเฉพาะ การไปพักผ่อนที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น้อย พรู ให้ความสำคัญที่สุด เพราะเป็นโอกาสที่เขาและลูกๆ ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบเต็มที่ ดูแลซึ่งกันและกัน และสร้างความทรงจำดีๆ ร่วมกันอย่างใกล้ชิด
มาถึงด้านหนุ่มๆ กันบ้างกับลูกชายคนเดียวที่มาดหล่ออินเตอร์ของ “แคทลีน มาลีนนท์” และ “แมทธิว กิจโอธาน” อย่าง “น้องเบรธ-ณนนท์ กิจโอธาน” ที่กำลังเป็นหนุ่มเต็มที่ และใกล้จะเรียนจบเต็มที ทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยมักจะมีกิจกรรมอันอบอุ่นร่วมกับครอบครัวอยู่เสมอ ซึ่งน้องเบรธเป็นที่รู้จักในแวดวงไฮโซและโซเชียลมีเดีย จากภาพลักษณ์หนุ่มหล่อ สูง ขาว บุคลิกดี และมักปรากฏตัวในงานสังคมของครอบครัวมาลีนนท์อยู่เป็นระยะ ทำให้มีแฟนคลับติดตามจำนวนไม่น้อย
ด้านลูกชายสองคนของ “ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์” และ “ฮาน่า ทัศนาวลัย” อย่าง “น้องฮาร์เปอร์ (ทัศนจักร จักรพงษ์)” และ “น้องฮันเตอร์ (ปารุสก์ จักรพงษ์)” ที่กำลังอยู่ในวัยเรียน แต่ก็เริ่มฉายแววหล่อเท่เหมือนคุณพ่อ แม้จะมีความเขินอายอาจจะไม่ค่อยมีภาพให้เห็น แต่ก็มักจะใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวอย่างอบอุ่นเสมอ ซึ่งกิจกรรมโปรดของครอบครัวคือ การปั่นจักรยาน การไปเที่ยวทะเล และคุณพ่อฮิวโก้และคุณแม่ฮาน่า มักจะจัดทริปพาลูกๆ ไปท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่เสมอหรือไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าที่ฝรั่งเศส
ส่วนหนุ่มน้อย “น้องเจษฎ์” ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนวัย 10 ปี ของ “บอย–วรรณศิริ คงมั่น” ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ Boyy Bag ที่มีเชื้อสายไทย-แคนาดา จากคุณพ่อ “เจส–เจสซี่ ดอร์ซี่ (Jesse Dorsey)” ดีไซเนอร์ชาวแคนาดาโดยทั้งคู่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์และก่อตั้งแบรนด์กระเป๋าขึ้น และยังคงช่วยกันขยายฐานของแฟนกระเป๋าแบรนด์ดัง BOYYต่อไปในยุโรปและอเมริกา ดังนั้น น้องเจษฎ์จึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศกับคุณพ่อคุณแม่
สำหรับคู่แฝดหน้าฝรั่งที่ถ้าไม่บอกว่าพ่อแม่มีเชื้อสายไทย ก็คงคิดว่าเป็นเด็กฝรั่งเต็มตัว!! อย่าง “น้องเจส” และ “น้องจาณีน” ที่แม้จะเป็นลูกเสี้ยวเพราะ “แม่อุ๊-เจนนิส โสภณพนิช ยังพิชิต” เป็นลูกครึ่งอิตาลี-ไทย กับ “พ่อเบิ้ล-เจษฎา โสภณพนิช ยังพิชิต” ที่เป็นไทยแท้ แต่ใบหน้าของ 2 แฝดอินเตอร์มาก ซึ่งปัจจุบันทั้งคู่อายุ 12ปีแล้ว และแม่อุ๊กับพ่อเบิ้ลก็ยังคงอบรมเลี้ยงดูให้ใช้ชีวิตแบบเด็กไทย และอยู่ในขนบธรรมเนียมแบบไทยๆ
ปิดท้ายที่ครอบครัวบันเทิง ซึ่งเหล่าลูกๆ มีความน่ารักสไตล์เด็กลูกครึ่งกันหมด อย่าง ครอบครัวของ “แมทธิว ดีน” และ “ลิเดีย ศรัณย์รัชต์” ที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆ อย่างมาก โดยลูก 3 คน ได้แก่ “น้องดีแลน” วัย 10 ขวบ “น้องเดมี่” วัย 7ขวบ และ “น้องดีออน” วัย 4 ขวบ ที่คุณพ่อและคุณแม่เลี้ยงลูกในแบบความเป็นไทย และแบ่งปันโมเมนต์น่ารักผ่านโซเชียลมีเดียให้แฟนๆ ได้ติดตามอยู่เสมอ