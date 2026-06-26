“บุญชัย โชควัฒนา” ปลื้มปริ่ม! “แอน&เชอรี่” บุกงานสหกรุ๊ปแฟร์

กระชุ่มกระชวยกันเลยทีเดียว สำหรับ “บุญชัย โชควัฒนา” บิ๊กบอส สหพัฒนพิบูล หรือ SPC ที่ได้ต้อนรับเซเลบคนดัง “แอน ทองประสม” และ “เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ” ในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ แอนด์ เฟส ครั้งที่ 30” ก่อนพาเดินเยี่ยมชมบูธ SPC อย่างเป็นกันเอง ทำเอาผู้ที่มาร่วมงานวันแรกฮือฮาไปตามๆ กัน
งานนี้สองสาวได้แวะชม SPC Exhibition ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวและบทบาทของ SPC ในฐานะผู้เชื่อมโยงแบรนด์และผู้บริโภคผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมอัปเดตสินค้าใหม่ๆ และเลือกชอปสินค้าแบรนด์ดังที่มีมากมายอย่างสนุกสนาน
ใครยังไม่ได้ไปงานนี้ คุณบุญชัยฝากบอกว่าให้ไว สินค้าอุปโภคบริโภคจากแบรนด์ดังมากกว่า 400 รายการ พร้อมโปรโมชันสุดคุ้มรอทุกคนอยู่ถึงวันที่ 28 มิ.ย.นี้เท่านั้น ที่บูธ SPC ณ ฮอลล์ 98-100 หมายเลข B09, N05, O05, O10 และ W15 ในงานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ไบเทค บางนา
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