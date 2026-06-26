เชื้อพระวงศ์จอร์แดนบินตรงสู่อเมริกา เชียร์ทีมชาติแข่งบอลโลกติดขอบสนาม

สมกับเป็นการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการฟุตบอลจอร์แดน กับการที่ทีมชาติสามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ เป็น 1 ใน 48 ทีมที่ได้ไปสู้ศึกในทวีปภาคพื้นอเมริกาในครั้งนี้ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีม สมาชิกของราชวงศ์จอร์แดนที่ทรงบินตรงเพื่อไปเชียร์ทีมชาติติดขอบสนามกันแบบเกือบพร้อมหน้า
ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์อับดุลลาห์ เจ้าชายฮัสเซน มกุฎราชกุมาร กับพระชายา เจ้าหญิงรัชวา พร้อมพระธิดา เจ้าหญิงอิมาน รวมไปถึงเจ้าชายฮาเชม เจ้าหญิงอิมานและพระสวามี จามีล เธอมิโอทิส พร้อมแต่งองค์ทรงเครื่องกลมกลืนไปกับเหล่าแฟนบอล ด้วยเสื้อยูนิฟอร์มของทีมชาติสีแดงสดเข้ากับพร๊อบที่ขาดไม่ได้ของชาวจอร์แดน อย่าง ผ้าคลุมคูฟียะห์ลายตารางขาวแดง ผ้าอเนกประสงค์ของชนชาวตะวันออกกลาง ที่ใช้ได้ทั้งโพกหัว พันคอ คลุมไหล่ ฯลฯ
ภาพเหล่าเชื้อพระวงศ์รวมประสานเสียงเชียร์ติดขอบสนาม พร้อมลุ้นไปกับทุกแอ็กชั่นของนักเตะในสนาม สร้างความประทับใจให้กับเหล่าพสกนิกรกันทั่วหน้า แต่เป็นที่น่าเสียใจที่หลังจากผ่านไป 2 แมตช์ ในการพบกับออสเตรีย และ อัลจีเรีย ทีมชาติจอร์แดนสร้างผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจนัก พ่ายแพ้ทั้ง2นัด ทำให้หมดสิทธิ์ผ่านเข้ารอบถัดไปอย่างแน่นอนแล้ว
แต่นั่นก็ไม่ทำให้เหล่าแฟนบอลเสียกำลังใจ พร้อมกับบอกว่านี่นับเป็นก้าวที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้ทีมชาติจอร์แดนได้ลิ้มรสเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งฟุตบอล และนี่จะเป็นแค่จุดเริ่มต้น ที่จะพาให้ทีมมุ่งไปข้างหน้าได้ไกลกว่านี้ในอนาคต