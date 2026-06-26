POP MART Official Store พร้อมเปิดตัว Installation Art ริมหาดพัทยา

อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ, เกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย และศิริพร แผลงจันทึก เปิด POP MART Official Store คอนเซ็ปต์ Beachfront Art Toy Destination พร้อมเปิดตัว Installation Art ริมหาดพัทยา ผ่านบอลลูนยาว 12 ม. สูง 8 ม. 4 ชิ้น กับ MOLLY และ SKULLPANDA คอนเซ็ปต์ “CRYBABY Cry Me An Ocean Series” โดยมี มณีจันทร์ สมิทธิสมบูรณ์, รัตนชัย สุทธิเดชานัย, จุฬาลักษณ์ สุวรรณ, บุญอนันต์ พัฒนสิน และพรทิพย์ สุวิทย์เรืองฤทธิ์ ร่วมงาน ณ เซ็นทรัล พัทยา
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กชกร อรรถรังสรรค์ รอง กก.ผจก.(สายงานจัดซื้อและพัฒนาผลิตภัณฑ์) บจก.โออิชิ โฮลดิ้ง ร่วมกับ สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและนวัตกรรม บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดตัวบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก ที่ใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่นเครือโออิชิ โดยมี จอมขวัญ วิทูกิจวัฒนา, ชนัทนุช วงศ์วรรณ, อภิชาติ ไชยศิริ, พิสันติ์ เอื้อวิทยา, ศุภธิดา รัตนสวัสดิ์ และ Heh Kok Boon ร่วมงาน ณ ร้านโออิชิ บิซโทโระ สาขาศูนย์สิริกิติ์
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เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผช.กก.ผจก.ผู้บริหารหน่วยธุรกิจสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่, ปัญญา เศรษฐชีวกุล และชินโชติ ถาปะบุตร ผู้ก่อตั้งแบรนด์ PANIA (แพนญา) ร่วมด้วย วัฒนเกียรติ พัชรโชคมงคล ผู้บริหารฝ่ายบริหารสินค้า Retail Concept Shop บจก.ดิสคอฟเวอรี่ รีเทล เปิดตัวคอลเลกชัน BANANA MONSOON จาก PANIA ในพื้นที่ Absolute Siam Store โดยมี ยุกต์ ส่งไพศาล และยศวรรธน์ ทะวาปี ร่วมงาน ณ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์