เซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดชุดน้ำชายามบ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อม

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของโลกซึ่งตรงกับเดือนมิถุนายนของทุกปี กับวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โดยชวนร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ ผ่านการเล่าเรื่องราวผ่านแนวคิดความยั่งยืน พร้อมถ่ายทอดออกมาในรูปแบบชุดน้ำชายามบ่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามใต้ท้องทะเล ผ่านขนมหวานรููปทรงสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ผสานผลไม้ตามฤดููกาลของไทยในรููปแบบร่วมสมัยและประณีต โดยร่วมกับ Avalon แบรนด์เครื่องประดับที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2569
ชุดน้ำชายามบ่าย Sea Soul Afternoon Tea ณ ที แอนด์ ทิปเปิ้ล ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมให้คุณได้สัมผัสถึงความสวยงามใต้ท้องทะเลอย่าง ขนมรูปม้าน้ำ เปลือกหอย ปะการัง และผลไม้ไทยตามฤดูกาล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างสีสันของปะการัง สิ่งมีชีวิตนานาชนิด เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะ และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความงดงามของท้องทะเลคงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ชุดน้ำชายามบ่าย Sea Soul Afternoon Tea ราคาเริ่มต้น 1,490 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน