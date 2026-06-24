Havaianas จัดบิ๊กแมตช์ชวนนักเตะคนดังตั้งทีมเฉพาะกิจ ดวลแข้งระเบิดความมันส์

ฮาวายานัส (Havaianas) แบรนด์รองเท้าแตะระดับโลกจากประเทศบราซิล จัดงานฉลองสุดยิ่งใหญ่ต้อนรับฤดูกาลแห่งมหกรรมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่ทุกคนทั่วโลกตั้งตาคอย ในงาน “Football Beach Party” ณ Pura Vida Beach Club พลิกโฉมบรรยากาศชายหาดให้กลายเป็นคลื่นแห่งความสนุกสไตล์ Brazilian Flair พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “Top Nations Collection” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 8 ชาติลูกหนังระดับโลก ได้แก่ บราซิล อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี อาร์เจนตินา อิตาลี และโปรตุเกส เพื่อร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งฟุตบอล พร้อมถ่ายทอดนิยามใหม่ที่ผสาน Football Culture เข้ากับแฟชั่นไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว
งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญระดับประเทศและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นำโดย Mr.Lucas Fiuza de Moraes Agricultural Attache Ministry of Agriculture-Embassy of Brazil, Mr.Cesar de Paiva Leite Filho Head of the Trade Sector-Embassy of Brazil, Mr.Marcelo Souza ประธานสมาคมหอการค้าไทย-บราซิล และ Mrs.Claudia Lipert ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมหอการค้าไทย-บราซิล ตลอดจนคณะผู้บริหาร บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์แบรนด์ฮาวายานัส อย่างเป็นทางการ นำโดยคุณพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, คุณอภิวิชญ์ ชิระทานิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด และคุณกาญจนา พรหมสากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมด้วยนักกีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ ไช้-วันชัย จารุนงคราญ นักฟุตบอลทีมชาติไทย, สองนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ใบหม่อน-จณิสตา จินันทุยา และ มุก-ชัชวัลย์ รอดทอง ส่วนทีมเซเลบและอินฟลูฯ ยังได้ ตอง-กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ มาร่วมสร้างสีสันในบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่มีแต่ความสนุกสนานด้วย
ไฮไลต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเริ่มต้นด้วยแมตช์การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “Celebrity Match” ที่เป็นการลงสนามดวลแข้งสุดมันส์ระหว่างทีมเซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และทัพนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่มาร่วมโชว์ทักษะลูกหนังอันยอดเยี่ยมพร้อมรอยยิ้มที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมสุดสร้างสรรค์มากมาย อาทิ โซน “Make Your Own Havaianas” ที่เปิดโอกาสให้แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมตกแต่งรองเท้าแตะคู่โปรดในสไตล์ของตัวเอง Game Activation โซนเกมส์สนุกๆ เอาใจสายฟุตบอลโดยเฉพาะ รวมถึงมุมถ่ายภาพสุดชิคกับรถ Kombi Van บูธอาหารและเครื่องดื่มสไตล์บราซิลเลียนแท้ ก่อนจะปิดท้ายด้วยปาร์ตี้สุดมันให้ทุกคนได้ปล่อยพลังไปกับเสียงเพลงสนุกๆ
สำหรับ “Top Nations Collection” ที่เปิดตัวในงานนี้ ถือเป็นคอลเลกชันไฮไลต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 8 ชาติมหาอำนาจลูกหนังระดับโลก ได้แก่ บราซิล อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี อาร์เจนตินา อิตาลี และโปรตุเกส ซึ่งฮาวายานัสได้นำเอกลักษณ์ สีสัน และจิตวิญญาณแห่งชัยชนะของแต่ละประเทศมาดีไซน์ลงบนรองเท้ารุ่นยอดนิยม สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬา แต่เป็นภาษาสากลและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันอย่างไม่มีข้อจำกัด โดยมี “เจ-ชนาธิป สรงกระสินธ์” เป็นตัวแทนร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรม กีฬา และแฟชั่นที่ผสานกันอย่างลงตัว
สัมผัสประสบการณ์ความสนุกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลฟุตบอลระดับโลกไปกับฮาวายานัส “Top Nations Collection” ได้แล้ววันนี้ที่ร้านฮาวายานัสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสามารถติดตามได้ในช่องทางออนไลน์ www.havaianas.co.th