เซเลบจับธุรกิจสัตว์เลี้ยงเฟื่องฟู ยุคที่คนรักเจ้าสี่ขาเสมือนลูก

ทุกวันนี้กราฟอัตราการเกิดของประชากรตกต่ำแบบดิ่งเหว เด็กเกิดใหม่น้อยลงทุกวัน ครอบครัวยุคใหม่ไม่เน้นการมีลูก คู่รักแต่งงานอยู่กันแค่สองสามีภรรยา ด้วยทั้งสภาพเศรษฐกิจ ที่ไม่ว่าจะค่าเลี้ยงดู ค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้น สังคมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต ทำให้หลายคนไม่อยากมีทายาท จึงทำให้เกิดทางเลือกใหม่ หันไปดูแลสัตว์เลี้ยงแทน ซึ่งแต่ละบ้านรักประหนึ่งเป็นลูก
ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจึงผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึงเกือบแสนล้านบาท เพราะเจ้าของแต่ละคนเปย์ให้สัตว์เลี้ยงกันแบบไม่ยั้ง ไม่ต่างจากเด็กคนหนึ่ง ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ สายจูง รถเข็น ไปจนถึงอาหารที่ทุกวันนี้ประเทศไทย นับเป็นสมรภูมิอาหารสัตว์ที่ดุเดือดมาก มีให้เลือกหลายสิบแบรนด์ ที่ต่างก็ทุ่มทุนทำการตลาด จ้างพรีเซนเตอร์ระดับชั้นนำมาช่วยโปรโมท
บรรดาสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม ล้วนแต่เป็น Pet Friendly หรือแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดีย ก็จะเห็นช่องของบรรดาพ่อหมา แม่แมว มีผู้ติดตามมากมาย มีอินฟลูฯ เป็นเจ้าสี่ขาตัวน้อย เป็นดาว Tiktok ที่มีแฟนคลับกลุ่มใหญ่ค่อยสนับสนุน และรับเป็นพรีเซนเตอร์สินค้า แทบไม่แตกต่างจากไอดอลคนหนึ่ง เหล่าเซเลบก็หันมาจับตลาดนี้ ทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากมาย ไม่เพียงแต่การผลิตสินค้าเกี่ยวกับอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ แต่รวมไปถึงธุรกิจบริการต่างๆ ที่น่าสนใจ อย่าง 3 สาวนี้
เริ่มจาก “มินนี่-ณัฐนิช สมิตชาติ” ทายาทตำนานมอเตอร์สปอร์ตไทย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้บริหาร TRD และทีมแข่งรถ Toyota Gazoo Racing Thailand นักแข่งสาวคนนี้มีอีกมุมหนึ่งคือ เป็นคนรักสัตว์ โดยเฉพาะ สุนัข ที่เธอเลี้ยงมาแทบตลอดชีวิต แม้กระทั่งตอนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ จึงได้ตัดสินใจทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยได้เปิด “Hund Haus” (ฮุนด์ เฮาส์) ย่านพระราม 9
เป็นแหล่งนัดพบของคนรักสุนัข เป็นด็อกคลับระดับพรีเมียม มีบริการครบครัน ทั้งสวน สระว่ายน้ำแต่งแบบธรรมชาติ คาเฟ่ ร้านขายของ พร้อมโซนพิเศษของสุนัขอินโทรเวิร์ส วิ่งเล่นแบบเป็นส่วนตัว มีพนักงานที่ผ่านการเทรนจากนักพฤติกรรมสุนัข ทำให้ดูแลน้องๆ ได้อย่างเข้าใจ แม้จะเปิดบริการมาได้เพียงครึ่งปีแต่ก็กลายเป็นแหล่งสุดฮิตของคนรักน้องหมา ที่ปัจจุบันนี้บอกเลยว่าช่วงวันหยุดต้องมีการจองคิว และเธอมีแพลนเตรียมจะเปิดสาขาสองในอนาคต
ถัดมาที่ผู้บริหารสาวคนเก่ง “ไก่-อารีรัตน์ กฤษณะสมิต” ที่ผ่านการดูแลผลิตภัณฑ์หรูลักชัวรี ทั้ง นาฬิกา เครื่องประดับ แบรนด์ระดับท็อปของโลกมาแล้วมากมาย ซึ่งตอนนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดและสื่อสารกับสัตว์ (Animal Communication & Healing) โดยใช้การสื่อสารด้วยจิตและคลื่นพลังงาน เพื่อทำความเข้าใจความรู้สึก พฤติกรรม และเยียวยาจิตใจสัตว์เลี้ยง
เธอช่วยสร้างให้ศาสตร์นี้เป็นที่รู้จักในไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะช่วยให้คำปรึกษา จัดคลาสเรียน เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเหล่าผู้รักสัตว์เลี้ยงทั้งหลายได้เข้าใจสัตว์ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งมีทั้งสุนัข แมว ม้า นก ชินชิล่า แรคคูน กระต่าย ไปจนถึงสัตว์น้ำ ช่วยให้คนและสัตว์ได้อยู่ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น
ปิดท้ายที่ “เก๋-ณัฏฐ์ธนิน คุณาธนาฒย์” เซเลบสาวคนสวยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ของ ESC Park อาณาจักรธุรกิจครบวงจรย่านรังสิต ทั้ง สนามกีฬาทางน้ำ แทร็กเล่นกีฬา สนามไดร์ฟกอล์ฟ ร้านอาหาร โรงแรม สตูดิโอ ฮอลล์จัดงานอีเวนต์ ไปจนถึงพาร์คสำหรับสัตว์เลี้ยง ของกลุ่มบริษัท เอสอี บิซ ธุรกิจของครอบครัว “สินีนารถ เองตระกูล”
ที่ผ่านมาเพิ่งจัดงาน “SE Biz Charity Pawsitive Run 2026” ช่วงต้นเดือนที่ผ่าน เป็นงานวิ่งมาราธอนที่เปิดให้เจ้าของพาสัตว์เลี้ยงมาร่วมวิ่งด้วย ภายใต้แนวคิด “วิ่งเพื่อให้...ทุกก้าวมีความหมาย” เพื่อส่งเสริมสุขภาพควบคู่กับการระดมทุน และสนับสนุนการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด รวมถึงสร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันระหว่างครอบครัว คนรักสัตว์ และชุมชน โดยในโครงการ ESC Park มีคอมมูฯ ของสัตว์เลี้ยง “Pet World by Esc” ที่มีทั้งพื้นที่วิ่งเล่น สระว่ายน้ำ ร้านอาบน้ำ รวมไปถึงโรงแรมที่รับฝากเลี้ยงยามเจ้าของเดินทางอีกด้วย