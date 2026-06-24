ตามติด 10 นักเตะสุดฮอต ขวัญใจสาวเชียร์บอลโลก

ฟุตบอลโลก 2026 เริ่มต้นขึ้นแล้ว ใครที่ไม่สนใจด้านกีฬาหรือเทคนิคการเล่นฟุตบอล อย่างน้อยก็จะได้พบได้เห็นสิ่งที่น่าดูชม นั่นคือ นักเตะสุดฮอต ที่อาจทำให้เกมการแข่งขันดูน่าตื่นเต้นมากขึ้น
:: คริสตอฟเฟอร์ นอร์ดเฟลด์ท (สวีเดน)
ผู้รักษาประตูวัย 36 สูง 190 ซม. บุคลิกที่เยือกเย็นดูน่าสนใจทั้งในและนอกสนาม เขาเป็นกัปตันทีม เอไอเค สตอกโฮล์ม ตั้งแต่ปี 2026 มีประวัติการเล่นในระดับนานาชาติที่น่าประทับใจ แม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในสามผู้รักษาประตูตัวเลือกของทีมชาติสวีเดนก็ตาม อีกอย่าง เขาเป็นคุณพ่อลูกสองที่ตั้งใจกลับไปอยู่สวีเดนในปี 2021 กับภรรยาและลูก
:: มิโร มูไฮม์ (สวิตเซอร์แลนด์)
แบ็กซ้ายชาวซูริกวัย 28 จากสโมสรฮัมบวร์ก เอสวี ด้วยใบหน้าที่โดดเด่นและท่าทางมั่นใจ ทำให้หัวใจแฟนบอลเต้นแรง การลงเล่นเป็นตัวจริงในฟุตบอลโลกครั้งนี้ เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกของเขากับทีมชาติสวิส หลังจากที่เพิ่งประเดิมสนามกับสเปนไปในเดือน พ.ย.2024 และได้รับบาดเจ็บช่วงฤดูใบไม้ผลิ จนกลับมาทันเวลา และสร้างชื่อในสนามฟุตบอลโลกได้แล้ว
:: โรดริโก เดอ ปอล (อาร์เจนตินา)
มิดฟิลด์วัย 32 จากทีมสโมสรอินเตอร์ ไมอามี เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม แถมยังมีเสน่ห์โดดเด่นด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ นักเตะเชื้อสายอิตาลีคนนี้จ่ายบอลแม่นยำ และสไตล์การเล่นที่สร้างสรรค์ จึงเป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลก ด้วยรูปลักษณ์สง่างามและทรงผมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ
:: ลูกา วุสโควิช (โครเอเชีย)
อายุ 19 ปี สูง 193 ซม. ผมดำ ใบหน้าคมคาย กองหลังตัวกลางที่แข็งแกร่งกับท่าทีที่เยือกเย็น จึงเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่นที่ร้อนแรงที่สุดในยุโรป เล่นให้กับทีมชาติโครเอเชีย และถูกยืมตัวจากท็อตแนมไปเล่นให้กับฮัมบวร์ก เอสวีในฤดูกาลที่แล้ว มีคลิปวิดีโอมากมายบน TikTok ที่ตอบรับว่าเขาเป็น “หนุ่มในฝัน”
:: เลออน โกเร็ตซ์กา (เยอรมนี)
กองกลางวัย 31 ได้รับความนิยมอย่างมาก แม้แต่ในสหรัฐอเมริกา ชื่อของเขามักจะถูกตะโกนเรียกทันทีที่ก้าวลงสนาม ด้วยความสูง 189 ซม. กับบุคลิกที่น่าเกรงขาม ชาวเมืองโบคุมคนนี้เป็นที่รู้จักจากการเคลื่อนไหวทางสังคมและความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาด้านการเมือง จึงได้รับความนิยมเป็นพิเศษ ลงเล่นทีมชาติถึง 69 นัด และแชมป์ลีกเยอรมัน 7 สมัย
:: สตีเฟน ยูสตาคิโอ (แคนาดา)
กองกลางจากทีมสโมสรลอสแองเจลิส นำความดุดันมาสู่สนามด้วยรูปลักษณ์ที่คมเข้มและรูปร่างที่กำยำ ในฐานะรองกัปตันทีม เขาเป็นหนึ่งในผู้นำของทีมชาติแคนาดาในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่บ้านเกิด และต้องการที่จะนำประเทศของเขาผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปให้ได้ นักเตะเชื้อสายโปรตุเกสวัย 29 ปี เคยเล่นให้กับทีมปอร์โตมาก่อน
:: เกว-ซอง โช (เกาหลีใต้)
กองหน้าวัย 28 ของเกาหลีใต้ ที่เล่นให้กับสโมสรมิดทิลแลนด์ของเดนมาร์ก นับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี 2022 ด้วยโหนกแก้มที่โดดเด่น ไหล่กว้าง และสายตาที่เฉียบคม ทำให้มีแฟนคลับจำนวนมาก ในฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาลงเล่นเป็นตัวจริง โดยมีสถิติลงเล่นทีมชาติมากกว่า 40 นัด และทำประตูให้ประเทศได้สองหลัก
:: ปาทริค ชิค (สาธารณรัฐเช็ก)
นักเตะกองหน้าวัย 30 จากสโมสรเลเวอร์คูเซน ดูสะอาดตา ทันสมัย และสูงโปร่ง 191 ซม. แต่งงานและเป็นคุณพ่อตั้งแต่ปี 2020 ยิ่งทำให้เขามีเสน่ห์ ในฐานะกองหน้าหมายเลข 9 เขาคือความหวังของสาธารณรัฐเช็กครั้งนี้ หลังจากห่ายหายไป 20 ปี – เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เขาทำประตูที่ 100 ให้กับไบเออร์ และตัดสินเกมได้ด้วยตัวคนเดียว จากการโหม่งและความสามารถของเขา
:: มิลัด โมฮัมมาดี (อิหร่าน)
แบ็กซ้ายชาวอิหร่านวัย 32 ที่เป็นที่รู้จักในเรื่องความเร็วและความคล่องตัว มีฉายาว่า “มิก-มิก” ตามชื่อนักวิ่งบนท้องถนนในการ์ตูน เขาเล่นให้กับสโมสรเปอร์เซโปลิสของอิหร่านและทีมชาติ เคยลงเล่นไปแล้วกว่า 76 นัดในระดับนานาชาติ โมฮัมมาดีแต่งงานแล้วในปี 2020 เขามีน้องชายฝาแฝดที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนกัน
:: ทาเกะฮิโระ โทมิยาสุ (ญี่ปุ่น)
กองหลังร่างสูง 187 ซม. เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สง่างามที่สุดของญี่ปุ่น มีบุคลิกเยือกเย็นและเป็นมืออาชีพ ได้รับความนิยมอย่างมากจากนานาชาติในช่วงที่เล่นให้กับอาร์เซนอล เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของนักฟุตบอลอาชีพยุคใหม่ สำหรับญี่ปุ่นแล้ว นักเตะวัย 27 ผู้นี้ยังเป็นทูตที่แท้จริงอีกด้วย