“แพนเค้ก” แชร์มุมความงามเฉพาะตัว ในงาน WAVE BANGKOK 2026

เพราะผู้หญิงยุคใหม่คือผู้เลือกนิยามความมั่นใจในแบบตัวเอง สิ่งที่มองหาไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีที่ทรงพลัง แต่คือนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สรีระ และสภาพผิวของคนเอเชียอย่างแท้จริง นำมาสู่การจัดงาน “WAVE BANGKOK 2026” (Wontech Adavanced Visionary Exchange) งานประชุมและสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรมความงามระดับนานาชาติ ครั้งยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย จัดโดย ‘WONTECH ASIA, THAILAND’ (วอนเทค เอเชีย ไทยแลนด์) ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามกลุ่มเลเซอร์และยกกระชับผิวหน้าจากเกาหลีใต้ นำโดยผู้บริหารระดับสูงของเมืองไทย ไอแซค จาง ผู้จัดการทั่วไป และ รัตมา กำธรเจริญ ผอ.ด้านธุรกิจ บจก.วอนเทค เอเชีย ร่วมกับคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ มาร่วมฉลองความสำเร็จและขับเคลื่อนมิติใหม่ของวงการแพทย์ความงาม
ภายในงานพบกับนักแสดงสาวชื่อดัง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ มาร่วมสัมผัสนวัตกรรมความงามแห่งอนาคต สร้างสีสันและแรงบันดาลใจในแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ พร้อมร่วมแชร์มุมมองในการดูแลตัวเอง และการสร้างความมั่นใจในแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่ว่า “แพนรู้สึกว่าความงามในวันนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น สำหรับแพนความสวยคือการที่เราเข้าใจตัวเอง ยอมรับตัวเอง และดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ส่วนคำว่า Quiet Luxury Beauty ในมุมของแพน ไม่ได้หมายถึงการพยายามทำให้ตัวเองดูโดดเด่นที่สุด แต่คือการดูดีในแบบที่เป็นธรรมชาติ ดูสุขภาพดี ดูมีความสุข และมีความมั่นใจจากภายใน เป็นความงามที่เราไม่จำเป็นต้องบอกใคร แต่คนรอบข้างสามารถสัมผัสได้จากพลังงานและบุคลิกของเรา”
ภายในงานยังได้เตรียมความพร้อมของทัพนวัตกรรมใหม่ในอนาคต โดยระยะเวลาอันใกล้นี้มีแผนงานที่จะนำเสนอเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบคลื่นอัลตร้าซาวด์เข้ามาเสริมทัพ เพื่อดูแลผิวพรรณในระดับที่ลึกและจำเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น