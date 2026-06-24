xs
xsm
sm
md
lg

“แพนเค้ก” แชร์มุมความงามเฉพาะตัว ในงาน WAVE BANGKOK 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไอแซค จาง และรัตมา กำธรเจริญ
เพราะผู้หญิงยุคใหม่คือผู้เลือกนิยามความมั่นใจในแบบตัวเอง สิ่งที่มองหาไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีที่ทรงพลัง แต่คือนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สรีระ และสภาพผิวของคนเอเชียอย่างแท้จริง นำมาสู่การจัดงาน “WAVE BANGKOK 2026” (Wontech Adavanced Visionary Exchange) งานประชุมและสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรมความงามระดับนานาชาติ ครั้งยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย จัดโดย ‘WONTECH ASIA, THAILAND’ (วอนเทค เอเชีย ไทยแลนด์) ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามกลุ่มเลเซอร์และยกกระชับผิวหน้าจากเกาหลีใต้ นำโดยผู้บริหารระดับสูงของเมืองไทย ไอแซค จาง ผู้จัดการทั่วไป และ รัตมา กำธรเจริญ ผอ.ด้านธุรกิจ บจก.วอนเทค เอเชีย ร่วมกับคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ มาร่วมฉลองความสำเร็จและขับเคลื่อนมิติใหม่ของวงการแพทย์ความงาม

เขมนิจ จามิกรณ์
ภายในงานพบกับนักแสดงสาวชื่อดัง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ มาร่วมสัมผัสนวัตกรรมความงามแห่งอนาคต สร้างสีสันและแรงบันดาลใจในแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ พร้อมร่วมแชร์มุมมองในการดูแลตัวเอง และการสร้างความมั่นใจในแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่ว่า “แพนรู้สึกว่าความงามในวันนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น สำหรับแพนความสวยคือการที่เราเข้าใจตัวเอง ยอมรับตัวเอง และดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ส่วนคำว่า Quiet Luxury Beauty ในมุมของแพน ไม่ได้หมายถึงการพยายามทำให้ตัวเองดูโดดเด่นที่สุด แต่คือการดูดีในแบบที่เป็นธรรมชาติ ดูสุขภาพดี ดูมีความสุข และมีความมั่นใจจากภายใน เป็นความงามที่เราไม่จำเป็นต้องบอกใคร แต่คนรอบข้างสามารถสัมผัสได้จากพลังงานและบุคลิกของเรา”

ภายในงานยังได้เตรียมความพร้อมของทัพนวัตกรรมใหม่ในอนาคต โดยระยะเวลาอันใกล้นี้มีแผนงานที่จะนำเสนอเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบคลื่นอัลตร้าซาวด์เข้ามาเสริมทัพ เพื่อดูแลผิวพรรณในระดับที่ลึกและจำเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น

นพ. ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์, นพ. อุกฤษ จิรภัทรสุนทร, พญ. นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ, นพ. ดิษฐพงศ์ สัตตบงกช และนพ. สันติ จตุราวิชานันท์

ผศ.พญ. ธัญญา เตชะพิเชธุวนิช

พญ. ชาลินี เพียรธนภาคย์



ไอแซค จาง และรัตมา กำธรเจริญ
เขมนิจ จามิกรณ์
นพ. ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์, นพ. อุกฤษ จิรภัทรสุนทร, พญ. นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ, นพ. ดิษฐพงศ์ สัตตบงกช และนพ. สันติ จตุราวิชานันท์
ผศ.พญ. ธัญญา เตชะพิเชธุวนิช
พญ. ชาลินี เพียรธนภาคย์
+1