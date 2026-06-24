จิม ทอมป์สัน จับมือ ททท. สร้างนิยามเที่ยวไทยตามลายผ้า

จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “Jim Thompson 75th Anniversary” เพื่อฉลองครบรอบ 75 ปีของแบรนด์ไทยระดับโลก ในคอนเซ็ปต์สะท้อนเรื่องราวของสยามผ่านมุมมองร่วมสมัย ที่ผสานมรดกทางวัฒนธรรมไทย เข้ากับงานออกแบบอันเหนือกาลเวลาโดยได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางของจิม ทอมป์สัน ซึ่งมีนักแสดงมากความสามารถ แต้ว-ณฐพร พรประภา, วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา และโอ๊ต-อัครพล จับจิตรใจดล มาร่วมสัมผัสมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หัวใจสำคัญของคอลเลกชันนี้ เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลไปตามกาลเวลา จากจุดเริ่มต้นที่คลองแสนแสบ หลังพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน ตรงข้ามกับชุมชนทอผ้าบ้านครัว ก่อนจะขยายเรื่องราวผ่านสายน้ำของเมืองไทย ส่งต่อไปยังผู้คน นำเสนอ “CELEBRATION OF SILK” ลวดลายพิเศษที่นำแรงบันดาลใจจากคลังผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ในคอนเซ็ปต์ “ENDLESS JOURNEY: 75 YEARS OF A SIAMESE JOURNEY”
สอดคล้องกับแนวคิด “Healing is the New Luxury” ราวกับชิ้นส่วนแห่งการเดินทางที่ค่อยๆ ถูกจัดวางและถักทอให้เป็นเรื่องราวแห่งความทรงจำของงานฝีมือ สถานที่ และวัฒนธรรมหลากหลายภูมิภาคไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ลวดลายดอกไม้แบบล้านนา ผ้าไหมมัดหมี่จากภาคอีสาน กลิ่นอายบาติกภาคใต้ ไปจนถึงรายละเอียดทุกองค์ประกอบที่หลอมรวมเข้ากับเส้นสายที่ไหลลื่นดุจสายน้ำ สะท้อนแนวคิด เที่ยวไทยตามลายผ้า อีกทั้งเชื่อมโยงกับ คลองแสนแสบ ที่นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเชิงสัญลักษณ์ของการเดินทางตลอด 75 ปีของแบรนด์