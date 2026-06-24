ผู้บริหาร เอ็ม บี เค รับพระราชทาน “เข็มอานันทมหิดล” ประจำปี 2569

วิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับพระราชทานของที่ระลึก “เข็มอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2569 ในโอกาสที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรผู้สนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Care Beyond Cancer” เพื่อระดมทุนสนับสนุนการรักษาและการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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นุจรีย์ มารัตนะฤกษ์ ผช.กก.ผจญ.อาวุโส ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเยาวชน “Robinson Lifestyle 4x4 Football Youth Cup 2026” ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ราชพฤกษ์ กำแพงเพชร และเพชรบุรี นัดเปิดสนามที่สุพรรณบุรี มี ดร. สุจิตรา ทรงมัจฉา ประธานสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี เป็นประธาน พร้อมด้วย เกรียง นักพาณิชย์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และฉันทนา ยลจันทร์ ผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
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โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เปิดตัวแพกเกจ "Beautiful Wedding Celebration" รองรับคู่รักที่กำลังมองหาสถานที่จัดงานแต่งงานครบวงจร ท่ามกลางบรรยากาศหรูหรา และอบอุ่นในสไตล์ล้านนาร่วมสมัย แพกเกจดังกล่าวรวมบริการด้านสถานที่ การตกแต่ง อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสิทธิประโยชน์สำหรับคู่บ่าวสาว สอบถามโทร. 052 055 888
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อภิสิทธิ์ สิงหสัจจเทศ Brand Creator แบรนด์ C P S ส่งมอบกางเกงเดนิมกว่า 500 ตัว จากกิจกรรม “Rewrite Your Denim Story” ที่ร้าน C P S ทุกสาขา ซึ่งจัดขึ้นในงาน DENIM WEEK ณ PLAY art house ถ.ทรงวาด ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งต่อให้ผู้ขาดแคลนในสังคม ผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิ โดยมี วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุนมูลนิธิกระจกเงาเป็นผู้รับมอบ