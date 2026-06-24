หมุดหมายสุดคลูของสตรีทคัลเจอร์ “อาดิดาส ออริจินอลส์” บุกย่านทรงวาด! เปิดแฟล็กชิบสโตร์ริมแม่น้ำ

แหล่งเช็คอินใหม่สุดชิคที่รวบรวมแฟชั่น และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกัน “อาดิดาส ออริจินอลส์” เดินหน้าสร้างจุดหมายปลายทางสำหรับคนรักแฟชั่น สตรีทคัลเจอร์ และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย พร้อมเปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่บนถนนทรงวาด ย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำที่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจของกรุงเทพฯ ที่เป็นมากกว่าร้านค้าทั่วไป
อาดิดาส ออริจินอลส์ สาขาทรงวาด ถูกออกแบบให้เป็นจุดบรรจบทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คน แฟชั่น และเสน่ห์ของชุมชนท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน สะท้อนแนวคิด Originals ที่เชื่อในพลังของความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกถึงตัวตน และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากผู้คนรอบตัว
ตัวอาคารได้รับการออกแบบโดยคงไว้ซึ่งเสน่ห์ดั้งเดิมของย่านทรงวาด พร้อมผสานความทันสมัยผ่านรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม และการตกแต่งที่สะท้อนเอกลักษณ์ของอาดิดาสได้อย่างลงตัว ชั้นล่างเป็นพื้นที่ที่รวบรวมคอลเลกชันของอาดิดาส ออริจินอลส์ พร้อมสะท้อนแนวคิดของแบรนด์ผ่านแฟชั่น คัลเจอร์ และประสบการณ์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ขณะที่ชั้นบนเป็นร้านกาแฟ % Arabica ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้พักผ่อน และเชื่อมต่อกับคอมมูนิตี้ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของคนรุ่นใหม่ และแรงบันดาลใจที่ไม่หยุดนิ่ง
ภายในร้านยังมาพร้อมโซน Maker Lab ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ และต่อยอดสไตล์ในแบบของตัวเอง รวมถึง Photobooth สำหรับบันทึกช่วงเวลาพิเศษระหว่างการเดินทางในย่านทรงวาด นอกจากนี้ อาดิดาส ออริจินอลส์ ยังเตรียมเปิดตัว Graphic Tee Collection รุ่นพิเศษที่ร่วมออกแบบโดย NUTKAI (นัทไก่) ศิลปินนักวาดภาพประกอบชาวไทย ซึ่งถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรม และเรื่องราวของย่านทรงวาดผ่านมุมมองร่วมสมัย โดยวางจำหน่ายเฉพาะที่สาขาทรงวาดเท่านั้น
เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ อาดิดาส ออริจินอลส์ สาขาทรงวาด นำเสนอกิจกรรมที่สะท้อนความหลากหลายของแฟชั่น สตรีทคัลเจอร์ และคอมมูนิตี้ในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็น DJ และ Thai Sound Sessions ทุกสุดสัปดาห์ เวลา 16.00 – 18.00 น. ที่นำเสนอเสียงดนตรีร่วมสมัยผ่านศิลปิน และดีเจ พร้อมเติมสีสันให้กับบรรยากาศของร้าน รวมถึงกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรากฐานของสตรีทคัลเจอร์อย่าง Rap Battle ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 และ B-Boy Dance Showcase ในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ตลอดจนกิจกรรมร่วมกับศิลปิน ครีเอเตอร์ และพาร์ทเนอร์ในชุมชน ที่จะทยอยเปิดตัวตลอดช่วงแคมเปญ
ในช่วงเปิดตัว ผู้มาเยือนสามารถใช้บริการรถรับส่ง MuvMi จากลานช้างสู่ปากซอยร้าน ทุกวัน เวลา 11.00 – 17.00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2569 พร้อมร่วมกิจกรรมเช็คอิน รีวิวหรือถ่ายภาพภายในร้าน เพื่อรับขนมไทยสุดพิเศษจำนวน 1 ชิ้น โดยจำกัด 60 สิทธิ์ต่อวัน
อาดิดาส ออริจินอลส์ สาขาทรงวาด เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 20.00 น. พร้อมต้อนรับทุกคนให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ผ่านพื้นที่แห่งใหม่ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว และพลังสร้างสรรค์ของทรงวาดในทุกวัน