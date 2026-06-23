“คุชชั่นบูสต์ผิว” ฉ่ำโกลว์ อัดแน่นพลังบำรุง ทุกการตบคือการเติมสกินแคร์

Zadi & Jo Fluffy Fit Soft Glow Cushion SPF50+ PA++++ (เซดี้ แอนด์ โจ ฟลัฟฟี่ ฟิต ซอฟต์ โกลว์ คุชชั่น เอสพีเอฟ50+ พีเอ++++) ขนาด 15 กรัม ราคา 550 บาท คุชชั่นรองพื้นที่ออกแบบมาเพื่อเผยผิวสวยแบบ Fluffy Glow Skin ผิวที่ดูฟูนุ่ม มอบเนื้อสัมผัสที่ บางเบาราวอากาศ แต่ให้การปกปิดอย่างน่าประทับใจ ช่วยปรับผิวให้ดูเรียบเนียน เบลอรูขุมขน และปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ พร้อมฟินิชผิว Fluffy Glow Skin Finish ที่ให้ผิวดูโกลว์สุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ
เนื้อคุชชั่นเกลี่ยง่าย แนบผิวสบาย ไม่หนักหน้า ให้ผิวดูสดใสเหมือนผิวจริง เหมาะกับลุค วัยรุ่นวัยเรียนที่ต้องการผิวสวยแบบธรรมชาติ แต่ยังดูเรียบร้อยและมั่นใจในทุกวัน
มากกว่ารองพื้นทั่วไป ด้วยสูตรนี้ที่พัฒนาภายขึ้นใต้แนวคิด Makeup meets Skincare ช่วยดูแลผิวไปพร้อมกับการแต่งหน้า ด้วยส่วนผสมบำรุงที่ช่วยเติมความชุ่มชื้น ฟื้นบำรุง และเสริมเกราะผิวให้แข็งแรง พร้อมการปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย SPF50+ PA++++ เพื่อให้ผิวสวย สดใส และได้รับการปกป้องตลอดวัน
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
• Fluffy Glow Skin Finish ฟินิชผิวฟูนุ่ม เบลอเนียน พร้อม soft glow ที่ดูสุขภาพดีแบบธรรมชาติ
• Soft Blurring Effect ช่วยเบลอรูขุมขน และปรับผิวให้ดูเรียบเนียนแบบ soft focus
• Fluffy Lightweight Texture เนื้อสัมผัสบางเบา สบายผิว แต่ให้การปกปิดที่ดี
• Radiant Natural Glow ช่วยให้ผิวดูสดใส เปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ
• Long-Lasting Wear ติดทนนาน ผิวดูสดใหม่ตลอดวัน
• SPF50+ PA++++ ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB
ส่วนผสมบำรุงสำคัญ
• Niacinamide (Vitamin B3) ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใส และช่วยปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอ
• 15X Hyaluronic Acid ช่วยเติมความชุ่มชื้นล้ำลึก ให้ผิวดูอิ่มฟูและสุขภาพดี
• 5X Ceramide Complex ช่วยเสริมเกราะปกป้องผิว และช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวแข็งแรง
Clean Beauty Promise
สูตรอ่อนโยน ปราศจากสารที่อาจระคายเคืองผิว เช่น Alcohol-free / Paraben-free / Mineral oil-free / Sulfate-free / Talc-free เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว รวมถึงผิวบอบบาง
Shade Selection โทนสีผิวหวานละมุนเหมือนขนม
คุชชั่นคอลเลกชันนี้ มาพร้อมเฉดสีที่ได้แรงบันดาลใจจาก โทนสีของขนมหวาน แต่ละเฉดถูกออกแบบมาให้ดูนุ่ม ละมุน และเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผิวดูสวยใสแบบ Fluffy Glow Skin เหมือนขนมชิ้นโปรดที่ทั้งน่ารักและทำให้วันธรรมดาดูพิเศษขึ้นเล็กน้อย
มาพร้อม Fluffy Blend Puff พัฟดีไซน์พิเศษแบบ 2-in-1
ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เนื้อคุชชั่นกระจายตัวบนผิวอย่างสม่ำเสมอ สร้างงานผิวที่บางเบา เนียนสวย และดูเป็นธรรมชาติ
• ด้าน Micro Air Pores พื้นผิวพัฟที่มีรูอากาศขนาดเล็ก ช่วยดูดซับและควบคุมปริมาณเนื้อคุชชั่นให้พอเหมาะ ลดความเยิ้ม และให้การแตะผิวที่บางเบา ไม่หนา
• ด้าน Smooth Surface พื้นผิวเรียบที่ช่วยให้คุชชั่นเกลี่ยง่าย แนบสนิทกับผิว พร้อมมอบงานผิวที่ดูเรียบเนียนและสม่ำเสมอ ช่วยสร้างงานผิว Fluffy Glow Skin ผิวฟูนุ่ม โกลว์ละมุนอย่างเป็นธรรมชาติ
00 – Milk Cloud (มิลค์ คลาวด์)
โทนขาวนวลใส เหมือนนมสดฟูละมุน ให้ผิวดูสว่างเบาสบายเหมือนก้อนเมฆ
01 – Butter Cake (บัตเตอร์ เค้ก)
โทนเบจครีมอบอุ่น นุ่มเหมือนเค้กเนยหอมๆ ให้ผิวดูละมุนและเป็นธรรมชาติ
02 – Cream Caramel (ครีม คาราเมล)
โทนเบจคาราเมลนุ่มๆ เพิ่มความโกลว์อุ่นละไม ให้ผิวดูสุขภาพดี
03 – Honey Toast (ฮันนี่ โทสต์)
โทนเบจน้ำผึ้งอบอุ่น ให้ผิวดูโกลว์นุ่มเหมือนขนมปังฮันนี่โทสต์กรอบหอม