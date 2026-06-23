2 ลุคสุดพิเศษของ น้ำตาล ทิพนารี กับเครื่องประดับชั้นสูงจากคอลเล็กชั่น Soleil d’Or Sunrise

เมซง FRED เฉลิมฉลองความเจิดจรัสของแสงอาทิตย์ แหล่งแรงบันดาลใจอันไร้ขีดจำกัดของช่างศิลป์เครื่องประดับแห่งแสงตะวันตลอดระยะเวลา 90 ปี ผ่าน 2 ลุคสุดพิเศษของ น้ำตาล ทิพนารี Friend of The Brand ผู้ถ่ายทอดเสน่ห์อันงดงามของเครื่องประดับชั้นสูงจากคอลเล็กชั่น Soleil d’Or Sunrise ได้อย่างเปี่ยมชีวิตชีวา ภายใต้รัศมีอันสว่างไสวของ Soleil d’Or เพชรสีเหลืองระดับตำนานของเมซง
ท่ามกลางบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึงความงดงามของเฟรนช์ ริเวียร่าในฤดูร้อน น้ำตาล ทิพนารี เผยเสน่ห์อันเจิดจรัสไปกับสร้อยคอและต่างหู Soleil d’Or Sunrise ผลงานการสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดประกายแสงระยิบระยับของดวงอาทิตย์ ณ ช่วงเวลาที่ส่องสว่างสูงสุดบนฟากฟ้า รังสรรค์ขึ้นบนตัวเรือนทองคำสีไวท์โกลด์ ประดับเพชรพาเว่ในดีไซน์กราฟิกที่สะท้อนความพร่างพรายของแสงอย่างละเมียดละไม พร้อมเสริมความโดดเด่นให้แต่ละชิ้นด้วยเพชรสีขาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ณ จุดศูนย์กลาง ที่ชวนให้นึกถึงรูปทรงดั้งเดิมของ Soleil d’Or ภายใต้แนวคิดของเครื่องประดับชั้นสูงที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการสวมใส่ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
ต่อเนื่องด้วยอีกหนึ่งลุคที่เผยความสง่างามอันน่าหลงใหลของน้ำตาล ทิพนารี ผ่านสร้อยคอ ต่างหู และแหวน Soleil d’Or Sunrise ผลงานการสร้างสรรค์ล่าสุดจากคอลเล็กชั่นนี้ ที่ถ่ายทอดความงดงามของเฉดแสงอาทิตย์อันแปรเปลี่ยน ตั้งแต่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณ ไปจนถึงช่วงเวลาที่สว่างไสวที่สุดบนท้องฟ้า รังสรรค์ขึ้นบนตัวเรือนทองคำสีเยลโลว์โกลด์และไวท์โกลด์ โดดเด่นด้วยเส้นสายกราฟิกที่สะท้อนการแผ่กระจายของแสงอาทิตย์อย่างอิสระ เปรียบเสมือนรัศมีที่เปล่งออกมาจากเพชรสีขาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พร้อมการประดับเพชรพาเว่ที่ช่วยเพิ่มมิติแห่งความระยิบระยับของผลงานได้อย่างวิจิตร
คอลเล็กชั่นเครื่องประดับชั้นสูง Soleil d’Or Sunrise โอบล้อมผิวกายด้วยแสงสว่างที่แทรกซึมไปด้วยความงามเหนือกาลเวลา เปรียบดั่งการเริ่มต้นใหม่ของแสงอาทิตย์ในทุกวัน ความสง่างามร่วมสมัยของแต่ละชิ้นงานเผยรัศมีที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตและความสุข ถ่ายทอดผ่านความสดใสและความมั่นใจของ น้ำตาล ทิพนารี Friend of The Brand ผู้ที่สะท้อนจิตวิญญาณของ FRED ช่างศิลป์เครื่องประดับแห่งแสงตะวันได้อย่างงดงาม