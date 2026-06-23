Vie Cosmetics เปิดตัวเซรั่มลิฟต์ผิวเฟิร์มกระชับ ขั้นสุดแห่งผลลัพธ์ Glass Skin

Vie Cosmetics แบรนด์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นนำ เปิดตัวเซรั่มลดเลือนริ้วรอยระดับสูงสูตรใหม่ล่าสุด "Vie TRI - RETINAL DERMALIFT" (วี ไตร-เรตินอล เดอมาลิฟต์) นวัตกรรมขั้นสุดที่ออกแบบมาเพื่อจัดการปัญหาร่องลึก คืนความยืดหยุ่น และยกกระชับผิวให้เรียบเนียนอย่างทรงประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว โดยเน้นผลลัพธ์เพื่อผิวโกลวใสดูสุขภาพดี (Ultimate Glass Skin) พร้อมสัมผัสที่อ่อนโยนต่อผิว
ความโดดเด่นของ Vie TRI - RETINAL DERMALIFT อยู่ที่การผสานพลัง 3X Retinoids (อนุพันธ์วิตามินเอ 3 รูปแบบ) และ Dermalift Technology ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยฟื้นบำรุงผิวในยามค่ำคืน ได้แก่:
HPR (Hydroxypinacolone Retinoate): เรตินอยด์เจเนอเรชันใหม่ที่ออกฤทธิ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนฟอร์ม ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและลดเลือนริ้วรอยอย่างรวดเร็ว แต่ระคายเคืองน้อยกว่าเรตินอลทั่วไป
Encapsulated Retinol: เรตินอลในรูปแบบกักเก็บด้วยเทคโนโลยี Double Encapsulation ควบคุมการปลดปล่อยสารอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้สารออกฤทธิ์ได้ยาวนาน ต่อเนื่อง และอ่อนโยนต่อผิว
Retinyl Palmitate: อนุพันธ์วิตามินเอที่มีความเสถียรสูง ทนต่อแสง ทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยน เหมาะสำหรับการดูแลผิวในระยะยาว
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังอัดแน่นด้วย Vitamin A Booster และสารสกัดเพื่อการปลอบประโลมผิวระดับรางวัล ได้แก่ Bakuchiol (Bio-Retinol) สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและเสริมการสร้างคอลลาเจน, Immunight สารสกัดลาเวนดินฝรั่งเศส (รางวัล Gold 2023) ที่ช่วยกระตุ้นเมลาโทนินให้ผิวดูสดใสเหมือนได้หลับลึก และ Calmnerv CR สารสกัดจากส้มแมนดารินที่ช่วยลดอาการระคายเคือง แสบ แดง อย่างตรงจุดภายใน 3 นาที ทำให้สามารถใช้บำรุงผิวได้เป็นประจำทุกวันเพื่อผลลัพธ์ผิวที่ดูกระชับและริ้วรอยลดเลือนลงอย่างเป็นธรรมชาติภายใน 1 เดือน
Vie TRI - RETINAL DERMALIFT ขนาด 30 ml. ราคา 1,190 บาท
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