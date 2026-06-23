ซัมโนเทค ไทย จับมือ วีออล เมดิคัล เกาหลี ชูนวัตกรรม “Sylfirm X” ยกระดับมาตรฐานเวชศาสตร์ความงามไทยสู่สากล

บริษัท ซัมโนเทค ไทย จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์คุณภาพสูงในประเทศไทย มาตรฐานระดับสากล ประกาศความร่วมมือก้าวสำคัญกับ VIOL Medical (วีออล เมดิคัล) บริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำด้านความงามผู้ผลิตเครื่อง Sylfirm X จากประเทศเกาหลีใต้ จัดงาน “SYLFIRM X Apac Symposium in Bangkok 2026” งานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2026 พร้อมเปิดตัว “Sylfirm X” (ซิลเฟิร์ม เอ็กซ์) นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อความงามในกลุ่ม RF Microneedling อย่างเป็นทางการพร้อมผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์ ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ในบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ห้อง Chadra Ballroom โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
ค่ำคืนแห่งนวัตกรรมความงามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Eunchun Lee Chief Executive Officer Viol Medical และ คุณสมสุภัท สิทธิเสือ (Ms. Somsuput Sittisua) Aesthetics Business Unit Director บริษัท ซัมโนเทค ไทย จำกัด พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พันธมิตรชั้นนำจากหลากหลายประเทศ มาร่วมอัปเดตเทรนด์และเทคนิคการดูแลผิวด้วยเทคโนโลยี Sylfirm X หนึ่งในนวัตกรรมที่โดดเด่น เป็นเทคโนโลยีคลื่นวิทยุร่วมกับเข็มขนาดเล็กหรือ RF Microneedling ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในคลินิกชั้นนำของไทย สำหรับรักษาฝ้า รูขุมขน และหลุมสิว รวมถึงริ้วรอยให้ผิวเรียบเนียน กระจ่างใส ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการผิวสวย สุขภาพดีอย่างปลอดภัย พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยมี Chairperson Dr. Lim Ting Song จาก Malaysia ดำเนินรายการพูดคุยสัมมนาบนเวทีพร้อมด้วย นายแพทย์ Speaker ชื่อดัง Dr. Min Ah Rim จาก South Korea, Dr. Edmond Lau จาก Malaysia และ Dr. Niwat Polikorn จากประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการประกาศเชิดชูเกียรติสุดยอดความสำเร็จ ให้กับโรงพยาบาลและคลินิกที่โดดเด่นในแต่ละสาขาต่างๆ และกิจกรรมพิเศษมากมาย
โดยมีคลินิกชั้นนำที่เป็นส่วนหนึ่งใน Top Sylfirm X User of the Year ได้แก่ L.A.B.X Clinic, Aura Bangkok Clinic, Apex Hospital & Clinics, Dermatige Aesthetics, SLC Clinic, Romrawin Clinic, Pruksa Clinic, Sureephorn Clinic อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญมาจากการปรากฏตัวของตัวแทนนางงามระดับประเทศจากเกาหลีและไทย นำโดย Yeonwoo Jung Miss Korea 2025, Eunseo Yu 2nd runner-up to Miss Korea 2025 และ Jiyu Park 4th runner-up to Miss Korea 2025 พร้อมด้วยตัวแทนนางงามประเทศไทย “วีนา” ปวีนา ซิงห์ Miss Universe Thailand 2025 & 1st Runner-Up to Miss Universe 2025 มาร่วมถ่ายทอดนิยามของความงามยุคใหม่ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกหากยังสะท้อนความงามที่มีสุขภาพดี พร้อมส่งต่อพลังแห่งความสง่างาม ความมั่นใจ บุคลิกภาพ และแรงบันดาลใจในการดูแลตนเองในทุกมิติได้อย่างทรงคุณค่า
Mr. Eunchun Lee Chief Executive Officer Viol Medical กล่าวว่า “ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความสำคัญและมีศักยภาพในการเติบโตสูงที่สุดของ VIOL Medical ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Sylfirm X ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากแพทย์ผิวหนังและแพทย์ด้านความงามทั่วประเทศไทยส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เติบโตอย่างต่อเนื่อง การจัดงานครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแนะนำเทคโนโลยีหรือเครื่องมือทางการแพทย์เท่านั้น แต่เราตั้งใจให้เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ทางคลินิก และมุมมองเชิงวิชาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการรักษาและเติบโตไปด้วยกัน
VIOL Medical จะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับแพทย์และพันธมิตรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งมอบผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดควบคู่ไปกับความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการผ่านเทคโนโลยี Sylfirm X ต่อไปในอนาคต โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1. การสนับสนุนด้านวิชาการ 2. ความร่วมมือด้านการตลาด และ 3. ความเป็นเลิศด้านการบริการ เป้าหมายของเราคือการเติบโตเคียงข้างพันธมิตรของเรา ร่วมสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับคลินิกและสถานพยาบาลทั่วประเทศไทย”
คุณสมสุภัท สิทธิเสือ (Ms. Somsuput Sittisua) Aesthetics Business Unit Director บริษัท ซัมโนเทค ไทย จำกัด กล่าวว่า “ซัมโนเทค ไทย มุ่งคัดสรรเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร โดยได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมา Sylfirm X ได้รับการตอบรับที่ดีในประเทศไทย เพราะตอบโจทย์ทั้งในมุมของแพทย์ที่ต้องการเครื่องมือสำหรับการดูแลคุณภาพผิวเชิงลึก มุมของคลินิกที่ได้เพิ่มทางเลือกในการให้บริการ และมุมของผู้บริโภคที่มองหาผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติของผิวพรรณ สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ภายใต้แนวทางการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
สำหรับความร่วมมือกับ VIOL Medical และจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยของ Sylfirm X ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการความงามทางการแพทย์ระดับโลก กับการเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำแบรนด์ระดับพรีเมียมของ Sylfirm X ที่พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำในตลาดความงามระดับสากล ผ่านงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้เพื่อได้อัปเดตและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นและการสนับสนุน ทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของ Sylfirm X ที่ไม่เพียงแต่เป็นนวัตกรรมความงามทางการแพทย์ แต่ยังเป็นแบรนด์ที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลก ด้วยความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ความเชื่อมั่นจากผู้ใช้ และความร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อขับเคลื่อนอนาคตการเติบโตของตลาดความงามเครื่องมือแพทย์ในเมืองไทย”
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