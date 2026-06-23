เอิบมุ่งรังสรรค์ Body Oil ดูแลเฉพาะผิวคนไทย

เอิบ (Erb) แบรนด์เครื่องหอมและสกินแคร์ระดับพรีเมียมของไทย มุ่งเป็น “Beautiful Life Enabler” ที่ช่วยให้ผู้คนออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีอิสระ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ผสานกับ Everyday Lifestyle ได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะ Body Oil หนึ่งในเอกลักษณ์ของแบรนด์ และถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 21 ปีโดยเลือกใช้ Base Oil ที่ให้สัมผัสบางเบา ซึมง่าย และเหมาะกับผิวคนไทย ทั้งยังถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ปัญหาผิวที่แตกต่างกัน อย่าง Dry Oil ที่ให้สัมผัสเบาสบาย ซึมไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ พร้อมฟินิชผิวแบบ Satin Touch ควบคู่กับการใช้ Essential Oil จากธรรมชาติ ที่ช่วยสร้างกลิ่นหอมในโทนสดชื่น ผ่อนคลาย และอ่อนโยนต่อผิว
Body Oil จึงถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่หลากหลายในแต่ละวัน ช่วยฟื้นฟูผิวเสีย ลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำ ไปจนถึงช่วยให้ผ่อนคลาย นอนหลับสบาย หรือสูตรเย็นที่เหมาะกับการใช้หลังการออกกำลังกาย โดยหนึ่งในสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Wine & Rose Body Oil ขณะที่ By All Beans Sun Shield Body Oil ถือเป็น Body Oil กันแดดเจ้าแรกในประเทศไทย ที่มีส่วนผสมของ Cacao Oil จากชุมพร ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นและความกระชับของผิวได้ดีขึ้น และ Kakadu Plum Oil แหล่งวิตามินซีจากธรรมชาติที่ช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานินได้ถึง 20%