ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ส่งคริสปี้ ครีม ป๊อป อัพ ฟู้ดทรัค ให้แฟนคลับชาวบางนา

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ส่งคริสปี้ ครีม ป๊อป อัพ ฟู้ดทรัค (Pop-up Food Truck) มาจอดเสิร์ฟโดนัทเนื้อนุ่มและรสชาติใหม่ๆ ประจำเดือนให้แฟนคลับชาวบางนา ได้ลิ้มลองความอร่อยแบบสดใหม่หรือซื้อกลับเป็นของฝาก สุดพิเศษ ณ โครงการลิตเติลวอล์ก บางนา วันที่ 25 มิ.ย.–24 ก.ย. 69 เวลา 08.00-20.00 น.
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ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย บิ๊กบอสแห่ง DMT เตรียมปล่อยแคมเปญ “Tollway Lucky Way 2026” ในคอนเซ็ปต์ “ใช้โทล์ลเวย์ ได้เวลาเพิ่ม ได้ลุ้นรางวัล” มูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท เพื่อขอบคุณผู้ใช้บริการทางยกระดับดอนเมือง ซึ่งจัดมา 27 ปีแล้ว สามารถสะสมแต้มเมื่อชำระค่าผ่านทาง และนำมาเป็นสิทธิ์ร่วมสนุก ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 69 ดูรายละเอียดทาง LINE : @donmuangtollway และ FB : Don Muang Tollway
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GUY LAROCHE LINGERIE & SWIMWEAR แบรนด์ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำพรีเมียมจากฝรั่งเศส ในเครือ โอซีซี กรุ๊ป ลดสูงสุด 70% ในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30” วันที่ 25-28 มิ.ย. 69 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98-100 พร้อมมอบสิทธิพิเศษ เมื่อชอปชุดชั้นในผ่าน Lazada, Shopee และ TikTok Shop: guylarochelingerieth ครบ 1,000 บาท รับฟรี Pouch Bag และชอปครบ 2,500 บาท รับฟรี Shopping Bag