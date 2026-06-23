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ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ส่งคริสปี้ ครีม ป๊อป อัพ ฟู้ดทรัค ให้แฟนคลับชาวบางนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ส่งคริสปี้ ครีม ป๊อป อัพ ฟู้ดทรัค (Pop-up Food Truck) มาจอดเสิร์ฟโดนัทเนื้อนุ่มและรสชาติใหม่ๆ ประจำเดือนให้แฟนคลับชาวบางนา ได้ลิ้มลองความอร่อยแบบสดใหม่หรือซื้อกลับเป็นของฝาก สุดพิเศษ ณ โครงการลิตเติลวอล์ก บางนา วันที่ 25 มิ.ย.–24 ก.ย. 69 เวลา 08.00-20.00 น.


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ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ส่งคริสปี้ ครีม ป๊อป อัพ ฟู้ดทรัค ให้แฟนคลับชาวบางนา
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ส่งคริสปี้ ครีม ป๊อป อัพ ฟู้ดทรัค ให้แฟนคลับชาวบางนา
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ส่งคริสปี้ ครีม ป๊อป อัพ ฟู้ดทรัค ให้แฟนคลับชาวบางนา