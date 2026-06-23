ไลฟ์สไตล์ 4 สาวโฆษกรัฐบาล หวาน เท่ สตรอง ไม่เบา!

เมื่อมีคณะรัฐมนตรี ก็ต้องมีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่เรียกกันว่า “โฆษกรัฐบาล” เพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งตรงนโยบายรัฐบาล ชี้แจงข้อเท็จจริง มาตรการต่างๆ ในการบริหารประเทศต่อสาธรณชน ซึ่งนอกจากจะสื่อสารข้อมูลแล้ว ยังสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ ให้ประชาชนเข้าใจถึงการบริหารงานของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สำคัญ ทีมโฆษกของคณะรัฐบาลหนู 2-อนุทิน ชาญวีรกูล ชุดนี้ ยังเพิ่มสีสันด้วยหญิงล้วน 4 สาวสวยมาดเท่ บุคลิกดี นำทีมโดย ผศ. รัชดา ธนาดิเรก เป็นโฆษกประจำสำนักนายกฯ โดยมีทีมรองโฆษกได้แก่ ลลิดา เพริศวิวัฒนา, พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ และร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีบทบาทในงานสื่อสารภาครัฐยิ่งขึ้น มาดูไลฟ์สไตล์ 4 สาวกัน
เริ่มที่สาวผมสั้นสุดมาดมั่น “กานต์-รัชดา ธนาดิเรก” สส.บัญชีรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทย วัยใกล้ 51 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโทจากสหราชอาณาจักร สาขากลยุทธ์องค์กรและบรรษัทภิบาล มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ และสาขาการจัดการบัญชีและการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม ส่วนปริญญาเอกด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
เคยเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนงานของภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 68 ในรัฐบาลอนุทิน 1
เธอเป็นอาจารย์พิเศษหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง เห็นหุ่นดีแบบนี้ก็เพราะอดีตเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย, นักกีฬาเทนนิสของมหาวิทยาลัยที่เคยคว้าเหรียญทองมาแล้ว 2 สมัย แถมยังฝึกว่ายน้ำมาตั้งแต่วัยเยาว์
ต่อกันที่สาวหมวยสุดน่ารัก “กิ๊ฟ-ลลิดา เพริศวิวัฒนา” วัย 39 ปี ทายาทแบรนด์ “ห่านคู่” อดีตรองโฆษกรัฐบาลอนุทิน 1 ผู้สมัคร สส.กทม. จากพรรคภูมิใจไทย จบปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท Master of International Business จาก Monash University ที่เคลย์ตัน ประเทศออสเตรเลีย เธอสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างคล่องแคล่ว
ปี 2566-2567เคยอยู่ในคณะทำงาน รมช.กระกรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ช่วยหาเสียง ส่วนปีต่อมา (2567-2568) เป็นนักวิชาการ ประจำคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม อนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร และยังเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ก่อนมาเป็นรองโฆษกรัฐบาล เธอยังเคยเป็นผู้ชำนาญการของ สส. เกรียงยศ สุดลาภา, รวมถึงเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุนอีกหลายแห่ง
มาถึงสาวคมเข้มมาดเท่ “ซี-พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์” วัย 30 ปี อดีตผู้สมัคร สส.ภูเก็ต สังกัดพรรคภูมิใจไทย จบปริญญาตรี บริหารจัดการการบิน จาก University College Birmingham ประเทศอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2เคยเป็นเลขานุการกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานในทีมรัฐมนตรีหลายกระทรวง ทั้งยังเคยเป็นรองโฆษกและกรรมการบริหารพรรคการเมืองอีกด้วย
ด้วยบุคลิกเท่ๆ สุดสตรอง ก็เพราะออกกำลังกายตั้งแต่เด็กๆ เล่นกีฬาตั้งแต่อายุ 6 ขวบ เป็นแชมป์เทนนิสประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ต่อเนื่องมาถึงอายุ 12 ปี ทั้งยังเป็นแชมป์กอล์ฟเยาวชนภาคใต้
สุดท้ายที่สาวหมวยสวยหวาน “อ๊ก-ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร” หญิงสาววัย 36 คนเดียวในทีมที่สังกัดพรรคเพื่อไทย ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ เป็นอาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมาย โดยเฉพาะ กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายอาญา จบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน จากจุฬาฯ และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยทำงานเอกชนด้านพลังงานมาก่อน และยังเคยเป็นอัยการศาลทหารและอาจารย์สอนกฎหมาย ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง
จากเด็กเนิร์ดรักการเรียนในวัยเด็กของสาวอ๊ก สู่แฟชั่นนิสต้าสาวที่รักการแต่งตัว และชื่นชอบรองเท้าส้นสูง เธอมีลูกสาว 1 คนชื่อ “น้องกุ๊กไก่” กำลังใจที่สุดแสนน่ารักในเส้นทางการเมืองของเธอ