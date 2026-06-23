สามใบเถาราชวงศ์สีส้ม!? ความหวังใหม่แห่งเนเธอร์แลนด์

ท่ามกลางบรรดาเชื้อพระวงศ์เจนฯใหม่ของราชวงศ์ต่างๆ ของยุโรป ในยุคแห่งการเปลี่ยนนี้ ที่ทำให้เหล่ามกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารี ล้วนแล้วแต่อยู่ในช่วงวัยทีน กำลังร่ำเรียนเตรียมพร้อมที่จะรับภาระหนักในการครองบัลลังก์ในยุคต่อไป ซึ่งในบรรดาเจ้าหญิงเจ้าชายวัยรุ่นนั้น ที่โดดเด่นที่สุดต้องยกให้กับราชวงศ์เนเธอร์แลนด์ ซึ่งมี 3 สาวที่งดงามต่างสไตล์แต่โปรไฟล์เลิศไม่แพ้กัน
สามใบเถาที่ว่านี้คือ เจ้าหญิงแคทารินา-อมาเลีย เจ้าหญิงอเล็กเซีย และ เจ้าหญิงอาเรียน่า เหล่าพระธิดาของกษัตริย์วิลเลม-อเล็กซานเดอร์ และพระราชินีแม็กซิม่า แห่งเนเธอร์แลนด์ ที่เพิ่งจัดงานต้อนรับพระจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
เจ้าหญิงแคทารินา-อมาเลีย พระธิดาองค์โตวัย 23 ปี ดำรงพระยศ มกุฎราชกุมารี ทรงใกล้จะเสร็จสิ้นการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม สาขารัฐศาสตร์ จิตวิทยา กฏหมายและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งนอกจากการร่ำเรียนแล้ว ยังได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนราชวงศ์ไปร่วมงานพิธีการสำคัญต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จึงเห็นเธอในสไตล์เรียบหรู เป็นทางการ
ถัดมาคือ “เจ้าหญิงอเล็กเซีย” วัย 21 ปี ด้วยภาระหน้าที่ที่น้อยกว่าพระเชษฐภคินี ทำให้ทรงศึกษาต่อในต่างแดน ระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา ที่ยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน ซึ่งเต็มที่กับการเรียนพร้อมการใช้ชีวิต มีสไตล์โดดเด่นเป็นแฟชั่นนิสต้ากว่าพี่น้อง จึงเห็นภาพเธอออกงานอยู่บ่อยๆ
ส่วนองค์สุดท้อง “เจ้าหญิงอาเรียน่า” ที่ตอนนี้อายุ 19 ปี หลังจบมัธยมต้นจาก Sorghvlietโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศ ทรงไปศึกษาต่อที่ UWC หรือ United World College of the Adriatic ที่อิตาลี ซึ่งเป็นสถาบันสำหรับนักเรียนานาชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันของวัฒนธรรม โดยในนักเรียนราว 180 คนมาจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ทรงพูดได้ 3 ภาษา ทั้ง ดัตช์ อังกฤษ และ สเปนิช