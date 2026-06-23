คนดังประสบการณ์พิเศษที่ภูเก็ต กับ VATANIKA EQUILIBRIUM

แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้ออกแบบโปรเจกต์ VATANIKA EQUILIBRIUM ชวนสัมผัสประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟ 3 วัน 2 คืนที่ภูเก็ต โดยมีเหล่านักธุรกิจ เซเลบริตี และอินฟลูเอนเซอร์ร่วมทริป ที่มีทั้งอาหาร กิจกรรม สถานที่ และบรรยากาศ โดยยึดหลักอิสรภาพ ไม่มีโปรแกรมบังคับ ให้ทุกท่านสัมผัสถึงสมดุลที่แท้จริงอย่างเต็มอิ่ม ได้รับการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างลึกซึ้ง
"แพรเชื่อว่า สุขภาพจิตที่ดีและการคิดบวก จะส่งพลังงานที่ดีและส่งผลลัพธ์เชิงบวกต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว โปรเจกต์ Equilibrium จึงเปรียบเสมือน Experience Platform ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อผสานการดูแลสุขภาพ เข้ากับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเต็มที่”
เปิดทริปที่ ลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ที่ตกแต่งให้เป็น EQUILIBRIUM RESIDENCES ด้วยแนวคิดการดูแลตัวเองและการมีความสุขสามารถทำร่วมกันได้ นั่งดริปวิตามิน พร้อมจิบไวน์ชมวิวทะเล หรือเลือกทำการบำบัดด้วยเสียง และปรับสมดุลพลังงานด้วยสมุนไพรไทยและดอกไม้หอม ควบคู่ไปกับการดื่มค็อกเทลสูตรพิเศษ ก่อนปิดค่ำคืนด้วยอาหารค่ำเลิศรส
เช้าวันถัดมาเป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพจาก ลายัน ไลฟ์ บาย อนันตรา แต่ละท่านได้รับการออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดด้วยความเย็น, การเพิ่มออกซิเจนในเลือดและลดการอักเสบ ไปจนถึงการนวดกดจุดและประคบสมุนไพรตามศาสตร์โบราณ
ส่วนช่วงบ่ายก็พลิกโฉม โนอา ยอชต์ คลับ เรือยอชต์ปาร์ตี้ชื่อดังของภูเก็ตให้กลายเป็น EQUILIBRIUM YACHT จัดสรรเป็นโซนแอคทีฟสำหรับออกกำลังกายกลางทะเล โดยทีมเทรนเนอร์จากเบสฟิต, โซนฟื้นฟูสุขภาพจาก ลายัน ไลฟ์ บาย อนันตรา, โซนสปานวดหน้าจาก เคลย์ เดอ โป โบเต้ ไปจนถึงโซนปาร์ตี้สุดมันส์ควบคู่การดูแลผิว ด้วยนวัตกรรมแสงบำบัดสีแดง พร้อมค็อกเทลสูตรพิเศษและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากโซนบาร์ ส่งท้ายด้วยการจิบแชมเปญชมพระอาทิตย์ตกกลางทะเล จากนั้นก็ร่วมดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟบนชายหาด