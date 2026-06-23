สยามพิวรรธน์ชวนมอบอาหาร 1แสนมื้อผ่านสหประชาชาติ

สยามพิวรรธน์ ร่วมกับ โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Food Programme: WFP) เปิดตัวแคมเปญ “The Next Bucket: Save Lives & Change Lives” ชวนร่วมเปลี่ยนมื้ออาหารให้เป็นพลังแห่งการให้ โดยมี ซาเมียร์ วันมาลี ผอ.ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำกรุงเทพฯ, ดร. วิรไท สันติประภพ รองประธานกรรมการ บจก.สยามพิวรรธน์ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ โครงการอาหารโลก และชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารสายงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม บจก. สยามพิวรรธน์ ร่วมแถลงข่าว ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน
ทั้งยังมี เชฟซีตรอง-วลาสุระ ณ ลำปาง แชมป์ MasterChef Thailand Season 6 จากร้านสรรพรส, ภาณิชา สัตยาประเสริฐ จากร้าน FIKKA และ Artem Viglione จากร้าน L'Antica Pizzeria Da Michele Bangkok ร่วมพูดคุยถึงเมนูพิเศษ ที่ได้ Co-create & Collaboration ขึ้นเพื่อจำหน่ายและมอบรายได้สำหรับแคมเปญนี้ ร่วมด้วย เอด้า จิรไพศาลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทใจดอทคอม ร่วมพูดคุย ในฐานะแพลตฟอร์มซึ่งเป็นสื่อกลางสำหรับการระดมทุนครั้งนี้
สำหรับโครงการระยะแรกจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน–ธันวาคม 2569 ตั้งเป้าส่งมอบ 100,000 มื้ออาหาร ผ่านเมนูพิเศษจากร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการภายในสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยามพรีเมียม เอาท์เล็ต กรุงเทพ หรือบริจาคผ่านแพลตฟอร์ม เทใจ (Taejai) โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนภารกิจของ WFP เพื่อส่งต่อโอกาส สร้างความมั่นคงทางอาหาร และร่วมขับเคลื่อนอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ผู้คนและชุมชนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค. 69