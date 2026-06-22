ใหม่ - ดาวิกา ชวนเช็คอิน! Gucci Beauty Store Central Park สัมผัสประสบการณ์บิวตี้เหนือระดับ

Gucci Beauty (กุชชี่ บิวตี้) เปิดตัว Gucci Beauty Store แห่งใหม่ ณ ชั้น 1 เซ็นทรัล พาร์ค ในรูปแบบ shop-in-shop ที่ยังคงมาในดีไซน์ร่วมสมัยและโทนสีสุดไอคอนิกอย่างสีเหลือง มอบทั้งกลิ่นอายวินเทจและโมเดิร์นอย่างลงตัว
Gucci Beauty Store Central Park อัดแน่นไปด้วยผลิตภัณฑ์ในไลน์เมคอัพและน้ำหอมอย่างครบครัน อาทิ Must-Have Item ใหม่ล่าสุดอย่าง Gucci Glow Oil-In-Water Tint ลิปทินท์เนื้อบาล์มที่อุดมไปด้วยความชุ่มชื้นและการบำรุง มอบประสบการณ์แบบ 3-in-1 ที่ทั้งลงตัวและเหนือระดับในหลอดเดียว คือผสานความอวบอิ่มเล่นแสงในแบบลิปออยล์ ช่วยฟื้นบำรุง
ริมฝีปากดุจบาล์ม และให้สีสันที่ติดทนนานอย่างทินท์
พลาดไม่ได้กับรองพื้นคุชชั่นเนื้อแมตต์ Gucci Éternité de Beauté Cushion ที่ผสานพลังแห่งเมคอัพและการปกป้องดูแลผิวเป็นหนึ่งเดียว เพียงแค่แท็ปเดียวก็เอางานผิวอยู่หมัด มาพร้อมฟินิชแมตต์ที่เปล่งประกาย มอบการปกปิดแนบเนียนแบบเต็มรูปแบบ ด้วยสูตรที่ติดทนนานแต่บางเบา ช่วยควบคุมความมันได้อย่างเพอร์เฟกต์ มีให้เลือกมากถึง 12 เฉดสี
อีกทั้งยังมี Gucci Glow Blush และลิปสติกเฉดใหม่ ที่พร้อมมอบความเปล่งประกายจากพวงแก้มสู่เรียวปาก โดย Gucci Glow Blush มาใน 6 เฉดสี ที่ผสานสีสันสดใสของบลัชออนเข้ากับความเรืองรองของไฮไลต์อย่างลงตัว ขณะที่ลิปแมตต์ Gucci Rouge à Lèvres Mat และลิปเนื้อเชียร์ Rouge à Lèvres Voile เผย 6 เฉดใหม่ที่เปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมีน้ำหอมขายดีจากตระกูล Gucci Guilty, Gucci Flora, Gucci Bloom และคอลเล็กชั่นน้ำหอมชั้นสูงอย่าง The Alchemist’s Garden ที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ขวดแรกจนถึงสองกลิ่นล่าสุดอย่าง Ylang Ambrato และ Lignum Idealis โดยได้จัดวางเรียงกลิ่นหอมแบ่งไว้ตามแนวกลิ่น Floral/ Woody/ Citrus/ Amber เปิดโอกาสให้เพอร์ฟูมเลิฟเวอร์สำรวจพร้อมดื่มด่ำกับความเป็นตัวตนของน้ำหอมแต่ละกลิ่นและเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด รวมไปถึงยังมีสินค้าลิมิเต็ด อิดิชั่น ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างครบถ้วนพิถีพิถัน อบอวลไปด้วยเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจและคุณค่าของนวัตกรรมที่ถ่ายทอดผ่านบรรดาไอเทมสุดไอคอนิกของแบรนด์
โดย “ใหม่ - ดาวิกา” ยังได้เผย 3 ไอเทมชิ้นโปรดจาก Gucci Beauty ที่สะท้อนสไตล์ความงาม เริ่มจาก Gucci Glow Oil-In-Water Tint เบอร์ 509 สีแดงอมชมพูซิกเนเจอร์ของ Gucci ที่มอบริมฝีปากฉ่ำวาว ให้การบำรุงและสีติดทนนาน อีกหนึ่งไอเทมโปรดคือ Gucci Éternité de Beauté Cushion ที่มอบงานผิวสวยเนียนกริบ ให้การปกปิดอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ยังคงความบางเบาและสบายผิว ปิดท้ายด้วยน้ำหอมจากคอลเล็กชั่น The Alchemist’s Garden อย่าง Muschio di Luce ที่ผสานความสว่างสดใสของมัสก์เข้ากับความอบอุ่นของวานิลลาและกลิ่นไม้ที่ลุ่มลึก ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมีเอกลักษณ์
ภายใน Shop ยังสามารถเอ็นจอยไปกับแอคทิวิตี้มากมาย โดยใครที่ช้อปไอเทมโปรดเสร็จแล้วยังมีโซน Initial Engraving Service ไว้คอยบริการสลักชื่อเป็นอักษรย่อลงบนผลิตภัณฑ์เพิ่มความพิเศษให้เป็นเหมือนไอเทมที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
อีกทั้งบริการ Personalized & Gift Wrapping กับการนำของที่เลือกซื้อมาจัดเป็นเซตของขวัญลงในแพคเกจจิ้งกล่องและถุงกระดาษ Gucci ดีไซน์เก๋เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับตัวเองหรือคนรู้ใจอีกด้วย