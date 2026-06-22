Adizero Dropset Pro รองเท้าสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขันการออกกำลังกายแบบไฮบริด

อาดิดาส เปิดตัว Adizero Dropset Pro รองเท้าฝึกซ้อมและแข่งขันออกกำลังกายแบบไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดจากตระกูล Adizero Dropset ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักกีฬาทั้งในด้านการใช้งานวิ่งด้วยความเร็วและการเทรนนิงเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เหมาะสำหรับนักกีฬาทุกระดับ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
รองเท้า Adizero Dropset Pro ผสมผสานด้วยนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อความเร็วตามแบบฉบับของตระกูล Adizero และความมั่นคงที่เป็น DNA ของตระกูล Dropset จึงเป็นรองเท้าที่มีความสมดุลรอบด้าน ทั้งความเร็ว ความมั่นคง การควบคุมการเคลื่อนไหว และการยึดเกาะกับพื้นผิว จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในการออกกำลังกายแบบไฮบริด ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง Interval บนเครื่อง การดันเลื่อนน้ำหนัก (sled push) การ Lunge พร้อมน้ำหนัก (weighted lunges) การเดินแบกน้ำหนักแบบ farmer’s carry หรือการฝึก wall balls ซึ่งรองเท้าคู่นี้จะช่วยให้นักกีฬารู้สึกถึงความเบา สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวในเวลาที่ต้องเร่งความเร็ว รวมถึงช่วยให้ความมั่นคงในการยืนบนพื้นอีกด้วย
การเปิดตัว Adizero Dropset Pro ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก Adizero Dropset Elite รองเท้าสำหรับการแข่งขันไฮบริดที่อาดิดาส พัฒนาร่วมกับ Tim Wenisch เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกการแข่งขัน HYROX โดยในขณะที่ Elite ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักกีฬาระดับแนวหน้า Adizero Dropset Pro ซึ่งผ่านการทดสอบร่วมกับ Graham Halliday และ Fabian Eisenlauer ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำแนวคิดเดียวกันมาสู่การฝึกซ้อมในชีวิตประจำวันของนักกีฬาทุกระดับ พร้อมเป็นรองเท้าคู่หลักสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน และตอกย้ำบทบาทของ Adizero Dropset ในฐานะแฟรนไชส์รองเท้าสมรรถนะสูงสำหรับการฝึกซ้อมแบบไฮบริดโดยเฉพาะ
การฝึกซ้อมแบบไฮบริดกำลังสร้างนักกีฬายุคใหม่ ทั้งนักวิ่งที่เพิ่มเวทเทรนนิงเข้าสู่การฝึกซ้อม ผู้ที่เน้นสร้างความแข็งแรงแต่ยังคงฝึกวิ่งอย่างสม่ำเสมอ หรือผู้ที่สลับระหว่างคาร์ดิโอและการฝึกฟังก์ชันนัลได้ภายในเซสชันเดียว จากผลวิจัยล่าสุดของอาดิดาส พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของนักกีฬาไฮบริดทั่วโลก (49%) มองว่ารองเท้าฝึกซ้อมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นข้อจำกัดต่อประสิทธิภาพการออกกำลังกาย ขณะที่นักกีฬาจำนวน 4 ใน 5 คน คาดหวังให้รองเท้าสามารถรองรับทุกกิจกรรมภายในการฝึกซ้อมได้ อย่างไรก็ตาม มากกว่าหนึ่งในสามระบุว่ายังไม่พบรองเท้าคู่ใดที่ตอบโจทย์การออกกำลังกายได้ครบทุกประเภท สะท้อนถึงความต้องการรองเท้าที่สามารถรองรับการฝึกซ้อมแบบไฮบริดได้อย่างแท้จริง
เบอร์นาร์ด เซอร์ รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของอาดิดาส เทรนนิง กล่าวว่า "นักกีฬาไฮบริดกำลังกำหนดนิยามใหม่ของสมรรถนะทางกีฬา ปัจจุบันนักกีฬาไม่ได้จำกัดการฝึกซ้อมอยู่เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกต่อไป และอุปกรณ์ที่พวกเขาเลือกใช้ก็ต้องสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เช่นกัน
อาดิดาสมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านการฝึกซ้อมผ่านการทำงานร่วมกับทั้งนักกีฬาระดับแนวหน้าและคอมมูนิตีนักกีฬาไฮบริดทั่วโลก ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ทดสอบผลิตภัณฑ์ และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักกีฬาได้อย่างแท้จริง แฟรนไชส์ Adizero Dropset สะท้อนถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว โดยได้รับการออกแบบเพื่อสนับสนุนนักกีฬาตั้งแต่ช่วงการเตรียมความพร้อมไปจนถึงการแข่งขัน ขณะที่ Adizero Dropset Pro ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับทุกมิติของการฝึกซ้อมแบบไฮบริดในรองเท้าคู่เดียว”
รองเท้า Adizero Dropset Pro ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ดังนี้
Lightstrike Pro Foam: เทคโนโลยีโฟมน้ำหนักเบาระดับพรีเมียมที่ใช้ในรองเท้าตระกูล Adizero ซึ่งเน้นด้านความเร็ว โดยมอบการรองรับแรงกระแทกและการคืนพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างการตอบสนองที่รวดเร็วในทุกการเคลื่อนไหว ช่วยให้นักกีฬาสามารถรักษาความเร็วและความคล่องตัวได้แม้ในช่วงการฝึกซ้อมที่มีความเข้มข้นสูง
Energy Rods: ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การถ่ายน้ำหนักจากส้นเท้าสู่ปลายเท้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างที่ได้มีระดับความแข็งที่เหมาะสมเพื่อช่วยสร้างแรงส่งในทุกก้าว ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วระหว่างการฝึกซ้อม
Lighttraxion: ระบบการยึดเกาะน้ำหนักเบาที่ได้รับการออกแบบเพื่อลดน้ำหนักของรองเท้าโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการยึดเกาะ ช่วยให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวตลอดการฝึกซ้อม
Continental™ Rubber: ยางพื้นรองเท้าที่ได้รับการออกแบบเพื่อมอบการยึดเกาะที่มั่นใจได้ทั้งบนพื้นผิวเปียกและแห้ง ช่วยให้นักกีฬารักษาความมั่นคงในทุกย่างก้าว ทุกเซ็ตการฝึก และทุกการเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหว
Adizero Sockliner: แผ่นรองด้านในรองเท้าความหนาเพียง 2.6 มิลลิเมตร ช่วยลดน้ำหนักของรองเท้าและรักษาความสูงของพื้นรองเท้าให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อเพิ่มการรับรู้สัมผัสกับพื้น (ground feel) และช่วยให้ควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นระหว่างการฝึกความแข็งแรงและการออกกำลังกายแบบฟังก์ชันนัล
Adizero Dropset Pro ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับนักกีฬาที่ฝึกซ้อมหลากหลายรูปแบบ และต้องการรองเท้าที่สามารถรองรับความเข้มข้นของการฝึกได้ในทุกรูปแบบ สิ่งนี้ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอาดิดาส ในการยกระดับประสิทธิภาพการฝึกซ้อมและการแข่งขันแบบไฮบริด ตั้งแต่ช่วงการเตรียมความพร้อมไปจนถึงวันแข่งขัน
การเปิดตัวครั้งนี้ยังตอกย้ำบทบาทของ adidas ในการสนับสนุนคอมมูนิตีนักกีฬาไฮบริดทั่วโลก ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักกีฬาอย่างแท้จริง รวมถึงการสานต่อความร่วมมือระยะยาวกับ ATHX พันธมิตรการแข่งขันไฮบริดอย่างเป็นทางการของแบรนด์ เพื่อร่วมผลักดันการเติบโตของกีฬาประเภทนี้ในระยะยาว
รองเท้า Adizero Dropset Pro จัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป 4,900 บาท ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE: @adidasthailand และร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
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