Piaget กับผลงานชิ้นเอกกว่า 65 ชิ้น ภายใต้คอลเลกชั่น Colours of Extraleganza

จากมรดกแห่งสีสันอันโดดเด่นที่ผ่านการสั่งสมเรื่อยมา วันนี้ Piaget (เพียเจต์) ภูมิใจนำเสนอบทสรุปอันยิ่งใหญ่ของ
ไตรภาคแห่งเครื่องประดับชั้นสูง เพื่อเฉลิมฉลองศาสตร์แห่งความสง่างามอันเหนือระดับ หรือ "Extraleganza" ผ่านการรังสรรค์ผลงานชิ้นเอกกว่า 65 ชิ้น ภายใต้คอลเลกชั่น Colours of Extraleganza ที่จะพาทุกท่านเดินทางสู่สัมผัสการรับรู้ในมิติใหม่ — มิติที่สีสันมิได้เป็นเพียงแค่เฉดสี แต่ยังเป็นทั้งวัสดุ รูปทรง และภาษาแห่งศิลปะ
ขณะที่ประกายทองคำยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดโทนของคอลเลกชั่นนี้ โดยเมซงได้ผสานเข้ากับแสงระยิบระยับของเพชรและแซฟไฟร์ ความเจิดจรัสของมรกตและทับทิม สีสันของโอปอลที่งดงามราวกับผืนฟ้า ตลอดจนความเหลือบแสงอันน่าหลงใหลของไทเกอร์อายและไข่มุกธรรมชาติ เกิดเป็นคอลเลกชั่นเครื่องประดับอันเปี่ยมด้วยความมีชีวิตชีวา สนุกสนาน และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
คอลเลกชั่น Colours of Extraleganza คือบทสรุปอันน่าตื่นตาตื่นใจของไตรภาคเครื่องประดับชั้นสูงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความรุ่งเรืองทางศิลปะและวัฒนธรรมในยุค 1960s และ 1970s — โดยสืบต่อความสำเร็จมาจากคอลเลกชั่น Essence of Extraleganza ที่เปิดตัวในปี 2024 เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีของเมซง และ Shapes of Extraleganza ในปี 2025
ย้อนกลับไปปี 1957 Piaget ปฏิวัติวงการเครื่องบอกเวลาด้วยการคิดค้นกลไกไขลานที่บางเฉียบระดับตำนาน อย่าง
คาลิเบอร์ 9P (Calibre 9P) ความบางของกลไกเครื่องนี้ได้เปิดประตูสู่โลกแห่งสีสัน เปิดโอกาสให้แบรนด์ได้ริเริ่มรังสรรค์หน้าปัดประดับอัญมณีด้วยเฉดสีที่หลากหลาย จนกลายเป็นรากฐานสำคัญและเอกลักษณ์ด้านสีสันที่อยู่คู่กับเมซงจวบจนปัจจุบัน — Stéphanie Sivrière (สเตฟานี ซิวิริแยร์) ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Piaget เผยว่า “สำหรับ Colours of Extraleganza เราได้สำรวจอีกมิติของสีสันที่สะท้อนถึงตัวตนของ Piaget ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นั่นคือความหรูหราอันโดดเด่นและความสง่างามที่แฝงอยู่ในทุกองค์ประกอบ” ผลงานทั้ง 65 ชิ้นนี้รังสรรค์ขึ้น ณ แผนกเครื่องประดับชั้นสูง Ateliers de l’Extraordinaire ของเมซง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญขั้นสูงของ Piaget ในการผสมผสานเฉดสีที่หนุนส่งหรือตัดกันอย่างมีชั้นเชิง พร้อมทั้งถ่ายทอดความงดงามของสีสันออกมาได้อย่างละเอียดอ่อนที่สุด
A UNIQUE APPROACH TO COLOUR: อัตลักษณ์แห่งสีสันในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร คอลเลกชั่นนี้นำเสนอแนวทางที่แตกต่างในการใช้สี โดย Piaget ไม่ได้ใช้สีเพียงเป็นรายละเอียดเล็กๆ แต่ยกระดับให้กลายเป็น “วัสดุ” ที่มีตัวตนในตัวเอง ผ่านการทดลองกับพื้นผิว ความโปร่งใส และการจับคู่เฉดสีที่แตกต่างกันอย่างสร้างสรรค์
Stéphanie Sivrière กล่าวเสริมว่า “ในคอลเลกชั่นนี้ สิ่งที่ฉันให้ความสำคัญมากกว่าตัวอัญมณี คือ พลังแห่งสีสัน ทั้งในแง่ของความเด่นชัด พลังงานที่ส่งออกมา และคุณลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นเมื่ออัญมณีเหล่านั้นมาอยู่ร่วมกัน เช่น การจับคู่ โอปอลสีดำแฝงประกายแสงสีเขียวเข้ากับแซฟไฟร์สีน้ำเงินอัลตร้ามารีน หรือการจับคู่ของแซฟไฟร์ชนิดนี้กับไข่มุกที่ช่วยขับเน้นโทนสีชมพูของกันและกันให้โดดเด่นยิ่งขึ้น”
THE COLOURS OF PIAGET: สีสันแห่งเมซง Piaget
ไฮไลต์อันโดดเด่นของคอลเลกชั่นนี้คือ สร้อยคอ Blue Illusions ผลงานชิ้นเอกที่ต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์โดยช่างฝีมือของ Piaget เกือบ 900 ชั่วโมง โดยการนำสีน้ำเงินของแซฟไฟร์มาดากัสการ์ทรงคุชชั่น ขนาด 8.52 กะรัต มาจัดวางเคียงคู่กับสีเขียวประกายน้ำทะเลของพาราอิบาทัวร์มาลีน ขนาด 3.30 กะรัต ก่อนเติมความเจิดจรัสด้วยประกายแสงสีน้ำเงินและเขียวจากโอปอลสีดำอันหายากขนาด 13.98 กะรัตที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก — อัญมณีทั้งสามชนิดนี้ถูกยกระดับความงามไปอีกขั้นด้วยแซฟไฟร์และทัวร์มาลีนเจียระไนทรงบาเก็ต ที่ตัดแต่งพิเศษสำหรับชิ้นงานนี้โดยเฉพาะ ตัดสลับกับเพชรและจัดวางในรูปแบบเรขาคณิต เกิดเป็นเอฟเฟกต์ทางสายตาที่ทอประกายระยิบระยับรอบลำคอ โดยสร้อยคอชิ้นเอกนี้มาพร้อมกับแหวนสองวง หนึ่งในนั้นประดับแซฟไฟร์ศรีลังกาสีน้ำเงินเนื้อเนียนดุจแพรไหมน้ำหนักเกือบ 5 กะรัต และต่างหูอีกสองคู่
อีกผลงานมาสเตอร์พีซคือ นาฬิกาสร้อยคอแบบ Sautoir เปิดตัวครั้งแรกปี 1969 ในคอลเลกชั่นระดับตำนานอย่าง 21st Century Collection ที่ล่าสุดพร้อมเฉิดฉายอีกครั้งในชื่อ Flamboyant Links ถ่ายทอดความสง่างามผ่านโรสโกลด์ที่โอบล้อมอย่างประณีตด้วยประกายระยิบระยับของหินตาเสือ หนึ่งในผลงานสำคัญแห่งปีที่หวนคืนดีไซน์ยุคบุกเบิก
ด้วยการหยิบเอาข้อต่อทองคำมาผสานเข้ากับหินธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นครั้งแรก หลังเมซงเคยเปิดตัวดีไซน์ดังกล่าวไปตั้งแต่ยุค 1970s — ชิ้นงานนี้ประดับด้วยแมนดารินการ์เนต ขนาด 4.13 กะรัต ออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสวมใส่ได้ ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอโชกเกอร์ หรือนาฬิกาข้อมือ ในคอนเซปต์เดียวกันนี้ เมซงยังได้รังสรรค์แหวนที่ประดับแมนดารินการ์เนตทรงคุชชั่นขนาด 6.42 กะรัตตรงกลาง รวมถึงต่างหูระย้าที่ประดับการ์เนตเข้าคู่กันอย่างสมบูรณ์แบบอีกสองเม็ด เม็ดละ 3.04 กะรัต
Gold Swirl ชุดนี้ประกอบด้วยผลงาน 4 ชิ้น ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นสายส่วนโค้งเว้าอันเป็นเอกลักษณ์ของยุค 1970s นำมาตีความใหม่ในมุมมองร่วมสมัย — เริ่มด้วยกำไลข้อมือแบบคัฟฟ์ที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในการช่างทองของเมซง ด้วยการถักทอโรสโกลด์เข้ากับทัวร์มาลีนเจียระไนทรงบาเก็ตสีเขียวอมฟ้า ช่วยเพิ่มมิติและพื้นผิวให้กับชิ้นงานที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์นี้ นอกจากนี้ เทคนิคการสลักร่อง (fluting) บนโรสโกลด์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของงานเครื่องบอกเวลาก็ได้นำมาใช้ในเซ็ตเครื่องประดับชั้นสูงเป็นครั้งแรก โดยทอดยาวไปตามสร้อยคอที่ประดับด้วยไฟร์โอปอล เจียระไนทรงหลังเบี้ย และอินดิโกไลต์ทัวร์มาลีน พร้อมซ่อนหน้าปัดนาฬิกาที่ฝังเพชรแบบพาเว่ ทั้งหมดเอาไว้ตรงกลางอย่างแนบเนียน
ปิดท้ายด้วยเซ็ต Gems Pop ที่เมซงได้อ้างอิงถึงกลุ่มศิลปิน Memphis ผู้ซึ่งใช้สีสันเป็นดั่งแถลงการณ์ทางศิลปะในยุค 1980s เครื่องประดับที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาทั้ง 5 ชิ้นนี้ สร้างความคอนทราสต์ที่เด่นชัดระหว่างสีส้มของแมนดารินการ์เนตและอเวนจูรีน กับสีชมพูของแซฟไฟร์, ทูไลต์ และทองคำ โดยมีสีขาวของโอปอลมาช่วยลดทอนความจัดจ้านให้ดูนุ่มนวลยิ่งขึ้น สร้อยคอ Sautoir ประกอบขึ้นจากข้อต่อทองคำที่สลักลาย Decor Palace อันเป็นเอกลักษณ์ และจบลงด้วยนาฬิกาแบบจี้ห้อยคอรูปทรงอสมมาตรที่สามารถถอดแยกได้ เผยให้เห็นหน้าปัดหินอเวนจูรีนสีส้ม รายล้อมด้วยแมนดารินการ์เนตขนาด 8.30 กะรัต และแซฟไฟร์สีชมพูขนาด 3.54 กะรัต
ความหลงใหลในอัญมณีของ Piaget ยังถูกถ่ายทอดอย่างงดงามบนแหวนรูปทรงประติมากรรม ที่ซึ่งแผ่นโอปอลสีขาวบริสุทธิ์, หินทูไลต์สีชมพูหวานราวกับน้ำตาล และแมนดารินอเวนจูรีน ร่วมกันโอบล้อมการ์เนตสีส้มเพลิงขนาด 8.53 กะรัตเอาไว้ตรงกลาง ความรู้สึกแห่งสีสันอันโชติช่วงเหล่านี้ ยังคงทำหน้าที่จุดประกายเปลวไฟแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กับเครื่องประดับชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของ Piaget สืบไป