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Piaget กับผลงานชิ้นเอกกว่า 65 ชิ้น ภายใต้คอลเลกชั่น Colours of Extraleganza

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากมรดกแห่งสีสันอันโดดเด่นที่ผ่านการสั่งสมเรื่อยมา วันนี้ Piaget (เพียเจต์) ภูมิใจนำเสนอบทสรุปอันยิ่งใหญ่ของ
ไตรภาคแห่งเครื่องประดับชั้นสูง เพื่อเฉลิมฉลองศาสตร์แห่งความสง่างามอันเหนือระดับ หรือ "Extraleganza" ผ่านการรังสรรค์ผลงานชิ้นเอกกว่า 65 ชิ้น ภายใต้คอลเลกชั่น Colours of Extraleganza ที่จะพาทุกท่านเดินทางสู่สัมผัสการรับรู้ในมิติใหม่ — มิติที่สีสันมิได้เป็นเพียงแค่เฉดสี แต่ยังเป็นทั้งวัสดุ รูปทรง และภาษาแห่งศิลปะ


ขณะที่ประกายทองคำยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดโทนของคอลเลกชั่นนี้ โดยเมซงได้ผสานเข้ากับแสงระยิบระยับของเพชรและแซฟไฟร์ ความเจิดจรัสของมรกตและทับทิม สีสันของโอปอลที่งดงามราวกับผืนฟ้า ตลอดจนความเหลือบแสงอันน่าหลงใหลของไทเกอร์อายและไข่มุกธรรมชาติ เกิดเป็นคอลเลกชั่นเครื่องประดับอันเปี่ยมด้วยความมีชีวิตชีวา สนุกสนาน และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์


คอลเลกชั่น Colours of Extraleganza คือบทสรุปอันน่าตื่นตาตื่นใจของไตรภาคเครื่องประดับชั้นสูงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความรุ่งเรืองทางศิลปะและวัฒนธรรมในยุค 1960s และ 1970s — โดยสืบต่อความสำเร็จมาจากคอลเลกชั่น Essence of Extraleganza ที่เปิดตัวในปี 2024 เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีของเมซง และ Shapes of Extraleganza ในปี 2025


ย้อนกลับไปปี 1957 Piaget ปฏิวัติวงการเครื่องบอกเวลาด้วยการคิดค้นกลไกไขลานที่บางเฉียบระดับตำนาน อย่าง
คาลิเบอร์ 9P (Calibre 9P) ความบางของกลไกเครื่องนี้ได้เปิดประตูสู่โลกแห่งสีสัน เปิดโอกาสให้แบรนด์ได้ริเริ่มรังสรรค์หน้าปัดประดับอัญมณีด้วยเฉดสีที่หลากหลาย จนกลายเป็นรากฐานสำคัญและเอกลักษณ์ด้านสีสันที่อยู่คู่กับเมซงจวบจนปัจจุบัน — Stéphanie Sivrière (สเตฟานี ซิวิริแยร์) ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Piaget เผยว่า “สำหรับ Colours of Extraleganza เราได้สำรวจอีกมิติของสีสันที่สะท้อนถึงตัวตนของ Piaget ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นั่นคือความหรูหราอันโดดเด่นและความสง่างามที่แฝงอยู่ในทุกองค์ประกอบ” ผลงานทั้ง 65 ชิ้นนี้รังสรรค์ขึ้น ณ แผนกเครื่องประดับชั้นสูง Ateliers de l’Extraordinaire ของเมซง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญขั้นสูงของ Piaget ในการผสมผสานเฉดสีที่หนุนส่งหรือตัดกันอย่างมีชั้นเชิง พร้อมทั้งถ่ายทอดความงดงามของสีสันออกมาได้อย่างละเอียดอ่อนที่สุด


A UNIQUE APPROACH TO COLOUR: อัตลักษณ์แห่งสีสันในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร คอลเลกชั่นนี้นำเสนอแนวทางที่แตกต่างในการใช้สี โดย Piaget ไม่ได้ใช้สีเพียงเป็นรายละเอียดเล็กๆ แต่ยกระดับให้กลายเป็น “วัสดุ” ที่มีตัวตนในตัวเอง ผ่านการทดลองกับพื้นผิว ความโปร่งใส และการจับคู่เฉดสีที่แตกต่างกันอย่างสร้างสรรค์


Stéphanie Sivrière กล่าวเสริมว่า “ในคอลเลกชั่นนี้ สิ่งที่ฉันให้ความสำคัญมากกว่าตัวอัญมณี คือ พลังแห่งสีสัน ทั้งในแง่ของความเด่นชัด พลังงานที่ส่งออกมา และคุณลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นเมื่ออัญมณีเหล่านั้นมาอยู่ร่วมกัน เช่น การจับคู่ โอปอลสีดำแฝงประกายแสงสีเขียวเข้ากับแซฟไฟร์สีน้ำเงินอัลตร้ามารีน หรือการจับคู่ของแซฟไฟร์ชนิดนี้กับไข่มุกที่ช่วยขับเน้นโทนสีชมพูของกันและกันให้โดดเด่นยิ่งขึ้น”


THE COLOURS OF PIAGET: สีสันแห่งเมซง Piaget
ไฮไลต์อันโดดเด่นของคอลเลกชั่นนี้คือ สร้อยคอ Blue Illusions ผลงานชิ้นเอกที่ต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์โดยช่างฝีมือของ Piaget เกือบ 900 ชั่วโมง โดยการนำสีน้ำเงินของแซฟไฟร์มาดากัสการ์ทรงคุชชั่น ขนาด 8.52 กะรัต มาจัดวางเคียงคู่กับสีเขียวประกายน้ำทะเลของพาราอิบาทัวร์มาลีน ขนาด 3.30 กะรัต ก่อนเติมความเจิดจรัสด้วยประกายแสงสีน้ำเงินและเขียวจากโอปอลสีดำอันหายากขนาด 13.98 กะรัตที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก — อัญมณีทั้งสามชนิดนี้ถูกยกระดับความงามไปอีกขั้นด้วยแซฟไฟร์และทัวร์มาลีนเจียระไนทรงบาเก็ต ที่ตัดแต่งพิเศษสำหรับชิ้นงานนี้โดยเฉพาะ ตัดสลับกับเพชรและจัดวางในรูปแบบเรขาคณิต เกิดเป็นเอฟเฟกต์ทางสายตาที่ทอประกายระยิบระยับรอบลำคอ โดยสร้อยคอชิ้นเอกนี้มาพร้อมกับแหวนสองวง หนึ่งในนั้นประดับแซฟไฟร์ศรีลังกาสีน้ำเงินเนื้อเนียนดุจแพรไหมน้ำหนักเกือบ 5 กะรัต และต่างหูอีกสองคู่


อีกผลงานมาสเตอร์พีซคือ นาฬิกาสร้อยคอแบบ Sautoir เปิดตัวครั้งแรกปี 1969 ในคอลเลกชั่นระดับตำนานอย่าง 21st Century Collection ที่ล่าสุดพร้อมเฉิดฉายอีกครั้งในชื่อ Flamboyant Links ถ่ายทอดความสง่างามผ่านโรสโกลด์ที่โอบล้อมอย่างประณีตด้วยประกายระยิบระยับของหินตาเสือ หนึ่งในผลงานสำคัญแห่งปีที่หวนคืนดีไซน์ยุคบุกเบิก
ด้วยการหยิบเอาข้อต่อทองคำมาผสานเข้ากับหินธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นครั้งแรก หลังเมซงเคยเปิดตัวดีไซน์ดังกล่าวไปตั้งแต่ยุค 1970s — ชิ้นงานนี้ประดับด้วยแมนดารินการ์เนต ขนาด 4.13 กะรัต ออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสวมใส่ได้ ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอโชกเกอร์ หรือนาฬิกาข้อมือ ในคอนเซปต์เดียวกันนี้ เมซงยังได้รังสรรค์แหวนที่ประดับแมนดารินการ์เนตทรงคุชชั่นขนาด 6.42 กะรัตตรงกลาง รวมถึงต่างหูระย้าที่ประดับการ์เนตเข้าคู่กันอย่างสมบูรณ์แบบอีกสองเม็ด เม็ดละ 3.04 กะรัต


Gold Swirl ชุดนี้ประกอบด้วยผลงาน 4 ชิ้น ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นสายส่วนโค้งเว้าอันเป็นเอกลักษณ์ของยุค 1970s นำมาตีความใหม่ในมุมมองร่วมสมัย — เริ่มด้วยกำไลข้อมือแบบคัฟฟ์ที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในการช่างทองของเมซง ด้วยการถักทอโรสโกลด์เข้ากับทัวร์มาลีนเจียระไนทรงบาเก็ตสีเขียวอมฟ้า ช่วยเพิ่มมิติและพื้นผิวให้กับชิ้นงานที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์นี้ นอกจากนี้ เทคนิคการสลักร่อง (fluting) บนโรสโกลด์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของงานเครื่องบอกเวลาก็ได้นำมาใช้ในเซ็ตเครื่องประดับชั้นสูงเป็นครั้งแรก โดยทอดยาวไปตามสร้อยคอที่ประดับด้วยไฟร์โอปอล เจียระไนทรงหลังเบี้ย และอินดิโกไลต์ทัวร์มาลีน พร้อมซ่อนหน้าปัดนาฬิกาที่ฝังเพชรแบบพาเว่ ทั้งหมดเอาไว้ตรงกลางอย่างแนบเนียน


ปิดท้ายด้วยเซ็ต Gems Pop ที่เมซงได้อ้างอิงถึงกลุ่มศิลปิน Memphis ผู้ซึ่งใช้สีสันเป็นดั่งแถลงการณ์ทางศิลปะในยุค 1980s เครื่องประดับที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาทั้ง 5 ชิ้นนี้ สร้างความคอนทราสต์ที่เด่นชัดระหว่างสีส้มของแมนดารินการ์เนตและอเวนจูรีน กับสีชมพูของแซฟไฟร์, ทูไลต์ และทองคำ โดยมีสีขาวของโอปอลมาช่วยลดทอนความจัดจ้านให้ดูนุ่มนวลยิ่งขึ้น สร้อยคอ Sautoir ประกอบขึ้นจากข้อต่อทองคำที่สลักลาย Decor Palace อันเป็นเอกลักษณ์ และจบลงด้วยนาฬิกาแบบจี้ห้อยคอรูปทรงอสมมาตรที่สามารถถอดแยกได้ เผยให้เห็นหน้าปัดหินอเวนจูรีนสีส้ม รายล้อมด้วยแมนดารินการ์เนตขนาด 8.30 กะรัต และแซฟไฟร์สีชมพูขนาด 3.54 กะรัต


ความหลงใหลในอัญมณีของ Piaget ยังถูกถ่ายทอดอย่างงดงามบนแหวนรูปทรงประติมากรรม ที่ซึ่งแผ่นโอปอลสีขาวบริสุทธิ์, หินทูไลต์สีชมพูหวานราวกับน้ำตาล และแมนดารินอเวนจูรีน ร่วมกันโอบล้อมการ์เนตสีส้มเพลิงขนาด 8.53 กะรัตเอาไว้ตรงกลาง ความรู้สึกแห่งสีสันอันโชติช่วงเหล่านี้ ยังคงทำหน้าที่จุดประกายเปลวไฟแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กับเครื่องประดับชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของ Piaget สืบไป



























































Piaget กับผลงานชิ้นเอกกว่า 65 ชิ้น ภายใต้คอลเลกชั่น Colours of Extraleganza
Piaget กับผลงานชิ้นเอกกว่า 65 ชิ้น ภายใต้คอลเลกชั่น Colours of Extraleganza
Piaget กับผลงานชิ้นเอกกว่า 65 ชิ้น ภายใต้คอลเลกชั่น Colours of Extraleganza
Piaget กับผลงานชิ้นเอกกว่า 65 ชิ้น ภายใต้คอลเลกชั่น Colours of Extraleganza
Piaget กับผลงานชิ้นเอกกว่า 65 ชิ้น ภายใต้คอลเลกชั่น Colours of Extraleganza
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