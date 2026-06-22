“ฮาย อาภาพร” นำทีมแอโรบิก ปลุกพลังความฟิต กลางเมกาบางนา!

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุก ๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE สร้างปรากฏการณ์ความสนุกแบบรักสุขภาพ กับกิจกรรม “MEGABANGNA เต้นฉ่ำกับมัมฮาย AEROBIC DANCE” ที่ได้ “ตัวมัม” ฮาย อาภาพร นครสวรรค์ มานำทีมปลุกพลังโชว์สเต็ป ท่ามกลางกลุ่มลูกค้าที่รักการออกกำลังกาย และแฟน ๆ ที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคักจนแน่นบริเวณพื้นที่จัดงาน กว่า 800 คน
บรรยากาศภายในงานเป็นการรวมตัวกันของคอมมูนิตี้ ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE ที่ทยอยเดินทางมารวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมขยับร่างกายไปกับจังหวะแอโรบิกสุดสตรอง ซึ่งไฮไลต์ของงานอยู่ที่การปรากฏตัวของ ฮาย อาภาพร ที่ขนพลังมาแบบไม่มีแผ่ว ทั้งร้อง เต้น และมอบความสุขให้กับผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง พร้อมนำเต้นแอโรบิกไปกับทีมเทรนเนอร์จาก FITNESS FIRST ไปกับเพลงฮิตหลากหลายสไตล์ ให้ทุกคนได้เต้น โยก และโชว์สเต็ปไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ขยับร่างกายไปพร้อมกันแบบไม่จำกัดวัย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเต้น ก็สามารถมาร่วมปล่อยพลัง เติมความสดชื่น และเริ่มต้นดูแลสุขภาพในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแนวคิด ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE ให้กับลูกค้าและคอมมูนิตี้โดยรอบ ผ่านการออกกำลังกายรูปแบบแอโรบิกที่สนุกและเหมาะกับทุกเจเนอเรชัน โดยมีพันธมิตรอย่าง FITNESS FIRST ผู้นำด้านฟิตเนสระดับโลก และ SUPERSPORTS ร่วมเติมเต็มประสบการณ์ให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นมากกว่าการออกกำลังกาย แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ ขยับร่างกาย และใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟในแบบของตัวเอง
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก เมกา สไมล์ รีวอร์ด ทั้งผลิตภัณฑ์กันแดดขนาดทดลองจากแบรนด์ HER HYNESS และคูปองส่วนลดจาก SUPERSPORTS สาขาเมกาบางนา ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้ผู้ร่วมงานได้ทั้งความสนุก ความคุ้มค่า และแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพอย่างครบมิติ
กิจกรรม “MEGABANGNA เต้นฉ่ำกับมัมฮาย AEROBIC DANCE” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนบทบาทของเมกาบางนาในฐานะ YOUR EVERYDAY MEETING PLACE พื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้ง การกิน การพักผ่อน หรือกิจกรรมที่สร้างสุขภาพดีและความสุขร่วมกัน พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงง่าย สนุก และตอบโจทย์ทุกคอมมูนิตี้อย่างต่อเนื่อง