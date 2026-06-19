“คริสติน่า เศรษฐบุตร” สุดปลื้ม! “น้องทีน่า” เป็นนิสิตใหม่วิศวะจุฬาฯ

หลังจากที่ “น้องทีน่า” ลูกสาวคนเล็กของ “สยาม กับคริสตี้-คริสติน่า เศรษฐบุตร” จบการศึกษาระดับไฮสกูลจาก โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี เมื่อไม่นานมานี้ เธอก็ได้เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ คุณแม่คริสตี้ ที่โพสต์ลงในไอจีวันที่ไปส่งนิสิตสาวเฟรชชี่ว่า “เป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูก ดีใจ ภูมิใจ ปลื้มใจ อิ่มใจ….แต่ที่แน่ๆ คือใจหายมากกกกก ลูกสาวโตแล้วจริงๆ”
“ความจริงแล้ว แม่ไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะตัดสินใจเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ตอนเด็กๆ ความฝันของเธอคือ การไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกา แต่โชคชะตากลับเล่นตลก...ไม่ว่าเธอจะตัดสินใจอย่างไร มันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และสมควรได้รับการเคารพ พวกเราภูมิใจในตัวเธอมาก!
แม่ดีใจที่เธอสามารถยืนหยัด และเผชิญหน้ากับความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ของคนอื่นๆ ได้ เช่น ‘ทำไมต้องอยู่ประเทศไทย?’ , ‘อเมริกาจะดีกว่าสำหรับเธอมาก’ , ‘มหาวิทยาลัยในอเมริกาดูมีชื่อเสียงมากกว่า’ ฯลฯ... และยังมีคำถามและความคิดเห็นอีกมากมาย แม่ภูมิใจในตัวเธอมากที่เธอเชื่อมั่นในตัวเอง และเชื่อว่าเธอได้ตัดสินใจถูกต้องแล้ว!
นี่คือชีวิตของเธอ “ทีน่า” ใช้ชีวิตและสนุกกับมันในแบบของเธอ... อย่าให้ใครมาดับแสงสว่างในตัวเธอ! พวกเราจะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนเธอเสมอ”
ฝ่ายคุณพ่อสยาม ในฐานะศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ นั้น ก็สุดปลื้มยิ่งนัก ที่ลูกสาวสุดที่รักได้เรียนในสถาบันอันทรงเกียรติตามรอยตนเอง
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