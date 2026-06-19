บ้านตากอากาศของเหล่าเซเลบ ที่พักสุดฮีลใจในต่างจังหวัด

จากข่าวดังความขัดแย้งในครอบครัวของตระกูลใหญ่ ที่เป็นมหากาพย์ลากยาวมานานนับเดือน ซึ่งหนึ่งในชนวนของเรื่องคือ สิทธิ์ในการครอบครองบ้านพักริมหาดหัวหิน ซึ่งเป็นธรรมเนียมของเหล่าเซเลบริตีทั้งหลาย ที่แต่ละครอบครัวก็ล้านมีบ้านพักตากอากาศ ที่พักผ่อนยามสุดสัปดาห์ ไปกับธรรมชาติของหัวเมืองต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นแฟมิลี่โฮมอีกหนึ่งหลังไว้พักใจ ชาร์ตพลัง หลบหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่ โดยใครจะมีบ้านที่จังหวัดไหนกันบ้างลองไปดูกัน
เริ่มจากที่หัวหิน ที่ต้องบอกได้ว่าเป็นถิ่นของไฮโซมานมนาน ตั้งแต่รุ่นใหญ่สู่รุ่นเล็ก จึงไม่น่าแปลกใจที่ช่วงวันหยุดเทศกาล วันสำคัญต่างๆ เราจะเห็นบรรดาลูกหลานของระกูล พากันไปรวมตัวสังสรรค์ปาร์ตี้ริมหาด หรือเล่นกีฬา กันในแถบย่านนี้อยู่เสมอ นอกจาก “ตระกูลภิรมย์ภักดี” แล้ว ก็ยังมีสถานที่อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนหลายเจนเนอเรชั่นของ “ตระกูลสารสิน” อย่าง “บ้านรวมสุข” ที่พจน์ สารสิน สร้างขึ้นมาหลายสิบปีแล้ว จนทุกวันนี้เป็นที่พักใจที่ทุกคนจะมารวมตัวกันในช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ หรือไม่ก็งานแต่งหลานๆ ที่แตกขยายกันไปถึง 5 เจนเนอเรชั่นแล้ว
อีกที่ซึ่งไม่เคยตกสำรวจ ถ้าให้ลิสต์เมืองท่องเที่ยวพักผ่อนระดับท็อปต้องยกให้กับ “เขาใหญ่” เพราะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ขับรถเพียงชั่วโมงกว่าๆ ก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติงดงาม จึงไม่น่าแปลกใจที่ใครๆ ก็มีบ้านที่เขาใหญ่กัน ยิ่งในช่วงหลังเห็นข่าวดาราคนดังพากันไปซื้อบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน อยู่กันเป็นชุมชนใหญ่ หรืออย่างสาวสังคมคนเก๋ “ดวง-มนตร์ลดา พงษ์พานิช” ที่แทบจะอยู่เขาใหญ่มากกว่ากรุงเทพฯ เพราะเธอทำกิจการ “มนตร์ลดา รีสอร์ท เขาใหญ่” จากบ้านพักของครอบครัว สู่การเป็นรีสอร์ทที่มีวิลล่าหลากหลายสไตล์
เช่นเดียวกับสาวสวยคนนี้ “แบม-จณิสตา จรูญสมิทธิ์” ที่นอกจากจะดูแลลูกๆ ชายหญิง และธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพฯ แล้ว ก็แวะหาความสงบพักผ่อนที่เขาใหญ่ โดยเธอมี Audrey Hobby Farm ที่นั่น ซึ่งนอกจากเป็นบ้านพักสวยๆ ที่ปลูกพืชพรรณไม้และลาเวนเดอร์ไว้เต็มทุ่งแล้ว ในช่วงผลผลิตงดงามยังเปิดฟาร์มต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงขยับขยายทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ในละแวกใกล้เคียงในชื่อ Myeson Valley (ไม้สน วัลเลย์)
ถัดไปที่ “นครนายก” ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ปรารถนาวนาลัย” ศูนย์รวมใจของ “ตระกูลสหวัฒน์” แห่ง วนชัย กรุ๊ป ที่ ตุ๊ก-ยุพาพร สหวัฒน์ สร้างเพื่อระลึกถึงสามีผู้ล่วงลับ เป็นคฤหาสน์สไตล์โคโลเนียลหลังใหญ่ ที่มีทิวทัศน์สวยงามรายล้อม เป็นที่รวมตัวของลูกๆ หลานๆ ซึ่งทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่พัก แต่ยังเผื่อแผ่ความงามสุดอลังการนี้ ให้เป็นสถานที่ถ่ายภาพ ถ่ายละคร จัดงานแต่งและงานอีเวนต์ต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังมีบ้านพักตากอากาศหลังใหญ่ที่เชียงใหม่ชื่อ “นภาดอย” คฤหาสน์หลังงามที่มีสวนสวยๆ ตีนดอย ที่ตอนนี้กลายเป็นที่สังสรรค์ในช่วงวันหยุดของครอบครัวและเหล่าเพื่อนฝูง