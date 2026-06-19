คนดังสุคชิคกับกระเป๋า Delvaux

หากเอ่ยถึงกระเป๋ารุ่นไอคอนิกของ Delvaux เมซงสัญชาติเบลเยียมผู้บุกเบิกงานเครื่องหนังลักชัวรีตั้งแต่ปี 1829 ชื่อของ Brillant คงเป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายคนนึกถึง ด้วยดีไซน์ที่มีมาตั้งแต่ปี 1958 ได้รับการพัฒนาจนมีหลายขนาด หลากสีสัน และเพิ่มรูปแบบการใช้งาน จนกลายเป็นที่จดจำถึงปัจจุบัน
เสน่ห์ของกระเป๋า Brillant คือรูปทรงที่ชัดเจน โค้งเว้ามีเอกลักษณ์ มีหูจับด้านบนและตัวล็อกโลหะรูปตัว “D” เป็นซิกเนเจอร์ของ Delvaux และมีการนำมาตีความใหม่หลายครั้ง จนถึงรุ่น Brillant Tempo ที่เน้นความคล่องตัว เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน มิกซ์แอนด์แมตช์ได้หลายสไตล์ จึงเป็นที่นิยมของเหล่าคนดัง
เริ่มที่ “แอน ทองประสม” กับ Brillant Tempo L สี Cinnamon โทนสีน้ำตาลอบอุ่น เพิ่มความคลาสสิกในวันสบายๆ ให้ความเรียบหรูแลดูเป็นธรรมชาติ
ด้าน “โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” กับ Brillant Tempo S ไซส์ใหม่ขนาดกะทัดรัดและเฉดสีอ่อนนุ่ม อย่าง Brume ให้ลุคที่สดใส
ขณะที่ “น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง” เลือกทวิสต์ความคลาสสิกด้วย Brillant Tempo S สี Black ไอเทมสีดำสุดมินิมอลที่สะท้อนความ Genderless เรียบง่ายแฝงความลักชัวรีได้อย่างโดดเด่นและเป็นตัวเอง