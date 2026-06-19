“พีพี กฤษฏ์” ชมเครื่องประดับชั้นสูง ตำนานเกือบ 180 ปีของคาร์เทียร์

คาร์เทียร์ (Cartier ) ร่วมกับ Victoria & Albert Museum และ National Gallery of Victoria จัดนิทรรศการ The Melbourne Winter Masterpieces®: CARTIER exhibition โดยมี “พีพี กฤษฏ์” แบรนด์แอมบาสเดอร์, Elizabeth Debicki นักแสดงสาวเจ้าของรางวัล Emmy จากบทเจ้าหญิงไดอานาในซีรีส์ The Crown, Sarah Snook นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ Sucession และ Leila George ร่วมฉลองการเปิดนิทรรศการที่ National Gallery of Victoria ณ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มิ.ย.-4 ต.ค. 69
นิทรรศการนี้รวบรวมผลงานล้ำค่ากว่า 400 ชิ้น ทั้งเครื่องประดับชั้นสูง เรือนเวลาไอคอนิก และอีกมากมาย ที่เคยสวมใส่โดยราชวงศ์ บุคคลสำคัญ และคนดังระดับโลก มาถ่ายทอดเรื่องราวเกือบ 180 ปีแห่งความคิดสร้างสรรค์ และงานฝีมือของคาร์เทียร์ โดยพีพีมาพร้อมนาฬิกาจิวเวลรี Métiers d'art รูปทรงจระเข้ ถ่ายทอดความงดงามผ่านประกายของเพชร แซฟไฟร์ และมาเธอร์ออฟเพิร์ล ตกแต่งด้วยดวงตามรกตทรงคาโบชอง เติมเต็มลุคด้วยเข็มกลัดจระเข้ไวท์โกลด์ประดับออนิกซ์ มรกต และเพชร