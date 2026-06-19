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“พีพี กฤษฏ์” ชมเครื่องประดับชั้นสูง ตำนานเกือบ 180 ปีของคาร์เทียร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คาร์เทียร์ (Cartier ) ร่วมกับ Victoria & Albert Museum และ National Gallery of Victoria จัดนิทรรศการ The Melbourne Winter Masterpieces®: CARTIER exhibition โดยมี “พีพี กฤษฏ์” แบรนด์แอมบาสเดอร์, Elizabeth Debicki นักแสดงสาวเจ้าของรางวัล Emmy จากบทเจ้าหญิงไดอานาในซีรีส์ The Crown, Sarah Snook นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ Sucession และ Leila George ร่วมฉลองการเปิดนิทรรศการที่ National Gallery of Victoria ณ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มิ.ย.-4 ต.ค. 69


นิทรรศการนี้รวบรวมผลงานล้ำค่ากว่า 400 ชิ้น ทั้งเครื่องประดับชั้นสูง เรือนเวลาไอคอนิก และอีกมากมาย ที่เคยสวมใส่โดยราชวงศ์ บุคคลสำคัญ และคนดังระดับโลก มาถ่ายทอดเรื่องราวเกือบ 180 ปีแห่งความคิดสร้างสรรค์ และงานฝีมือของคาร์เทียร์ โดยพีพีมาพร้อมนาฬิกาจิวเวลรี Métiers d'art รูปทรงจระเข้ ถ่ายทอดความงดงามผ่านประกายของเพชร แซฟไฟร์ และมาเธอร์ออฟเพิร์ล ตกแต่งด้วยดวงตามรกตทรงคาโบชอง เติมเต็มลุคด้วยเข็มกลัดจระเข้ไวท์โกลด์ประดับออนิกซ์ มรกต และเพชร





















“พีพี กฤษฏ์” ชมเครื่องประดับชั้นสูง ตำนานเกือบ 180 ปีของคาร์เทียร์
“พีพี กฤษฏ์” ชมเครื่องประดับชั้นสูง ตำนานเกือบ 180 ปีของคาร์เทียร์
“พีพี กฤษฏ์” ชมเครื่องประดับชั้นสูง ตำนานเกือบ 180 ปีของคาร์เทียร์
“พีพี กฤษฏ์” ชมเครื่องประดับชั้นสูง ตำนานเกือบ 180 ปีของคาร์เทียร์
“พีพี กฤษฏ์” ชมเครื่องประดับชั้นสูง ตำนานเกือบ 180 ปีของคาร์เทียร์
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