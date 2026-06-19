5 แบรนด์แฟชั่น ‘Quiet Luxury’ ที่กำลังมาแรง

Quiet Luxury-ความหรูหราอย่างเงียบๆ คือการหลีกหนีจากโลโก้ จากสิ่งที่ตามกระแสหรือตามเทรนด์จนเกินไป จากสิ่งใดๆ ที่ถูกกำหนดได้ง่ายๆ ด้วยยุคสมัยที่สร้างขึ้น แต่เน้นชิ้นงานที่คลาสสิกเหนือกาลเวลา เพื่อให้สวมใส่ได้นานหลายสิบปี และนี่คือ 5 แบรนด์ที่นำเสนอความหรูหราแบบเงียบเชียบนั้น
:: The Row
น่าจะเป็นแบรนด์อันดับต้นๆ ที่ใครๆ นึกถึง ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยอดีตนักแสดงเด็ก “แมรี-เคท และแอชลีย์ โอลเซน” โด่งดังในการออกแบบที่เรียบง่ายและไม่ตามกระแส (แม้ว่าจะทำให้ผู้อื่นลอกเลียนแบบมากมายก็ตาม) ตั้งแต่เสื้อสเวตเตอร์แคชเมียร์สุดประณีตไปจนถึงรองเท้าแตะหนัง และเสื้อโค้ทขนสัตว์สุดคลาสสิก ที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุด
:: RÓHE
“มารีเก เมอเลนไดค์ส และไมเคล เวย์เยอร์ส” ผู้ก่อตั้ง RÓHE ผสานความรักในศิลปะและการถ่ายภาพ เน้นรูปทรงเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ ผ่านรายละเอียดที่โดดเด่น เช่น การเย็บกระดุมปังโกวแบบจีนบนแจ็กเกต และการเจาะแขนเสื้อเชิ้ตให้กว้างถึงข้อศอก กางเกงยีนส์หรูแต่เรียบง่าย ซึ่งกางเกงยีนส์ฟอกสีฟ้าของแบรนด์นี้คือความสมบูรณ์แบบในวันสบายๆ
:: Max Mara
ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างงานศิลปะแห่งความเรียบง่าย แบรนด์ยักษ์ใหญ่นี้โด่งดังที่สุดจากเสื้อโค้ทสีน้ำตาลอ่อน และคอลเลกชันหลักก็แสดงออกถึงความเป็น Quiet Luxury เรียบง่าย ไม่โอ้อวด แต่ประณีตงดงามและใช้งานได้ยาวนาน
:: Loro Piana
แบรนด์โปรดของทีมออกแบบเครื่องแต่งกายในซีรีส์ ‘Succession’ ตัวอย่างความหรูหราเงียบๆ ก่อตั้งขึ้นในภาคเหนือของอิตาลีปี 1924 โดยการใช้วัสดุที่ดีที่สุดในการผลิต และกำหนดมาตรฐานการผลิต โดยผสานนวัตกรรมทางเทคนิคเข้ากับงานฝีมือแบบดั้งเดิม
:: Jil Sander
ดีไซเนอร์ชาวเยอรมัน “ยิล ซานเดอร์” หนึ่งในผู้มีอิทธิพลต่อแฟชั่นสไตล์มินิมอล แบรนด์นี้จึงน่าจดจำเมื่อพูดถึงความหรูหราอย่างเงียบๆ ปัจจุบันบริหารงานโดยดีไซเนอร์ “ลุค และลูซี ไมเออร์” โดยช่วงหลังๆ เริ่มปรับเปลี่ยนสไตล์เล็กน้อย แต่ก็ยังคงเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมความสง่างามที่ประณีต