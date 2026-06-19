ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ร่วมงาน Voice for Her Power พลังแห่งความหวัง เพื่อก้าวผ่านมะเร็งเต้านม

ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับอัจฉรา รัตนธนาสาร ภริยา รมว.กระทรวงสาธารณสุข, กมลา สุโกศล, นงลักษณ์ ยอดมงคล ผช.เลขาธิการ, ผศ.พญ. เอื้อมแข สุขประเสริฐ, เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานกรรมการ บจก.โนวาร์ตีส (ประเทศไทย), อรวรรณ โอวรารินทร์ ประธานชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย และสมชัย เย็นสบาย ร่วมงาน Voice for Her Power พลังแห่งความหวัง เพื่อก้าวผ่านมะเร็งเต้านม ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
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แอล (ELLE) แบรนด์แฟชั่นพรีเมียมของ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ชวนร่วมงาน “สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส” ครั้งที่ 30 “ไปด้วยกันนะ” 25-28 มิ.ย. 69 ณ ไบเทค บางนา โดยในบูธ ELLE ฮอลล์ 100 ได้นำเสนอคอนเซ็ปต์ ELLE Planet Chic ในแบบฉบับฝรั่งเศส พร้อมถ่ายทอดเรื่องราว Sustainable Wardrobe, Material Story และ Styling Display ที่เชื่อมโยงเสื้อผ้าและกระเป๋าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว