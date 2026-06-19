ชาร์ตพลังบวกให้เต็มในงาน “ART IN THE PARQ SEASON 3”

กมลนัย ชัยเฉนียน กก.บห.บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) ผู้บริหารโครงการ เดอะ ปาร์ค ร่วมกับ สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ ตัวแทนจาก GROUNDCONTROL และ นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล Managing Director กับวรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย Creative Director ตัวแทนจาก Eyedropper Fill จัดงาน “ART IN THE PARQ SEASON 3” เทศกาลศิลปะเพื่อการพักใจ วันนี้-21 มิ.ย.นี้ ที่ เดอะ ปาร์ค
เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็น Creative wellness community คอนเซ็ปต์ Log out, Look In ผ่านไฮไลต์ของงาน “FLOW” Lighting and Sound Installation โดย Eyedropper Fill ที่หยิบเอาองค์ประกอบของ "น้ำ" มาถ่ายทอดผ่านผลงานของ นันทวัฒน์ และวรรจธนภูมิ ทั้งยังมีลายเส้นสุดคิวต์จาก กล้วย Banana Blah Blah อยู่ทั่วทุกจุดของโครงการ
ร่วมชอปที่ Art Market พร้อมเวิร์กชอปมากมาย หนึ่งไฮไลต์ห้ามพลาด อย่าง Tato Hearts: Hide & Seek by Gypso นิทรรศการไซส์จิ๋วโดย ยิปโซ-อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ อีกทั้ง กิจกรรม Energy Unplugged โดย GYPSHA & Friends และ Blue Dean ที่ชวนผ่อนคลายไปกับ Live Painting และดนตรีฟังสบายพร้อมการระบายสี
เติมเต็มพลังใจกับกิจกรรม Panel Talk ทอล์กฮีลใจ 4 หัวข้อกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ แพร์-วิลาวัณย์ บุณเกื้อกุลวง, ปาร์ตี้-วัชรพล นนท์ภักดี, ภูเขา-พิชฌ์พสุภัทร วงศ์อําไพ, บุญรอด อารีย์วงษ์, กอเตย-ปิญชาดา ผ่องนพคุณ, ปัท-ปรัชญพร วรนันท์ และอัด-อวัช รัตนปิณฑะ ที่จะมาแชร์ไอเดียการทวงคืนสมดุลชีวิต
เอาใจครอบครัวเพื่อนขนฟูด้วยคอมมูนิตี้แบบ Pet Friendly ผ่านกิจกรรม Dog Massage เรียนรู้การนวดผ่อนคลายตามศาสตร์ทุยหนา และ Dog Fitness เสริมความแข็งแรงด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ โดย จากโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพรีเมียร์