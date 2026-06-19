รองเท้ากันฝนเก๋ๆ 4 แบบ ที่ควรใส่แทนรองเท้าบูท

รองเท้าบูทยางไม่ได้ฮอตฮิตเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้ว เพราะเหล่าแฟชั่นนิสต้ายุคนี้ได้หันมาสนใจตัวเลือกที่เบาและดูดีกว่า เช่น รองเท้าส้นแบนกันน้ำ รองเท้าแตะยาง และรองเท้าแตะเจลลี่ เป็นต้น
นับจากนี้เทรนด์แฟชั่นรองเท้ากันน้ำจะไม่ใช่รองเท้าบูทกันฝน ขนาดใหญ่ เทอะทะ อีกต่อไปแล้ว แต่กลับเป็นรองเท้าแตะยางสำหรับทำสวน หรือรองเท้าบัลเล่ต์หนังกันน้ำ หรือรองเท้าแตะเจลลี่สานโปร่ง ที่ใช้งานได้จริงอย่างน่าประหลาดใจแม้แต่รองเท้าแตะแบบหนีบก็ได้รับเลือกเช่นกัน
และแน่นอนว่ารองเท้ากันฝนทางเลือกอื่นๆ ให้ความสมดุลระหว่างฟังก์ชั่นการใช้งานและสไตล์เป็นสำคัญ ให้น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี และเข้ากันได้ดีกับเสื้อผ้าที่คัดสรรมาอย่างดี หรือจะเป็นรองเท้ากันฝนดีไซน์แหวกแนวมาผสมผสานกัน เช่น การสวมรองเท้าโฟมรูปทรงแปลกตา ซึ่งเข้ากันได้ดีกับเสื้อกันฝนโปร่งแสง ขณะที่บางแบรนด์จับเสื้อกันฝนสีเหลืองรูปเป็ดน้อยกับรองเท้าโลฟเฟอร์หนัง หรือจะเป็นรองเท้าแตะยางสำหรับทำสวนซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ชาวนิวยอร์กที่อยากสัมผัสหญ้ามากขึ้น ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยจับคู่กับกางเกงขาสั้น และเสื้อกันลมสีเหลืองสดใส
บางแบรนด์ยังแนะนำรองเท้าผ้าใบ พื้นยาง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งอาจจะเป็นรองเท้ากันฝนที่เก๋ที่สุดในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือ รองเท้าบูทส้นสูงแบบคิตเทนฮีล ทำจาก PVC Aubrey Plaza สร้างความฮือฮาด้วยรองเท้าบูททรงหลังนี้ ที่ชื่อว่า Emily Aqua Bootie เมื่ออินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งปรากฏตัวโดยไม่สวมกางเกง ในงานแสดงแฟชั่นฤดูใบไม้ร่วงปีนี้
ทั้งหมดนี้วนกลับมาที่ประเด็นหลัก คือ ต้องการรองเท้ากันฝนอเนกประสงค์ที่ไม่ดูเทอะทะ ซึ่งคนที่ใส่ใจแฟชั่นส่วนใหญ่กำลังหันมาสนใจรองเท้ากันฝนแบบอื่น เพราะพวกเขาต้องการรองเท้าที่ดูดีมีจุดประสงค์ แม้ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เมื่อผู้บริโภคให้ความสำคัญทั้งด้านการใช้งานและความสวยงาม เราจะเห็นแบรนด์ต่างๆ ขยายตลาดเข้ามามากขึ้น
คำเตือนเบาๆ : รองเท้าแตะแบบเปิดนิ้วเท้าไม่เหมาะกับการใส่ในวันที่ฝนตกหนัก แต่ถ้าเป็นฝนปรอยๆ และคุณไม่รังเกียจที่จะให้เท้าเปียกชื้นเล็กน้อย ลองใส่รองเท้าแตะแบบเปิดนิ้วเท้าหรือรองเท้าส้นแบนแบบยางดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองเท้าแตะแบบสานโปร่ง ซึ่งเป็นรองเท้าที่สวมใส่สบาย ทนทาน และกันน้ำได้ดี