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การ์มิน เผยอินไซต์สุขภาพของผู้หญิงยุคใหม่ รับ Global Wellness Day

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การ์มิน ผู้นำด้านสมาร์ตวอตช์ GPS ระดับโลก ชวนผู้หญิงกลับมารับฟังสัญญาณจากร่างกายของตัวเอง พร้อมเผยอินไซต์ด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตของผู้หญิงยุคใหม่ เนื่องในโอกาส “Global Wellness Day” ผ่านแนวคิด H.E.R. (Hear Your Body, Empower Your Daily Decisions, Renew Your Everyday Life) ที่เชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจร่างกายของตัวเอง และใช้ข้อมูลสุขภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจร่างกาย สู่การวางแผนการดูแลสุขภาพในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในวันที่ผู้หญิงจำนวนมากต้องรับมือกับหลากหลายบทบาท ทั้งการทำงาน การดูแลครอบครัว และการใช้ชีวิตส่วนตัว ความเหนื่อยล้า ความเครียด และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจึงกลายเป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นชินจนมองข้ามไป การ์มินเชื่อว่าข้อมูลสุขภาพสามารถช่วยให้ผู้หญิงมองเห็นสิ่งที่ร่างกายกำลังพยายามสื่อสาร และเปลี่ยนสัญญาณที่มักถูกมองข้ามให้กลายเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละวัน


มิสซี่ ยาง ผู้จัดการประจำ การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า “การ์มินเชื่อว่าข้อมูลสุขภาพมีพลังในการช่วยให้ผู้คนเข้าใจร่างกายของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น เพราะหลายครั้งสัญญาณสำคัญของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นความเครียดสะสม ความเหนื่อยล้า คุณภาพการนอน หรือการฟื้นตัว อาจค่อย ๆ เกิดขึ้นจนไม่ทันสังเกต การมีข้อมูลที่ช่วยสะท้อนสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ผู้คนสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับตัวเองในแต่ละวัน แคมเปญ H.E.R. จึงถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่อยากชวนให้ผู้คนกลับมารับฟังร่างกายของตัวเองมากขึ้น ผ่านการทำความเข้าใจข้อมูลสุขภาพในมิติที่รอบด้าน แม้แคมเปญจะได้รับแรงบันดาลใจจากความท้าทายด้านสุขภาพที่ผู้หญิงจำนวนมากกำลังเผชิญ ทั้งความเครียดสะสม การพักผ่อนไม่เพียงพอ และการให้ความสำคัญกับคนรอบตัวมากกว่าตัวเอง แต่หัวใจสำคัญของ H.E.R. ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงผู้หญิงเท่านั้น หากเป็นแนวคิดที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน เพราะเราเชื่อว่าการเข้าใจร่างกายคือจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนสำหรับทุกคน”


ผู้หญิงจำนวนมากคุ้นชินกับการ “รับไหว” จนละเลยสัญญาณจากร่างกาย
ผู้หญิงยุคใหม่จำนวนไม่น้อยคุ้นชินกับการ “รับไหว” หรือ “จัดการได้ทุกอย่าง” จนละเลยความต้องการของตัวเอง สอดคล้องกับแนวคิด Superwoman Schema ที่อธิบายรูปแบบความคิดของผู้หญิงที่มักเก็บความเครียดและให้ความสำคัญกับผู้อื่นมากกว่าตัวเอง ส่งผลให้ความเหนื่อยล้าและภาวะหมดไฟไม่ได้เกิดจากการไม่แข็งแรงพอ แต่เป็นผลจากหลายปัจจัยที่สะสมร่วมกัน ทั้งแรงกดดันทางสังคม ความรับผิดชอบในชีวิตประจำวัน และการละเลยความต้องการของตัวเองเป็นเวลานาน

นอกจากแรงกดดันจากการใช้ชีวิตแล้ว ร่างกายผู้หญิงยังมีการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาที่ส่งผลต่อพลังงาน อารมณ์ คุณภาพการนอน การฟื้นตัว และการตอบสนองต่อความเครียดในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ความพร้อมของร่างกายในแต่ละวันอาจไม่เหมือนกันเสมอไป ขณะเดียวกัน ความเครียด การนอนหลับ และการฟื้นตัวก็เป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยจึงอาจยังรู้สึกเหนื่อยล้า แม้จะนอนครบชั่วโมงหรือพยายามพักผ่อนแล้วก็ตาม สัญญาณเล็ก ๆ เช่น การตื่นมาไม่สดชื่น รู้สึกเหนื่อยล้าต่อเนื่อง ไม่มีแรงจูงใจในการทำกิจกรรมประจำวัน หรือมีความเครียดสะสม อาจเป็นสิ่งที่ร่างกายกำลังพยายามสื่อสาร การดูแลสุขภาพจึงไม่ใช่เพียงการพยายามทำให้มากขึ้นหรือฝืนให้ไหวกว่าเดิม แต่คือการกลับมาทำความเข้าใจว่าร่างกายกำลังบอกอะไร และตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นอย่างเหมาะสม


เพราะร่างกายผู้หญิงไม่ได้เหมือนเดิมทุกวัน เข้าใจสัญญาณร่างกายเพื่อดูแลตัวเองให้ตรงจุดในทางปฏิบัติ การดูแลตัวเองของผู้หญิงจึงอาจเริ่มจากการทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อร่างกายในแต่ละวัน โดยเฉพาะการนอนหลับและรอบเดือน ซึ่งสัมพันธ์กับพลังงาน อารมณ์ การฟื้นตัว และความพร้อมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการลดพฤติกรรม Revenge Bedtime Procrastination หรือการยืดเวลานอนด้วยการใช้หน้าจอในช่วงดึก เพื่อช่วยให้ร่างกายเข้าสู่การพักผ่อนได้ดีขึ้น การให้ความสำคัญกับคุณภาพการนอนและการนอนหลับลึก (Deep Sleep) ที่มีบทบาทต่อการฟื้นฟูร่างกาย รวมถึงการเลือกตัวช่วยหรือสารอาหารบางชนิดอย่างเหมาะสม เช่น แมกนีเซียม โดยเฉพาะแมกนีเซียมไกลซิเนต (Magnesium Glycinate) หรือแมกนีเซียมบิสไกลซิเนต (Magnesium Bisglycinate) ซึ่งมักถูกพูดถึงในบริบทของการนอนหลับ ขณะที่ เมลาโทนิน (Melatonin) เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับจังหวะการนอนหลับและการตื่นของร่างกาย จึงควรใช้อย่างเหมาะสมเมื่อมีปัญหาการนอนหลับ

ขณะเดียวกัน รอบเดือนก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะสำคัญของร่างกายผู้หญิง เพราะหลังมีประจำเดือนจนถึงช่วงก่อนไข่ตก ระดับเอสโตรเจน (Estrogen) อาจเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้หญิงบางคนรู้สึกมีพลังและพร้อมออกกำลังกายมากขึ้น ขณะที่ช่วงก่อนมีประจำเดือนหรือช่วงที่มีอาการ PMS (Premenstrual Syndrome) ร่างกายอาจต้องการการดูแลที่แตกต่างออกไป ทั้งการพักฟื้น การปรับโภชนาการให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย เช่น การสังเกตความต้องการคาร์โบไฮเดรต โปรตีน หรือโซเดียม รวมถึงการปรับรูปแบบการออกกำลังกายให้สอดคล้องกับสภาพร่างกาย เช่น พิลาทิส โยคะ หรือการเคลื่อนไหวเบา ๆ มากกว่าการฝืนทำกิจกรรมหนักเท่าเดิมในทุกวัน


เปลี่ยนสัญญาณจากร่างกายให้เป็นข้อมูลที่เข้าใจได้
อย่างไรก็ตาม สัญญาณของร่างกายบางอย่างอาจไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนในทันที หรืออาจค่อย ๆ สะสมจนผู้หญิงหลายคนไม่ทันสังเกตว่าร่างกายกำลังเหนื่อยล้า เครียดสะสม หรือฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ ข้อมูลสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้มองเห็นสิ่งที่ร่างกายกำลังพยายามสื่อสาร และเปลี่ยนความรู้สึกที่จับต้องได้ยากให้กลายเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สมาร์ตวอตช์การ์มินจึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยต่อยอดการสังเกตร่างกายให้กลายเป็นข้อมูลสุขภาพที่เข้าใจง่าย ผ่านฟีเจอร์ด้านสุขภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพรวมและเข้าใจร่างกายของตัวเองได้ดีขึ้น อาทิ

- Body Battery™ แสดงระดับพลังงานสำรองของร่างกายในรูปแบบตัวเลขตั้งแต่ 0–100 โดยประมวลผลจากคุณภาพการนอน ระดับความเครียด และกิจกรรมระหว่างวัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าร่างกายมีพลังงานพร้อมใช้งานจริงเพียงใด และสามารถวางแผนกิจกรรมหรือการพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม

- Sleep Score วิเคราะห์คุณภาพการนอนมากกว่าการนับจำนวนชั่วโมง โดยสะท้อนว่าร่างกายได้รับการฟื้นฟูเพียงพอหรือไม่ ทั้งการนอนหลับลึก (Deep Sleep) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการซ่อมแซมร่างกาย และการนอนหลับฝัน (REM Sleep) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการจัดการความเครียดและกระบวนการทำงานของสมอง

- Stress Level ช่วยติดตามระดับและรูปแบบความเครียดตลอดทั้งวัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้ว่าร่างกายมีช่วงเวลาฟื้นตัวเพียงพอหรือไม่ และมองเห็นสัญญาณของความเครียดสะสมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

- HRV Status (Heart Rate Variability Status) ช่วยสะท้อนความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งเปรียบเสมือนระบบ “คันเร่ง” และ “เบรก” ของร่างกาย หาก Body Battery™ เปรียบเป็นตัวเลขที่บอกว่าร่างกายเหลือพลังงานอยู่เท่าใด HRV Status ก็เปรียบเสมือนตัวชี้วัดว่าร่างกายมีความพร้อมในการรับมือกับความเครียด ความท้าทาย และการใช้พลังงานเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ว่าร่างกายกำลังพร้อมสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ หรือกำลังต้องการการพักฟื้นมากกว่าที่คิด

- Recovery Time ช่วยประเมินระยะเวลาที่ร่างกายต้องการเพื่อฟื้นตัวหลังการออกกำลังกาย โดยอ้างอิงจากความหนักของกิจกรรม ระดับความฟิต และข้อมูลทางสรีรวิทยา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานวางแผนการฝึกซ้อมและการพักผ่อนได้อย่างสมดุล

- Menstrual Cycle Tracking ช่วยให้ผู้หญิงสังเกตรูปแบบของร่างกายในแต่ละช่วงรอบเดือน เมื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพอื่น ๆ เช่น Body Battery™, Sleep Score และ Stress Level จะช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ดียิ่งขึ้น และสามารถปรับกิจกรรม การออกกำลังกาย หรือการพักฟื้นให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา


Garmin Wellness Day ต่อยอดแนวคิด H.E.R. สู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ภายใต้แคมเปญ H.E.R. การ์มินเดินหน้าต่อยอดแนวคิดการดูแลสุขภาพผู้หญิงผ่านข้อมูลเชิงลึกจากสมาร์ตวอตช์ เพื่อชวนผู้หญิงทำความเข้าใจร่างกายในมิติที่รอบด้านมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ “Global Wellness Day” ที่ชวนให้ทุกคนกลับมาให้ความสำคัญกับสุขภาวะของตัวเอง โดยล่าสุด การ์มินจึงได้ต่อยอดแนวคิดดังกล่าวสู่กิจกรรม “Garmin Wellness Day” เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้หญิงได้เรียนรู้ เข้าใจ และสัมผัสบทบาทของข้อมูลสุขภาพจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมของการ์มินในการดูแลร่างกายและสุขภาวะแบบองค์รวมอย่างใกล้ชิด ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ 3 แกนของแคมเปญ H.E.R. ได้แก่ 


HER RHYTHM – Hear Your Body ที่ชวนผู้เข้าร่วมผ่อนคลายร่างกายและจิตใจผ่าน Breathwork & Gentle Move พร้อมทดลองติดตามระดับความเครียดบนสมาร์ตวอตช์การ์มิน
HER ENERGY – Empower Your Daily Decisions ที่ชวนทำความเข้าใจพลังงานและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านคลาส Dynamic Mat Pilates เรียนรู้จังหวะที่ควรเร่ง รักษาระดับ หรือพักฟื้นร่างกาย
และ HER BALANCE – Renew Your Everyday Life ช่วงพูดคุยด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และการเคลื่อนไหวให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจสัญญาณของร่างกายและนำข้อมูลสุขภาพไปปรับใช้กับการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม


สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพในแบบที่เข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมาร์ตวอตช์การ์มิน พร้อมติดตามข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข่าว บล็อก รวมถึง @garmin_thailand บนโซเชียลมีเดีย





การ์มิน เผยอินไซต์สุขภาพของผู้หญิงยุคใหม่ รับ Global Wellness Day
การ์มิน เผยอินไซต์สุขภาพของผู้หญิงยุคใหม่ รับ Global Wellness Day
การ์มิน เผยอินไซต์สุขภาพของผู้หญิงยุคใหม่ รับ Global Wellness Day
การ์มิน เผยอินไซต์สุขภาพของผู้หญิงยุคใหม่ รับ Global Wellness Day
การ์มิน เผยอินไซต์สุขภาพของผู้หญิงยุคใหม่ รับ Global Wellness Day
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